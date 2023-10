Părintele Ioan Danci: Am hotărât ca noi, preoții, să ne îmbarcăm ultimii dintre pelerinii aflați în Iordania, care nu am mai putut trece granița în Israel!

„A sosit vremea să vă rugați dumneavoastră pentru romanii care sunt în pelerinaj în Țara Sfântă, să se întoarcă cu bine acasă! Este nevoie de multă rugăciune să se oprească războiul! Vă rugăm, să ne pomeniți! O facem și noi cu siguranță! Noapte binecuvântată să fie peste lumea toată! Nu vă culcați fără să vă rugați și fără să iertați și fără să vă închinați!”, a scris preotul Ioan Danci.

„Pace și binecuvântare tuturor! Din mila Domnului suntem bine. O parte din grup pleaca în seara aceasta cu o escală, iar o altă parte mâine dimineață cu zborul direct Aman-București! Ultimii din grup, plecăm din câte am aflat spre București, în ziua de joi! Am hotărât ca noi preoții să ne imbarcam ultimii dintre pelerinii aflați în Iordania, care nu am mai putut trece granița în Israel! Nădăjduim în continuare în mila Domnului și rugăciunile frățiilor voastre, că vom ajunge cu bine la casele noastre!”, a mai scris părintele.

Un număr de 115 cetăţeni români au fost repatriaţi din Israel prin intermediul unui zbor operat de o companie privată, informează, duminică seară, Ministerul Afacerilor Externe (MAE).



„În continuarea precizărilor de presă referitoare la deteriorarea situaţiei de securitate din Statul Israel şi Fâşia Gaza, MAE informează că Celula de Criză, care îşi desfăşoară activitatea în Centrala MAE, în coordonare cu Ambasada României de la Tel Aviv şi Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah, a continuat demersurile pentru identificarea şi a altor posibilităţi de repatriere a cetăţenilor români şi a grupurilor de pelerinilor români din zonă. În acest context, MAE precizează că un număr de 115 cetăţeni români aflaţi în atenţia Celulei de Criză sau în evidenţele Ambasadei României la Tel Aviv au revenit în ţară, în cursul zilei de 8 octombrie 2023, cu o cursă operată de o companie aeriană privată", arată sursa citată.



De asemenea, MAE reiterează recomandarea adresată cetăţenilor români care intenţionează să călătorească în Statul Israel să îşi reprogrameze călătoria şi să urmărească rubrica "Alerte de călătorie" de pe pagina de internet a MAE (https://www.mae.ro/travel-alerts/2938).



Cetăţenii români care se află pe teritoriul acestui stat se pot adresa Ambasadei României la Tel Aviv şi îşi pot anunţa prezenţa în regiune, comunicând astfel datele de identificare şi propriile coordonate la adresa de e-mail [email protected] şi la numărul de telefon de permanenţă al Ambasadei României la Tel Aviv: +972 54 5643279, precum şi cel al Consulatului General de la Haifa: +972 543 998 038, pentru a putea fi contactaţi.



Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet http://telaviv.mae.ro, https://consular-protection.ec.europa.eu/travel-advice_en şi www.mae.ro - rubrica „Sfaturi de călătorie" şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziţie serviciul de alertă prin SMS, aferent campaniei de informare „Un SMS îţi poate salva viaţa!".

