De ce pică, în această seară, cu adevărat, Guvernul lui Macron? Laura Chiriac descrie starea din Franța: O mare teamă că-n 10 septembrie se instalează haosul

Jurnalista Laura Chiriac, analist de politică europeană, a comentat, pentru DC News, situația explozivă din Franța, acolo unde președintele Emmanuel Macron se află în fața căderii iminente de luni a Guvernului, iar peste 85% dintre francezi vor ca el să plece de la Palatul Elysee, într-un context de tensiuni sociale fără precedent, ce ar putea culmina pe data de 10 septembrie 2025.

Guvernul lui Francois Bayrou, al patrulea prim-ministru numit de Macron de la realegerea sa din 2022 şi al doilea de la dizolvarea Adunării Naţionale în iunie 2024, va cădea. Asta spun calculele parlamentare, însă ce va face apoi Emanuel Macron? Jurnalista Laura Chiriac a analizat, pentru DC News, situația incendiară din aceste zile din Franța.

"Fără surpriză! În această seară, în jurul 21, ora României, Franța va rămâne fără prim-ministru. Guvernul va cădea. Multă lume s-a întrebat, pe parcursul acestor zile, de ce a făcut Francois Bayrou acest gest kamikaze, harakiri, gest sinucigaș. El a invocat un articol din Constituția Franței, care a mai dus la căderea unui Guvern, în urmă cu ceva vreme.

De ce este un gest sinucigaș politic

Francois Bayrou a făcut un calcul pe care lumea îl consideră sinucigaș, pentru că matematica parlamentară franceză este total împotriva lui. Este imposibil ca Guvernul francez să nu cadă azi. Prin urmare, de ce se duce un prim-ministru să își asume răspunderea, în condițiile în care știe care va fi deznodământul?

Aici sunt mai multe școli de gândire. Încă din luna mai a acestui an, pe rețelele de socializare din Franța, se umflă ideea propagării unei mișcări de protest, care ar trebui să aibă loc, va avea loc pe 10 septembrie. Mișcarea se numește - Să blocăm totul! - și reunește sindicate din mai multe domenii, precum transport feroviar, transport aerian, profesori, bănci.

Să blocăm totul! Apel la a boicota băncile

Este chiar un apel la a boicota tranzacțiile cu cardul, în așa fel încât băncile să nu mai primească comisioane în perioada respectivă. Nu vă pot descrie angoasa, starea anxiogenă, care există în Franța. Sunt patroni de magazine, antreprenori, oameni de afaceri, care își fac stocuri de câteva săptămâni, de teamă că ziua de 10 septembrie le va bulversa activitatea, le va da peste cap tot bilanțul contabil din luna respectivă. Este o mare teamă că se va instala o stare de haos pe 10 septembrie în Franța.

Francois Bayrou avea informații despre ceea ce urma să se întâmple și a vrut să vină astăzi în Parlament, să își asume răspunderea, tocmai ca Guvernul să fie demis, în urma unui așa-zis gest de onoare, de sacrificiu, de harakiri, de genul: Iată, am venit, mi-am asumat răspunderea, am vrut să lupt cu datoria enormă pe care o are Franța!. Ca paranteză, argumentele, multe dintre ele, seamănă cu cele românești. În această perioadă, în România, se vorbește despre deficit, supra-îndatorare, șomaj, piața muncii, plus la francezi se adaugă temeri legate de imigrație, lipsa siguranței pe străzi, islamism etc.

Val uriaș de nemulțumire contra lui Macron. Unde va apărea marea problemă

Valul de nemulțumire este atât de mare, încât nu se va opri la plecarea lui Francois Bayrou de astăzi. Sunt mii de oameni care au ieșit pe străzi, în ultimele săptămâni, și au cerut demisia lui Emmanuel Macron. Președintele spune că va rămâne să își exercite mandatul, până în ultimul sfert de oră pe care îl are constituțional la dispoziție.

Problema este ce se va întâmpla după ce Francois Bayrou va pleca. Va veni Macron cu o altă propunere de premier, tot din tabăra lui, în condițiile în care, în sondaje, Rassemblement National (RN), partidul considerat de extremă dreaptă, are aproape 37%, un scor foarte mare.

Peste 85% dintre francezi vor ca Macron să plece!

Macron are una dintre cele mai mici cote de popularitate pe care le-a avut vreodată un președinte francez! Sunt peste 85% dintre francezi care cred că Macron ar trebui să plece! Și aceasta este marea necunoscută: Președintele va ignora valul enorm de nemulțumire la adresa sa, a Guvernului, și va veni cu un nou prim-ministru din tabăra lui macronistă, așa cum a făcut și după ce a dizolvat Adunarea Națională, în urma rezultatului mare obținut de partidele din extrema dreaptă. Anul trecut s-a gândit, era luna mai, când a dizolvat Adunarea Parlamentară și era haos în stradă. Multă lume nu a înțeles de ce a făcut acest gest, în acel moment. De atunci, Franța este bulversată, măcinată de instabilitate politică. Partidul socialist speră ca viitorul prim-ministru să vină din tabăra lor, a socialiștilor.

Marea necunoscută și teama de ziua de 10 septembrie

Este o mare necunoscută ce se va întâmpla și cum se va poziționa Macron, care a ales, în ultimul timp, să privilegieze teme internaționale, să se poziționeze ca un lider european, capabil să pună capăt războiului din Ucraina. Agenda externă a fost, fără îndoială, una pe care Macron a ales să o onoreze cu prezența și munca sa, în detrimentul acestor tensiuni interne. Francezii îi reproșează că s-a preocupat mai mult de poziționarea sa, ca lider european, de chestiunile din Ucraina, decât de situația din Franța. Există un discurs politic hrănit de presă de extremă dreapta, de reprezentanți ai extremei drepte. Este un discurs care exploatează tema ajutorului pentru Ucraina. Francezii nu mai vor să contribuie cu bani pentru Ucraina, pentru Algeria etc. Și, de aici, toată Europa, practic, stă cu sufletul la gură, nu neapărat din cauza plecării Guvernului francez, ci din cauza situației de pe 10 septembrie. De asemenea, este o mare dezbatere în Franța, pe tema taxei pentru bogați", a declarat Laura Chiriac, pentru DC News.

