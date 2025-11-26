Panică la o școală din Cluj. Un elev de 9 ani a lovit-o pe directoarea adjunctă cu capul în nas și a dislocat umărul unei învățătoare

Un elev a avut un acces de furie, cu violențe de neimaginat pentru un copil de doar 9 ani. Conform Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Cluj, minorul a fost dus la o unitate medicală de specialitate pentru evaluare. Poliţiştii au deschis un dosar pentru lovire sau alte violenţe. Cercetările sunt în derulare, pentru stabilirea cauzelor în care s-a produs incidentul grav.

Ce spune Poliția despre incidentul grav din curtea Colegiului Naţional „George Coşbuc” din Cluj-Napoca

”La data de 25 noiembrie a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca au fost sviolenteesizaţi de către un cadru didactic a unei unităţi de învăţământ din municipiu, cu privire la producerea unui incident între doi elevi, în timpul pauzei, în curtea şcolii. Din primele verificări a rezultat faptul că între cei doi minori, ambii de 9 ani, ar fi avut loc o neînţelegere, în urma căreia unul dintre elevi a reclamat că ar fi fost lovit de către colegul său.

Ulterior, unul dintre minori ar fi manifestat o stare de agitaţie accentuată, fiind necesară intervenţia cadrelor didactice şi a colegilor pentru a preveni escaladarea situaţiei. În urma episodului de agitaţie, minorul a fost preluat de un echipaj medical şi transportat la o unitate medicală de specialitate pentru evaluare. În cauză poliţiştii desfăşoară cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovirea sau alte violenţe şi pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul”, conform unui comunicat al IPJ Cluj.

Elevul i-a dislocat umărul învăţătoarei, a mușcat-o pe psiholog de mână și a lovit-o și pe directoarea adjunctă

Directorul şcolii, Horaţiu Bota, a precizat că incidentul ar fi avut loc într-o pauză. „Un elev de clasa a III-a a alergat prin curte, unde sunt 1.500 de copii în pauză, copilul s-a împiedicat, a căzut pe terenul sintetic. Când s-a ridicat, a avut impresia că un alt coleg i-a pus piedică, ceea ce nu era adevărat. A alergat după el, până a intervenit doamna învăţătoare, a împins-o şi pe dânsa dânsa a cerut sprijin la o altă doamnă învăţătoare, a venit doamna director adjunct, a venit psihologul şcolii, a ajuns şi administratorul şi un coleg de sport.

Copilul atât era de furios încât, când una dintre doamnele învăţătoare l-a prins şi l-a îmbrăţişat - că este şi mămică... copilul aşa s-a smuls, a făcut o mişcare bruscă, încât i-a dislocat umărul învăţătoarei. Apoi a muşcat-o pe doamna psiholog de mână şi a zgâriat-o, iar pe directoarea adjunctă a lovit-o cu capul în nas”, a spus directorul școlii, pentru Agerpres.

Copil de clasa a III-a are antecedente. A fost consiliat la cabinetul școlar, dar și în privat cu psihologi

Conform sursei citate, copilul a fost consiliat la cabinetul şcolar acum două săptămâni.

”Doamna profesoară chiar acum este plecată la medic şi aşteptăm să vină să ne spună detalii. Mişcările copilului erau oarecum reflexe, dar dintr-o furie, dintr-o supărare cum n-am mai văzut.

Este copil de clasa a III-a, care a fost consiliat la consilierul şcolar al şcolii în urmă cu două săptămâni, cu aprobarea părinţilor.

Mai înainte am avut o discuţie la direcţiune cu părinţii copilului şi ne-au spus că dânşii îl consiliază şi în privat cu psihologi, experţi de la nivel naţional chiar. Ne bucurăm, totuşi, că n-a ajuns să agreseze vreun copil”, a menționat Horaţiu Bota.

