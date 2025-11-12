€ 5.0846
DCNews Stiri Paris Jackson, fiica lui Michael Jackson a dezvăluit pe TikTok ce problemă gravă are
Data publicării: 15:36 12 Noi 2025

Paris Jackson, fiica lui Michael Jackson a dezvăluit pe TikTok ce problemă gravă are
Autor: Dana Mihai

Paris Jackson Selfie Paris Jackson-Selfie Instagram
 

Paris Jackson, fiica lui Michael Jackson, a dezvăluit pe TikTok că are o perforație nazală, ab chiar a și arătat-o fanilor. Vezi video în text.

Unica fiică a regelui pop Michael Jackson, Paris Jackson, a făcut o dezvăluire surprinzătoare pe TikTok, unde le-a arătat urmăritorilor săi o perforație nazală provocată de consumul de droguri. Artista, în vârstă de 27 de ani, a explicat că trăiește cu această afecțiune de mai bine de șapte ani.

Paris Jackson, despre o problemă medicală cauzată de droguri

În videoclipul publicat luni, Paris le-a spus celor peste 76.000 de urmăritori că „nu a vorbit niciodată public” despre această problemă medicală. „Am un fluierat foarte puternic atunci când respir pe nas. Asta pentru că am ceea ce se numește sept perforat”, a spus ea, arătând gaura din nas cu ajutorul luminii telefonului.

„Este exact din cauza a ceea ce credeți că e. Nu consumați droguri, copii. Eu nu recomand, pentru că mi-a distrus viața”, a adăugat Paris Jackson, care a vorbit deschis despre perioada de dependență.

De ce refuză operația estetică, deși trăiește cu această afecțiune de ani de zile

Artista a mai mărturisit că nu dorește să își refacă nasul printr-o operație estetică, deoarece este „aproape de șase ani curată” și vrea să evite orice tratament care implică medicamente cu potențial adictiv.

„Trăiesc cu asta de când aveam 20 de ani și e foarte greu, mai ales când sunt în studio”, a spus Paris, care a glumit ulterior că poate trece o bucată de spaghetă prin nară.

La finalul videoclipului, fiica lui Michael Jackson le-a permis fanilor să audă sunetul de fluierat pe care îl face atunci când respiră.

În ianuarie, Paris Jackson a sărbătorit cinci ani de sobrietate față de alcool și heroină. „Pentru că sunt sobru, pot să zâmbesc, să fac muzică și să mă bucur de iubirea câinilor și a pisicii mele”, a scris atunci pe Instagram.

@voici_mag ???? Paris Jackson brise le silence sur les séquelles de ses années d’addiction Sobre depuis six ans, la fille de Michael Jackson a livré un témoignage bouleversant sur ses réseaux sociaux. ???? À 27 ans, Paris Jackson a révélé souffrir d’une perforation de la cloison nasale, conséquence directe de ses anciennes consommations. « J’ai un sifflement très fort quand je respire par le nez. C’est parce que j’ai une perforation de la cloison nasale », confie-t-elle, avant d’ajouter qu’elle ne recommande à personne de toucher à la drogue, tant cela a « ruiné [sa] vie ». Un message fort et sans fard, qui souligne son courage et sa sincérité face à un passé qu’elle transforme aujourd’hui en leçon de vie. ????✨ #ParisJackson #Addiction #Sobriété #Courage #Inspiration #MichaelJackson ♬ son original - voici_mag

paris jackson
paris jackson probleme
