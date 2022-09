Papa Francisc, ''profund întristat'' de vestea morții Reginei Elisabeta. Pontiful se roagă pentru Charles al III-lea

Profund întristat de vestea decesului Majestăţii Sale Regina Elisabeta a II-a, prezint sincere condoleanţe Majestăţii Sale, membrilor Familiei Regale, poporului Regatului Unit şi al Commonwealth-ului', a spus suveranul pontif într-o telegramă adresată noului suveran şi citată de agenţiile internaţionale de presă.



În mesajul, în limba engleză, Francisc i-a transmis şi cele mai bune urări noului rege.

Helen Mirren, Elton John și J.K. Rowling, printre marile personalități care au transmis câte un omagiu în memoria suveranei care a inspirat lumea muzicii şi a filmului

Actori şi muzicieni de renume internaţional i-au adus un ultim omagiu reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, care a încetat din viaţă joi, la vârsta de 96 de ani, după 70 de ani de domnie, relatează agenţiile AFP şi DPA.

Actriţa britanică Helen Mirren, care a câştigat un premiu Oscar după ce a interpretat-o pe suverana britanică în filmul "The Queen" (2006), s-a declarat "mândră că este o "elisabetană".

"Plângem o femeie care, cu sau fără coroană, a fost întruchiparea nobleţei", a spus ea.Cântăreţul Elton John, care deţine o locuinţă somptuoasă în apropiere de Castelul Windsor, s-a declarat "profund întristat" de vestea decesului reginei.



"Ea a fost o sursă de inspiraţie şi a condus ţara prin unele dintre momentele sale cele mai sumbre cu graţie, simţ al moralităţii şi o adevărată căldură binevoitoare", a scris artistul pe Instagram.

"Regina Elisabeta a fost o parte foarte importantă a vieţii mele încă din copilărie şi îmi va lipsi enorm", a adăugat el.



Cântăreţul a fost înnobilat de regină în 1998, la câteva luni după ce a interpretat piesa "Candle in the wind" la funeraliile prinţesei Diana.



"Dumnezeu s-o binecuvânteze pe Elisabeta a II-a. Odihnească-se în pace. Trăiască regele", a declarat sobru Paul McCartney, fost membru al trupei The Beatles, la rândul lui înnobilat de regina Elisabeta a II-a.



Mick Jagger, liderul eternului rival al grupului The Beatles, trupa The Rolling Stones, a salutat memoria unei regine care a fost o prezenţă constantă "de-a lungul întregii (sale) vieţi".



"În copilăria mea, îmi amintesc că am urmărit momentele importante ale căsniciei sale la televizor. Mi-o amintesc drept o tânără frumoasă, care a devenit bunica iubită a naţiunii", a spus el.



Fostul solist al formaţiei Black Sabbath, Ozzy Osbourne, supranumit "Prinţul întunericului", a declarat că regretă decesul celei care a fost "cea mai mare regină a noastră".



"Cu inima grea, spun că simplul gând la o Anglie fără regina Elisabeta a II-a este devastator", a transmis artistul.



Daniel Craig, vedeta din saga "James Bond", a subliniat că regina va fi "profund regretată". Actorul a participat la un videoclip în care Elisabeta a II-a a acceptat să apară, cu ocazia ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Londra din 2012.

Fosta "Posh Spice" de la Spice Girls, Victoria Beckham, a scris într-un mesaj pe Twitter că ziua de joi a fost o zi tristă "pentru întreaga lume".

"Sunt profund întristată de moartea iubitei noastre regine, Majestatea Sa Regina. Va rămâne în memoria noastră pentru loialitatea şi devotamentul său de neclintit", a declarat ea.



Marele maestru internaţional al musicalurilor, Andrew Lloyd Webber, a declarat că regina a fost "un pilon constant, nu doar pentru Regatul Unit, ci şi pentru iubitul său Commonwealth".



Scriitoarea britanică J.K. Rowling, autoarea seriei literare "Harry Potter", a declarat că regina Elisabeta a II-a "îşi merită odihna".



"Şi-a făcut datoria faţă de ţară până în ultimele sale ore de viaţă şi a devenit un simbol constant şi pozitiv al Marii Britanii în întreaga lume", a scris autoarea pe Twitter.

În Statele Unite, Paris Hilton, moştenitoarea imperiului hotelier Hilton, a salutat "una dintre cele mai mari surse de inspiraţie".



Alte personaje mondene, precum familia Kardashian, au lăudat calităţile suveranei britanice.



"Prezenţa constantă a reginei mi-a oferit întotdeauna un sentiment de linişte şi pace", a declarat Khloé Kardashian.



"Plină de graţie, devotată, elegantă, de neuitat. Astăzi şi pentru totdeauna, ne amintim de ea ca de unul dintre cei mai buni lideri pe care i-a cunoscut vreodată lumea noastră", a spus mama sa, Kris Jenner.



Chiar şi personajele fictive, care au avut o legătură cu regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, s-au alăturat ploii de omagii aduse regretatei suverane. Contul de Twitter al ursuleţului Paddington, personaj legendar din literatura britanică pentru copii, care a apărut pe ecran alături de regină într-un videoclip realizat cu ocazia aniversării celor 70 de ani de domnie, a publicat următorul mesaj: "Doamnă, vă mulţumesc pentru tot", notează Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News