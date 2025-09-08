Data actualizării: | Data publicării:

EXCLUSIV  De ce pică, în această seară, cu adevărat, Guvernul lui Macron? Laura Chiriac descrie starea din Franța: O mare teamă că-n 10 septembrie se instalează haosul

Autor: Andrei Itu | Categorie: Stiri
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Jurnalista Laura Chiriac, analist de politică europeană, a comentat, pentru DC News, situația explozivă din Franța, acolo unde președintele Emmanuel Macron se află în fața căderii iminente de luni a Guvernului, iar peste 85% dintre francezi vor ca el să plece de la Palatul Elysee, într-un context de tensiuni sociale fără precedent, ce ar putea culmina pe data de 10 septembrie 2025.

Guvernul lui Francois Bayrou, al patrulea prim-ministru numit de Macron de la realegerea sa din 2022 şi al doilea de la dizolvarea Adunării Naţionale în iunie 2024, va cădea. Asta spun calculele parlamentare, însă ce va face apoi Emanuel Macron? Jurnalista Laura Chiriac a analizat, pentru DC News, situația incendiară din aceste zile din Franța.

"Fără surpriză! În această seară, în jurul 21, ora României, Franța va rămâne fără prim-ministru. Guvernul va cădea. Multă lume s-a întrebat, pe parcursul acestor zile, de ce a făcut Francois Bayrou acest gest kamikaze, harakiri, gest sinucigaș. El a invocat un articol din Constituția Franței, care a mai dus la căderea unui Guvern, în urmă cu ceva vreme.

De ce este un gest sinucigaș politic

Francois Bayrou a făcut un calcul pe care lumea îl consideră sinucigaș, pentru că matematica parlamentară franceză este total împotriva lui. Este imposibil ca Guvernul francez să nu cadă azi. Prin urmare, de ce se duce un prim-ministru să își asume răspunderea, în condițiile în care știe care va fi deznodământul?

Aici sunt mai multe școli de gândire. Încă din luna mai a acestui an, pe rețelele de socializare din Franța, se umflă ideea propagării unei mișcări de protest, care ar trebui să aibă loc, va avea loc pe 10 septembrie. Mișcarea se numește - Să blocăm totul! - și reunește sindicate din mai multe domenii, precum transport feroviar, transport aerian, profesori, bănci.

Să blocăm totul! Apel la a boicota băncile

Este chiar un apel la a boicota tranzacțiile cu cardul, în așa fel încât băncile să nu mai primească comisioane în perioada respectivă. Nu vă pot descrie angoasa, starea anxiogenă, care există în Franța. Sunt patroni de magazine, antreprenori, oameni de afaceri, care își fac stocuri de câteva săptămâni, de teamă că ziua de 10 septembrie le va bulversa activitatea, le va da peste cap tot bilanțul contabil din luna respectivă. Este o mare teamă că se va instala o stare de haos pe 10 septembrie în Franța.

Francois Bayrou avea informații despre ceea ce urma să se întâmple și a vrut să vină astăzi în Parlament, să își asume răspunderea, tocmai ca Guvernul să fie demis, în urma unui așa-zis gest de onoare, de sacrificiu, de harakiri, de genul: Iată, am venit, mi-am asumat răspunderea, am vrut să lupt cu datoria enormă pe care o are Franța!. Ca paranteză, argumentele, multe dintre ele, seamănă cu cele românești. În această perioadă, în România, se vorbește despre deficit, supra-îndatorare, șomaj, piața muncii, plus la francezi se adaugă temeri legate de imigrație, lipsa siguranței pe străzi, islamism etc.

Val uriaș de nemulțumire contra lui Macron. Unde va apărea marea problemă

Valul de nemulțumire este atât de mare, încât nu se va opri la plecarea lui Francois Bayrou de astăzi. Sunt mii de oameni care au ieșit pe străzi, în ultimele săptămâni, și au cerut demisia lui Emmanuel Macron. Președintele spune că va rămâne să își exercite mandatul, până în ultimul sfert de oră pe care îl are constituțional la dispoziție.

Problema este ce se va întâmpla după ce Francois Bayrou va pleca. Va veni Macron cu o altă propunere de premier, tot din tabăra lui, în condițiile în care, în sondaje, Rassemblement National (RN), partidul considerat de extremă dreaptă, are aproape 37%, un scor foarte mare.

Peste 85% dintre francezi vor ca Macron să plece!

Macron are una dintre cele mai mici cote de popularitate pe care le-a avut vreodată un președinte francez! Sunt peste 85% dintre francezi care cred că Macron ar trebui să plece! Și aceasta este marea necunoscută: Președintele va ignora valul enorm de nemulțumire la adresa sa, a Guvernului, și va veni cu un nou prim-ministru din tabăra lui macronistă, așa cum a făcut și după ce a dizolvat Adunarea Națională, în urma rezultatului mare obținut de partidele din extrema dreaptă. Anul trecut s-a gândit, era luna mai, când a dizolvat Adunarea Parlamentară și era haos în stradă. Multă lume nu a înțeles de ce a făcut acest gest, în acel moment. De atunci, Franța este bulversată, măcinată de instabilitate politică. Partidul socialist speră ca viitorul prim-ministru să vină din tabăra lor, a socialiștilor.

Marea necunoscută și teama de ziua de 10 septembrie

Este o mare necunoscută ce se va întâmpla și cum se va poziționa Macron, care a ales, în ultimul timp, să privilegieze teme internaționale, să se poziționeze ca un lider european, capabil să pună capăt războiului din Ucraina. Agenda externă a fost, fără îndoială, una pe care Macron a ales să o onoreze cu prezența și munca sa, în detrimentul acestor tensiuni interne. Francezii îi reproșează că s-a preocupat mai mult de poziționarea sa, ca lider european, de chestiunile din Ucraina, decât de situația din Franța. Există un discurs politic hrănit de presă de extremă dreapta, de reprezentanți ai extremei drepte. Este un discurs care exploatează tema ajutorului pentru Ucraina. Francezii nu mai vor să contribuie cu bani pentru Ucraina, pentru Algeria etc. Și, de aici, toată Europa, practic, stă cu sufletul la gură, nu neapărat din cauza plecării Guvernului francez, ci din cauza situației de pe 10 septembrie. De asemenea, este o mare dezbatere în Franța, pe tema taxei pentru bogați", a declarat Laura Chiriac, pentru DC News.

Vezi și - Guvernul francez, în colaps. Provocare uriașă pentru Macron

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
„Ultimatumul” Regelui Charles pentru Prințul Harry
08 sep 2025, 15:51
Putin cere Dumei de Stat să denunțe Convenția pentru prevenirea torturii 
08 sep 2025, 15:08
Cine este „șoferul fantomă” care le-a dat bătăi de cap polițiștilor din Cehia: 6 ani s-au chinuit să-l prindă
08 sep 2025, 15:31
Răspunsul Rusiei la noile sancțiuni planificate de Trump și UE
08 sep 2025, 14:13
Crește bilanțul morților în urma atacului armat din Ierusalim, dintr-o stație de autobuz - UPDATE
08 sep 2025, 13:11
Trei copii, găsiți după ce au trăit aproape 4 ani în sălbăticie
08 sep 2025, 12:08
ParintiSiPitici.ro
Sporește confuzia înaintea începutului de an școlar. „Mai bine țineți copiii acasă”, mesajul primit de mai mulți părinți. Marius Nistor: „Atragem atenția Guvernului Bolojan că școala nu va începe!”
07 sep 2025, 11:34
De ce pică, în această seară, cu adevărat, Guvernul lui Macron? Laura Chiriac descrie starea din Franța: O mare teamă că-n 10 septembrie se instalează haosul
08 sep 2025, 13:05
Guvernul francez, în colaps. Provocare uriașă pentru Macron
08 sep 2025, 10:17
Vladimir Putin, încă un pas pentru retragerea Rusiei din Convenția Europeană împotriva torturii
08 sep 2025, 10:15
Autocar cu turiști străini, accident grav în drum spre aeroportul din Barcelona 
07 sep 2025, 23:10
Viktor Orban spune că o victorie a partidelor Pro-UE în alegerile din 2026 ar aduce haos în Ungaria
07 sep 2025, 21:11
Donald Trump, pregătit să impună noi sancțiuni împotriva Rusiei. Mesajul trimisului special în Ucraina, Keith Kellogg
07 sep 2025, 20:50
Guvernul britanic a găsit unde să ducă migranții, după ce 1000 au sosit în țară într-o singură zi
07 sep 2025, 21:01
Rusia, cel mai mare atac aerian asupra Ucrainei. Chirieac: Şansele de pace sunt îndepărtate. Scopul lui Putin, acelaşi din februarie 2022
07 sep 2025, 19:54
A căzut internetul în Asia, după ce mai multe cabluri de sub Marea Roșie ar fi fost tăiate 
07 sep 2025, 19:34
Amendă de până la 1.000 de euro pentru purtarea unui obiect vestimentar, în Austria
07 sep 2025, 19:02
Decizia Rusiei după ce a fost presată de OPEC să crească producția de petrol în condițiile în care are dificultăți cu exportul 
07 sep 2025, 17:59
Casele la 1 euro din Italia, capcană? Un cuplu care a vrut să cumpere a fost salvat de un avocat care le-a tradus documentele
07 sep 2025, 17:47
Satul care a doborât recordul pentru cel mai lung șir de ștrudele. Și nu e din Austria
07 sep 2025, 18:05
Omagiul adus de foștii angajați ai lui Giorgio Armani. Cum l-au numit pe designerul italian
07 sep 2025, 17:26
Ucraina a atacat conducta Drujba, care transportă petrol în Ungaria și Slovacia
07 sep 2025, 16:09
Fotografia controversată postată de un medic pe un site de întâlniri. A fost exclus definitiv din profesie
07 sep 2025, 15:34
Un adolescent italian mort în 2006 a devenit primul sfânt catolic din generaţia "milenialilor"
07 sep 2025, 13:31
Premierul Japoniei a demisionat
07 sep 2025, 12:54
Putin și Xi discută despre viața până la 150 de ani. Ingineria umană și viitorul spre nemurire. Bogdan Chirieac: Cei doi se cred Dumnezei
07 sep 2025, 13:34
Aryna Sabalenka, liderul clasamentului mondial de tenis, se relaxează în Mykonos: Vacanță de lux pe iaht alături de partenerul ei, Georgios Frangoulis
07 sep 2025, 11:47
Trump amenință Chicago cu o intervenție militară împotriva imigranților. Guvernatorul îl numește dictator: Îmi place mirosul deportărilor dimineața 
07 sep 2025, 11:07
Bombardamente masive în capitala Ucrainei: Sediul Guvernului a luat foc. Au fost raportați trei morți, inclusiv un copil
07 sep 2025, 09:51
Cauza accidentului din Lisabona. De ce a deraiat funicularul care a ucis 16 oameni
07 sep 2025, 08:26
China acuză Canada și Australia de „provocări” militare în strâmtoarea Taiwan
07 sep 2025, 08:55
Atac fatal al unui rechin asupra unui surfer, pe o plajă celebră. „A suferit răni catastrofale”
06 sep 2025, 23:52
În Grecia, reforma fiscală se face prin reduceri de taxe de 1,9 miliarde de dolari
06 sep 2025, 22:59
America scumpește accesul pentru turiști: Costuri aproape duble pentru vizitatorii din țări partenere
06 sep 2025, 23:56
Forțele ruse plănuiesc o operațiune de "străpungere decisivă" în Doneţk, susține armata Ucrainei
06 sep 2025, 22:40
Cea mai mare frică a Regelui Charles, dezvăluită în timp ce se pregătește să se întâlnească cu Prințul Harry
06 sep 2025, 21:54
NYPD, criticat după ce a arestat un bărbat nevinovat identificat de AI. Nici măcar nu semăna cu suspectul
06 sep 2025, 20:53
Adolescent jihadist arestat: Plănuia să atace Parlamentul European, Palatul Elysee și ambasadele mai multor state
06 sep 2025, 20:54
Și-a dat demisia ”cel mai rău șef din lume”. Cum și-a câștigat renumele
06 sep 2025, 19:47
Data la care vor avea loc funeraliile Ducesei de Kent a Marii Britanii
06 sep 2025, 18:30
Italia merge împotriva curentului european al taxării. Cum a devenit Milano adăpostul miliardarilor planetei
06 sep 2025, 18:16
Trump îl sprijină pe Kennedy Jr. în acțiunile sale legate de vaccinuri, în pofida scandalului din Congres: Are intenții foarte bune și idei puțin diferite
06 sep 2025, 17:12
O fetiță de 9 ani a absolvit examenul de Bacalaureat
06 sep 2025, 15:45
Guvernul sârb vrea să oprească protestele: 42 de manifestanți arestați la Novi Sad 
06 sep 2025, 15:15
De ce salvatorii din Afganistan nu au ajutat femeile după cutremur. „Bărbații și copiii au fost tratați primii”
06 sep 2025, 13:55
Putin și Zelenski, propuneri reciproce în privința unei întrevederi: "Știe că nu pot să merg acolo" 
06 sep 2025, 13:19
Tensiuni între SUA şi Venezuela. Trump a mutat avioane de luptă în Caraibe. Linia roşie care nu trebuie trecută
06 sep 2025, 11:41
Funeraliile Prințesei Diana, momentul în care întreaga lume a stat în loc. 28 de ani de la ceremonia de înmormântare
06 sep 2025, 11:35
Agenția Fitch modifică perspectiva economică a Poloniei la "negativă"
06 sep 2025, 09:38
Vladimir Putin își pune cele mai mari speranțe în "Puterea Siberiei 2": "Va fi benefică pentru ambele părți" 
06 sep 2025, 08:39
Protestele violente din Serbia continuă. Polițiștii au folosit gaze lacrimogene împotriva mulțimii - VIDEO
06 sep 2025, 08:39
Donald Trump a repetat greșeala făcută cu ISIS și în cazul războiului din Ucraina. "S-a dovedit mult mai dificil decât crezusem inițial"
05 sep 2025, 23:58
Cele mai noi știri
acum un minut
Premieră în învățământul din România. Informația a fost eclipsată de protestul profesorilor
acum 8 minute
Comisia Europeană va propune al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Ce va include acesta
acum 24 de minute
Frații William și Harry, prezenți la comemorarea Reginei Elisabeta, la trei ani de la decesul acesteia
acum 25 de minute
„Ultimatumul” Regelui Charles pentru Prințul Harry
acum 28 de minute
Cum începe școala într-un orășel din Spania FOTO. Noi ”când oare vom învăța?”
acum 45 de minute
Cine este „șoferul fantomă” care le-a dat bătăi de cap polițiștilor din Cehia: 6 ani s-au chinuit să-l prindă
acum 49 de minute
Marcel Ciolacu afirmă că demontează o mare minciună, privind fondul de rezervă al Guvernului - Video
acum 59 de minute
Vasile, căutat de polițiștii din Anglia, a devenit viral: ”Unde ești, Vasile?”/ ”Ce-ai făcut, Vasile?”. Are un tatuaj distinctiv pe frunte - FOTO
Cele mai citite știri
pe 7 Septembrie 2025
Intervenție în forță a polițiștilor pe aeroportul Henri Coandă. Individ arestat înainte să urce în avion
pe 7 Septembrie 2025
Boala care afectează ochii fără să ne dăm seama. Este foarte gravă, fără tratament și se moștenește. Avertismentul dr. Monica Pop
acum 1 ora 59 minute
Ryanair, aterizare de urgență. ”A fost groaznic, era sânge peste tot, oamenii țipau și plângeau” descrie un martor scenele din avion
acum 7 ore 23 minute
Pământ din Dobrogea, exportat în Spania. Agenția de Mediu Constanța, aviz ilegal pentru o exploatare care a înghițit zeci de hectare
pe 7 Septembrie 2025
Caz șocant în București. O mașină a sărit de pe pod, în Berceni, și a luat foc. Se ia în considerare sinuciderea
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel