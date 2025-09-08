Franța trăiește astăzi un nou moment de tensiune politică, cu reverberații nu numai asupra guvernării, ci și asupra stabilității instituționale a celei de-a Cincea Republici. Premierul François Bayrou, aflat în funcție de mai puțin de nouă luni, a fost demis de parlamentul francez.

Update 20:01. Premierul francez François Bayrou a pierdut votul de încredere. Adunarea Națională a Franței a votat cu 364 de voturi „pentru” și 194 „împotrivă” pentru a-l demite din funcție și a răsturna guvernul său minoritar.

Update 19:18. François Bayrou intenționează să-i înainteze demisia președintelui Emmanuel Macron mâine dimineață, în cazul în care i se va retrage votul de încredere în această seară, potrivit presei franceze. Prăbușirea guvernului condus de Bayrou este aproape sigură, majoritatea deputaților (atât din extrema dreaptă, cât și din stânga) declarând deja că vor vota împotriva sa, potrivit BBC.

Știrea inițială

În deschiderea discursului său în fața Adunării Naționale, Bayrou și-a apărat decizia cu o voce răgușită, dar fermă: „Am ales acest lucru. Unii au considerat că este nerezonabil, că este un risc prea mare. Eu am gândit contrariul, că cel mai mare risc ar fi să nu facem nimic, să continuăm cu politica de până acum, să mergem înainte... până la marginea prăpastiei”.

Premierul a reamintit în plen că Franța se confruntă cu „un număr uriaș de întrebări” ce impun „schimbări profunde”, invocând nivelul record al datoriei publice și productivitatea scăzută ca argumente pentru necesitatea unui buget de austeritate. Proiectul său vizează acoperirea unui deficit de 44 de miliarde de euro, însă opoziția (de la extrema dreaptă la stânga radicală) a anunțat că va vota masiv împotrivă.

Dacă, așa cum se așteaptă toți observatorii, Bayrou va cădea în această seară, Franța va intra într-o nouă etapă de incertitudine. Emmanuel Macron, confruntat deja cu cea mai scăzută cotă de popularitate de la începutul mandatului său, va trebui să decidă rapid între două opțiuni dificile: numirea unui nou prim-ministru sau o nouă dizolvare a Adunării Naționale.

Niciuna dintre variante nu oferă garanția stabilității. Precedentele numiri (Michel Barnier și, ulterior, François Bayrou) au fost rezultatul unor negocieri consumatoare de timp, iar rezultatele s-au dovedit fragile. De partea cealaltă, noi alegeri ar putea întări și mai mult taberele radicale. Un sondaj recent arată că partidul lui Marine Le Pen ar câștiga primul tur cu 33% din voturi, devansând atât stânga, cât și tabăra prezidențială.

În acest context, analiza experților rămâne sumbră. „Problema actuală din Franța este că fiecare partid are linii roșii, iar aceste linii fac imposibilă formarea unei coaliții. Nu există o majoritate viabilă”, explică Mathieu Gaillard, de la institutul Ipsos, citat de Agerpres.

Franța nu se confruntă doar cu o criză politică, ci și cu spectrul tulburărilor sociale. Mișcarea spontană „Să blocăm totul”, născută pe rețelele de socializare în această vară, a anunțat o zi de mobilizare miercuri, cu apel la paralizarea activității. În paralel, sindicatele au programat deja pentru 18 septembrie o grevă națională împotriva măsurilor de austeritate propuse de Bayrou.

