Franța, în pragul blocajului total: Provocări pentru Emmanuel Macron, între susținerea Ucrainei și grija față de cetățeni

Franța se confruntă cu o criză politică și economică majoră, iar Emmanuel Macron se află la cel mai scăzut nivel de popularitate de la preluarea mandatului, a spus jurnalista Laura Chiriac. Guvernul condus de François Bayrou riscă să pice pe 8 septembrie, iar apelurile pentru blocarea întregii țări pe 10 septembrie, prin greve și boicoturi bancare, amenință să paralizeze transporturile și școlile. În acest context, criza economică persistă, iar perspectiva alegerilor anticipate rămâne incertă.

Potrivit Laurei Chiriac, Emmanul Macron se confruntă cu un nivel record de impopularitate, fiind unul dintre cei mai contestați președinți ai Franței, iar guvernul se află într-o situație similară cu cea a României în privința supraîndatorării și a deficitului bugetar.

„Potrivit ultimelor sondaje de opinie, Macron are un record de impopularitate. Este unul dintre cei mai contestați președinți ai Franței. Dacă e să ne referim la situația în care se află guvernul, asemănarea cu România poate fi făcută pe mai multe planuri, dar punctul comun, dacă e să stabilim niște puncte comune, este cel al supraîndatorării. Datoria Franței este enormă, deficitul bugetar.

Premierul spune că este nevoie de un efort bugetar de 44 de miliarde de euro și pentru asta face tăieri, așa cum se întâmplă la noi, dar la scară mult mai mare. Franța este o economie enormă și nu putem compara puterea bugetară și economică a acestei țări cu cea a României.



François Bayrou, premierul francez, vrea să taie toate zilele libere, să nu mai existe zile libere cum sunt la noi. Noi suntem faimoși pentru punțile care se fac pentru zile libere, celebrele minivacanțe care au devenit foarte numeroase și de care bugetarii se bucură pe deplin.



De asemenea, François Bayrou a reușit să-și atragă fulgerele populației pentru că a spus că generația de baby boomers, oameni născuți în anii '60-'70, ajung să fie o povară pentru generațiile tinere. Este o declarație, o luare de poziție care a învrăjbit foarte tare societatea. Tinerii sunt numiți acești sclavi ai datoriei, în timp ce oamenii născuți în anii '60-'70 sunt catalogați drept acele categorii sociale care trăiesc în huzur și care nu s-au preocupat pentru viitorul bătrâneților lor”, a spus Laura Chiriac.

François Bayrou face un gest sinucigaș

Jurnalista a subliniat că este curios faptul că premierul francez, care conduce un guvern minoritar, cere vot de încredere în Parlament, un gest considerat sinucigaș din punct de vedere politic, iar toată lumea se așteaptă ca guvernul să pice pe 8 septembrie.

„Pe de altă parte, mai e o chestiune pe care presa o consideră extrem de curioasă. De ce premierul unui guvern minoritar, așa cum e François Bayrou, s-ar duce să ceară vot de încredere în Parlament în condițiile în care calculul politic arată că este un gest sinucigaș din punct de vedere politic. Toată lumea se așteaptă ca, pe data de 8 septembrie, Guvernul lui François Bayrou să pice.



Există un articol în Constituția franceză, articolul 49, alineatul 1, care îi permite premierului să-și asume responsabilitatea guvernării în fața Adunării Naționale, doar că niciodată un prim-ministru al unui guvern minoritar nu și-a asumat riscul de a-și asuma răspunderea - se numește Declarație de politică generală în fața deputaților - în condițiile în care majoritatea îi este ostilă. Deci toată lumea se întreabă de ce recurge François Bayrou la un astfel de gest”, a spus Laura Chiriac.

10 septembrie, data la care Franța se va bloca

Laura Chiriac a atras atenția asupra blocajelor care vor avea loc în Franța pe 10 septembrie, cauzate de greve în transportul feroviar, aerian și în serviciile bancare. Potrivit acesteia, grevele vor afecta și liceele și universitățile, iar românilor le recomandă să evite deplasările în Franța în această perioadă.

„Mai e o chestiune asupra căreia trebuie să insistăm. E vorba de data de 10 septembrie. Data la care Franța ar urma să se blocheze. Chiar dacă pică sau nu guvernul pe data de 8 septembrie, sunt apeluri pe miza „să blocăm totul” - pe rețelele de socializare, pe televiziuni, pe posturile de radio - care ne pot descrie imaginea unei țări care va paraliza pe data de 10 septembrie.

Aici e vorba despre transportul feroviar, despre transportul aerian, despre o grevă a serviciilor bancare. Francezii fac apel să nu mai plătească nimeni cu cardul bancar, în așa fel încât băncile să nu mai încaseze comisioane în perioada aceea. Deci acești partizani ai mișcării „să blocăm totul pe 10 septembrie” vor să destabilizeze sistemul economic, sistemul bancar.



Sunt videoclipuri care circulă acum, care evocă această grevă a cardului bancar: timp de o lună să nu mai plătească nimeni cu cardul bancar, fie să se abțină de la consum, fie să retragă bani cash, în așa fel încât să nu mai genereze comisioane pentru bănci.



Va fi un boicot și în licee, și în universități. De aceea ar fi mai bine poate pentru români să evite deplasările în Franța, în aceste zile, pentru că transporturile vor fi grav perturbate. E vorba atât despre SNCF - Căile Ferate Franceze, cât și despre transporturile aeriene”, a spus jurnalista.

Va pleca Emmanuel Macron din funcția de președinte?

Laura Chiriac a explicat că Franța traversează o perioadă de bulversare politică, iar Emmanuel Macron este criticat pentru preocuparea mai mare față de situația din Ucraina și frontierele UE decât față de Franța. Potrivit acesteia, Emmanuel Macron a anunțat că 26 de țări UE vor trimite trupe în Ucraina, ceea ce a stârnit controverse și discuții despre posibila încheiere anticipată a mandatului său, deși el a declarat că va rămâne până la final.

„E o perioadă de bulversare extrem de mare. Francezii îi reproșează lui Emmanuel Macron că este mai preocupat de situația din Ucraina, că e mai preocupat de frontierele Uniunii Europene decât de Franța însăși. Este, de asemenea, acuzat că vrea să trimită trupe în Ucraina. Aici, nu e vorba despre civili, e vorba despre militari. Chiar și așa, sunt foarte mulți care spun: „Cu ce drept a luat Macron această decizie?”



Emmanuel Macron a anunțat ieri că 26 de țări ale Uniunii Europene vor să trimită trupe în Ucraina. Deci, pe de o parte, se vorbește despre o plecare a lui Emmanuel Macron din funcția de președinte, deci o terminare a mandatului înainte de termen – aici trebuie să precizăm că Macron a zis că va rămâne în funcție până la ultimul sfert de oră din mandatul său.

Franța trece printr-o perioadă de bulversări politice grave, asta nu înseamnă că Kremlinul nu observă cu mare atenție ceea ce se petrece în Franța. De asemenea, sunt exploatate din punct de vedere politic toate aceste derive din Franța de către dușmanii Europei, de către ruși.



Este cunoscută ostilitatea lui Putin față de Macron și sunt destul de mulți vectori de opinie pro-ruși ale căror voci se aud din ce în ce mai puternic în Franța, dar asta nu înseamnă că nu e un val onest, serios și puternic de contestare a măsurilor economice luate de guvernul lui François Bayrou și a pozițiilor internaționale adoptate de Emmanuel Macron”, a spus Laura Chiriac.

„Situația economică a Franței nu se va schimba"

Jurnalista a subliniat că, indiferent de cine va veni la conducerea Franței, criza economică și politică va continua, ceea ce va afecta stabilitatea internă și unitatea Uniunii Europene în fața actorilor internaționali precum Vladimir Putin și Donald Trump.

„Marine Le Pen nu are voie să candideze pentru moment la președinția Franței din cauza acelei anchete privind angajările fictive la Parlamentul European. A fost o sentință care a făcut foarte multe valuri în Franța. Există un tânăr politician apropiat de Marine Le Pen, acest Jordan Bardella, care e văzut ca posibil succesor al lui Le Pen, deci posibil candidat la președinția Franței, dar pentru moment, nu am putea să spunem că suntem departe de alegeri anticipate, dar nici nu va fi prima opțiune. Întrebarea e ce se va întâmpla dacă va pica guvernul lui François Bayrou? Probabil că va pica.



Foarte multă lume spune că situația economică a Franței nu se va schimba, datoria va rămâne la fel, criza politică se va adânci, chiar dacă va fi un alt nume. Cert este că o societate atât de plină de convulsii cum e cea franceză acum, cu o economie care are mari probleme, Franța fiind considerată motor al Europei, toate lucrurile astea nu fac deloc bine unității pe care Uniunea Europeană vrea să o arate în fața lui Vladimir Putin, chiar în fața președintelui Statelor Unite, Donald Trump, care ar vrea să aibă un interlocutor comun, cu idealuri și cu posibilități unitare, ori Europa nu e deloc așa în momentul ăsta”, a spus Laura Chiriac, în exclusivitate pentru DC News.

