Pasiunea ministrului Digitalizării Bogdan Ivan: Investiții în cryptomonede de mii de euro / video

Ministrul Digitalizării a spus, în exclusivitate pentru DC News și DC Business, care este suma pe care a investit-o în cryptomonede începând din anul 2020.

„Cum ați investit în cryptomonede? A scris presa despre asta. Avem declarația de avere.”, a întrebat Alex Vlădescu.

„Destul de prost.”, a spus Bogdan Ivan.

„Câți ați investit mai exact în cryptomonede?”, a întrebat Alex Vlădescu.

„Nu mai știu, câteva mii de euro, de-a lungul timpului.”, a răspuns Bogdan Ivan.

„Când v-ați apucat de cryptomonede?”,a întrebat Alex Vlădescu.

„Mi s-a părut o idee deșteaptă. Era înainte de fiu deputat, în 2020 am cumpărat .", a spus ministrul.

„Ce v-a determinat? De unde a venit ideea, impulsul?”, a întrebat Alex Vlădescu.

„Am un prieten foarte bun care mi-a prezentat un proiect foarte bun, creat de o companie din România, că așa sunt eu mai naționalist și îmi place în primul rând să investesc în produsele românești, care mi s-a părut că poate reprezenta o nișă foarte bună pentru viitor. Faptul că 500.000 de români, astăzi, au diferite plasamente de risc în această piață a cryptomonedelor, cred că reprezintă un semnal.

Dacă ne uităm la nivel mondial, modul în care ne raportăm la bani se va schimba în următorii ani. De exemplu, astăzi, din totalul masei monetare la nivel mondial, doar 3% din banii din toată lumea sunt cash, restul vorbim de format electronic. Trebuie reglementată foarte bine și cred că poate să fie o nișă.

Avem astăzi în analiză, această formă de nișă prin care putem să aducem bani suplimentari la bugetul de stat pentru acei oameni care își atrag profiturile din această formă de investiții și o parte din acești bani să poată să fie dată statului român.”, a răspuns Bogdan Ivan.

Cât a câștigat din cryptomonede

„De când sunt ministrul nu am mai intrat pe platformele de exchange, pe care am aceste active, ca să văd exact unde sunt pentru că nu am avut timp, fizic.”, a spus ministrul Digitalizării.

„La cât se ridică investițiile pe care le aveți în acest moment? Asta știți sigur, sunt banii dumneavoastră.", a întrebat Alex Vlădescu.

„Plus, minus 15.000 de dolari.”, a răspuns Bogdan Ivan.

„Și nu v-ați mai interesat de soarta celor 15.000 de dolari?", a întrebat Alex Vlădescu.

„De două luni încoace, nu am avut timp să intru să mă uit. Nu. Nu am intrat de două luni.", a spus Bogdan Ivan la emisiunea D'Economic News, de pe DC News și DC Business.

VEZI ȘI: Culmea digitalizării la Ministerul… Digitalizării! Bogdan Ivan: Avem doar 3 IT-iști / video https://www.dcnews.ro/culmea-digitalizarii-la-ministerul-digitalizarii-bogdan-ivan-avem-doar-3-it-isti-video_928651.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News