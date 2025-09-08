Data actualizării: | Data publicării:

Guvernul francez, în colaps. Provocare uriașă pentru Macron

Autor: Andrei Itu | Categorie: Stiri
Sursa foto: Agerpres
Președintele Franței Emmanuel Macron va căuta un al cincilea prim-ministru, în mai puțin de doi ani, dacă François Bayrou va fi demis luni, așa cum se așteaptă.

A sosit momentul socotelilor pentru prim-ministrul francez François Bayrou și Guvernul său minoritar, care se vor confrunta luni cu un vot de încredere în Parlament asupra unei propuneri de restrângere bugetară de 43,8 miliarde de euro. În lipsa unei schimbări miraculoase de opinie din partea unui bloc major de parlamentari din opoziție, este aproape sigur că Guvernul va cădea.

Macron caută numele celui de-al cincilea șef de guvern în mai puțin de doi ani

Răsturnarea guvernului l-ar obliga probabil pe președintele Emmanuel Macron să caute un al cincilea șef de guvern în mai puțin de doi ani, în timp ce Parisul se străduiește să liniștească piețele financiare astfel încât să poată controla suficient cheltuielile publice excesive, scrie Politico.

La ora 15:00 (13:00 GMT), premierul Francois Bayrou, care deţine acest post de mai puţin de nouă luni, va urca la tribuna Palatului Bourbon, cu scopul de a-şi asuma răspunderea pentru bugetul de austeritate propus, care vizează limitarea datoriei exponenţiale a ţării (114% din PIB). Răspunsul celor 577 de deputaţi se va materializa printr-un vot care va avea loc mai târziu, luni seară. 

Coaliţia parlamentară care îl susţine pe Emmanuel Macron nu are majoritate

Răspunsul celor 577 de deputaţi se va materializa printr-un vot care va avea loc mai târziu, luni seară. Dar nu există niciun fel de suspans, comentează AFP: coaliţia parlamentară care îl susţine pe Emmanuel Macron nu are majoritate, iar partidele de opoziţie, de la extrema dreaptă la extrema stângă, au avertizat că vor vota împotrivă.

Guvernul lui Francois Bayrou, al patrulea prim-ministru numit de Emmanuel Macron de la realegerea sa din 2022 şi al doilea de la dizolvarea Adunării Naţionale în iunie 2024, va cădea. Iar Franţa, care se scufundă tot mai adânc pe zi ce trece sub greutatea datoriei publice, se va cufunda într-o criză politică, cu partidele aflate la cuţite şi cu ochii aţintiţi către următoarele alegeri prezidenţiale din 2027.

"Iată partide politice care nu numai că nu se pun de acord asupra a nimic, dar, mult mai rău, sunt într-un război civil deschis între ele (...) Şi îşi unesc forţele pentru a dărâma guvernul", a acuzat duminică Bayrou, într-o declaraţie pentru mass-media online Brut.

Emmanuel Macron se confruntă din nou cu o ecuaţie imposibilă



Emmanuel Macron se confruntă din nou cu o ecuaţie imposibilă pentru a ieşi din impasul parlamentar: negocierea cu anumite partide pentru a conveni asupra unui prim-ministru care să nu fie respins imediat de deputaţi sau dizolvarea Adunării Naţionale şi speranţa că noua cameră îi va fi mai favorabilă - o provocare descurajantă, având în vedere cât de nepopular este.

Aproximativ 77% dintre oameni dezaprobă acţiunile sale, cea mai slabă evaluare pe care a obţinut-o vreodată de la venirea la putere în 2017, potrivit unui sondaj Ifop recent.

Şi conform unui sondaj publicat duminică, în cazul unor alegeri parlamentare anticipate, Adunarea Naţională (RN, extremă dreaptă) a Marinei Le Pen şi aliaţii săi ar ieşi învingători în primul tur cu un procent clar de 33% din voturi, devansând stânga şi tabăra prezidenţială.

"Numirea unui nou prim-ministru este mai probabilă decât alegerile anticipate"



"Numirea unui nou prim-ministru este mai probabilă decât alegerile anticipate", potrivit cabinetului de analiză american Teneo, dar din moment ce Emmanuel Macron i-a luat prin surprindere pe mulţi atunci când a dizolvat Adunarea Naţională în iunie 2024, "o surpriză similară nu poate fi exclusă".

Confruntat cu o extremă dreaptă care a devenit din ce în ce mai asertivă de-a lungul anilor şi al scrutinurilor şi cu o stânga radicală extrem de vindicativă (La France Insoumise), Emmanuel Macron trebuie să încerce să-şi lărgească blocul central şi ar putea încerca să numească un prim-ministru acceptat de Partidul Socialist, având grijă să nu-şi înstrăineze propria aripă dreaptă.

"Problema actuală din Franţa este că fiecare (partid) are linii roşii, iar aceste linii roşii fac complet imposibilă formarea unei coaliţii. Nu există o coaliţie majoritară, o coaliţie care să poată dura", a declarat pentru AFP Mathieu Gaillard de la institutul de sondare Ipsos.

Cât despre organizarea de noi alegeri, probabil că acestea nu ar schimba prea multe. "Nu există majoritate în Franţa. Niciunul dintre cele trei blocuri (stânga, centru, extrema dreaptă - n.r.) nu are suficient sprijin electoral pentru a-şi asigura o majoritate absolută în Adunarea Naţională", rezumă el.

O perioadă de tulburări sociale



Pe lângă criza bugetară şi marasmul politic, Franţa se pregăteşte pentru o perioadă de tulburări sociale, cu o primă zi de test miercuri.

O mişcare nebuloasă apărută în timpul verii pe reţelele de socializare sub sloganul "Să blocăm totul", susţinută de unele sindicate şi de stânga radicală, a cerut paralizarea ţării miercuri, dar adevărata amploare a mobilizării rămâne incertă.

Într-un registru mai tradiţional, sindicatele au făcut apel la o zi de grevă pe 18 septembrie pentru a denunţa politica guvernului şi proiectul bugetar al lui Francois Bayrou care, după toate probabilităţile, nu va mai fi în fruntea guvernului în acea zi, notează Agerpres.

