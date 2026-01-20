Parlamentul European suspendă ratificarea acordului comercial cu SUA, după amenințările lui Donald Trump

Parlamentul European îngheață aprobarea acordului comercial cu Statele Unite ale Americii, notează AFP, preluat de RTL Today.

Parlamentarii au decis: Acordul comercial UE-SUA, suspendat

Eurodeputații au convenit, marți, 20 ianuarie, să amâne ratificarea acordului comercial cu Statele Unite, în urma amenințărilor tarifare ale președintelui Donald Trump. Totul, în contextul recentelor tensiuni privind Groenlanda.

Avertismentul din partea Parlamentului European vine în timp ce blocul format din 27 de națiuni analizează cât de dur va riposta dacă Trump își va îndeplini angajamentul împotriva aliaților de lungă durată ai Washingtonului.

Parlamentul plănuia un vot în următoarele săptămâni privind eliminarea taxelor la bunurile industriale americane, ca parte a acordului.

Ce se schimbă cu acordul după decizia luată de UE?

O amânare nu compromite acordul, convenit în iulie cu Trump, după luni de dispute intense în care Washingtonul a impus tarife de 15% la bunurile UE, dar prin suspendarea aprobării se transmite un mesaj de nemulțumire către Casa Albă, despre care parlamentarii UE au susținut că ar deranja afacerile americane.

„Este o pârghie extrem de puternică - nu cred că firmele ar fi de acord să renunțe la piața europeană”, a declarat Valerie Hayer, președinta grupului centrist Renew.

Amenințările lui Trump și reacția europenilor

Trump a amenințat că va impune taxe vamale asupra a șase țări din UE - inclusiv asupra Franței și Germaniei - pentru că nu se conformează cererii sale de a obține Groenlanda.

Liderii UE urmează să organizeze un summit de urgență la Bruxelles, joi seară, cu privire la amenințările SUA la adresa teritoriului autonom al Danemarcei, Groenlanda.

Blocul comunitar analizează diferite răspunsuri dacă Trump nu se răzgândește, inclusiv suspendarea acordului comercial de anul trecut și aplicarea de taxe vamale în valoare de 93 de miliarde de euro pentru Statele Unite.

Pachetul de taxe de represalii, stabilit în plin impas comercial dintre SUA și UE de anul trecut, a fost amânat până pe 6 februarie, pentru a preveni escaladarea unui război comercial între cei doi actori.

