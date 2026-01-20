€ 5.0929
|
$ 4.3442
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0929
|
$ 4.3442
 
DCNews Stiri Parlamentul European suspendă ratificarea acordului comercial cu SUA, după amenințările lui Donald Trump
Data actualizării: 19:11 20 Ian 2026 | Data publicării: 19:05 20 Ian 2026

Parlamentul European suspendă ratificarea acordului comercial cu SUA, după amenințările lui Donald Trump
Autor: Iulia Horovei

donald trump sua parlamentul european ue Președintele Donald Trump (stânga), Parlamentul European (Strasbourg). Colaj DCNews/ Sursa foto: Agerpres

Eurodeputații au decis, marți, să înghețe ratificarea acordului comercial cu SUA, după amenințările recente ale președintelui american Donald Trump.

Parlamentul European îngheață aprobarea acordului comercial cu Statele Unite ale Americii, notează AFP, preluat de RTL Today.

Parlamentarii au decis: Acordul comercial UE-SUA, suspendat

Eurodeputații au convenit, marți, 20 ianuarie, să amâne ratificarea acordului comercial cu Statele Unite, în urma amenințărilor tarifare ale președintelui Donald Trump. Totul, în contextul recentelor tensiuni privind Groenlanda.

Avertismentul din partea Parlamentului European vine în timp ce blocul format din 27 de națiuni analizează cât de dur va riposta dacă Trump își va îndeplini angajamentul împotriva aliaților de lungă durată ai Washingtonului.

Parlamentul plănuia un vot în următoarele săptămâni privind eliminarea taxelor la bunurile industriale americane, ca parte a acordului.

Ce se schimbă cu acordul după decizia luată de UE?

O amânare nu compromite acordul, convenit în iulie cu Trump, după luni de dispute intense în care Washingtonul a impus tarife de 15% la bunurile UE, dar prin suspendarea aprobării se transmite un mesaj de nemulțumire către Casa Albă, despre care parlamentarii UE au susținut că ar deranja afacerile americane.

„Este o pârghie extrem de puternică - nu cred că firmele ar fi de acord să renunțe la piața europeană”, a declarat Valerie Hayer, președinta grupului centrist Renew.

Amenințările lui Trump și reacția europenilor

Trump a amenințat că va impune taxe vamale asupra a șase țări din UE - inclusiv asupra Franței și Germaniei - pentru că nu se conformează cererii sale de a obține Groenlanda.

Liderii UE urmează să organizeze un summit de urgență la Bruxelles, joi seară, cu privire la amenințările SUA la adresa teritoriului autonom al Danemarcei, Groenlanda.

Blocul comunitar analizează diferite răspunsuri dacă Trump nu se răzgândește, inclusiv suspendarea acordului comercial de anul trecut și aplicarea de taxe vamale în valoare de 93 de miliarde de euro pentru Statele Unite.

Pachetul de taxe de represalii, stabilit în plin impas comercial dintre SUA și UE de anul trecut, a fost amânat până pe 6 februarie, pentru a preveni escaladarea unui război comercial între cei doi actori.

Citește și: Războiul declarațiilor dintre Trump și Macron continuă: După amenințări cu taxe vamale impuse Franței, Macron îi răspunde lui Trump

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

trump
parlamentul european
ue
sua
acord comercial
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia
Publicat acum 29 minute
DIICOT Giurgiu l-a reținut pe primarul din Izvoarele. Acuzațiile procurorilor, după gestul făcut față de minora de 13 ani
Publicat acum 31 minute
Mercur în Vărsător, până pe 7 februarie 2026. Previziuni pentru toate zodiile
Publicat acum 33 minute
UE pregătește noi sancțiuni împotriva Iranului: Măsuri cu posibil impact până la Moscova
Publicat acum 36 minute
VIDEO Descoperire surprinzătoare: O vacă din Austria uimește cu abilități neașteptate de folosire a uneltelor
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Ian 2026
Ședință PNL la Vila Lac: Cine l-a făcut pe Rareș Bogdan să iasă din umbră. ”M-au expus și m-au lăsat de izbeliște. Nu mai e cazul să tac”
Publicat pe 18 Ian 2026
România, aproape de o criză fără precedent. Biriş: Anul din care pensiile riscă să nu mai poată fi plătite
Publicat pe 19 Ian 2026
Cătălin Măruță și-a găsit loc de muncă. Mihai Morar l-a dat de gol
Publicat acum 12 ore si 10 minute
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat pe 19 Ian 2026
Nutriționistul Mihaela Bilic a suferit o intervenție chirurgicală
 
chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close