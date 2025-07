Pacienții disperați, ținta ideală pentru escroci. Avertismentul acad. prof. dr. Irinel Popescu: Un medic niciodată nu va face așa ceva! / video

Acad. prof. dr. Irinel Popescu a atras atenția asupra folosirii abuzive a imaginii medicilor în reclame online pentru așa-zise medicamente. Acesta a subliniat că niciun medic nu face reclamă produselor farmaceutice și că astfel de practici indică o posibilă fraudă.

„Rețelele de socializare nu au aparatul necesar ca să filtreze toate mesajele pe care le postează, dar de la un punct încolo, mai ales când e vorba de promovare de așa-zise medicamente, poate că ar trebui să-și creeze un astfel de aparat și mai ales atunci când apar persoane publice. Eu nu cunosc niciun medic, dar absolut niciun medic, care să fi făcut în mod real reclamă la un medicament. Am să-mi permit să o spun de nenumărate ori, poate totuși populația va înțelege până la urmă.



Ca atare, primul criteriu după care nu trebuie să cumpere un medicament e dacă vede un medic care îi face reclamă. În momentul ăla trebuie să știe că e vorba de o fraudă și de infractori care încearcă să obțină foloase necuvenite, în mod ilegal, evident”, a spus acad. prof. dr. Irinel Popescu, realizatorul emisiunii Academia de Sănătate.



„Campania de conștientizare este primul pas, de fapt. Trebuie tot timpul conștientizat acest lucru și trebuie să conștientizeze că au apărut astfel de actori falși care promovează medicamente și inclusiv promovarea acestor medicamente probabil că este ilegală, că nu poți să promovezi orice medicament la tv”, a spus Monica Cercelescu.



„Un medic niciodată nu va face așa ceva, asta trebuie să înțeleagă populația”, a completat acad. prof. dr. Irinel Popescu.

Pacienții disperați, ținta ideală pentru escroci

Acad. prof. dr. Irinel Popescu a explicat faptul că lipsa de comunicare eficientă îi determină pe unii pacienți disperați să creadă în escroci care promovează produse false folosindu-se de imaginea unor medici. Potrivit academicianlui, aceste produse pot fi toxice și periculoase și, deși există eforturi mediatice de informare, impactul lor nu este suficient, motiv pentru care este nevoie de acțiuni mai susținute.



„Aceste produse sunt, în general, suplimente alimentare, iar Colegiul Medicilor a reiterat acest lucru, faptul că e sancționabil medicul care face reclamă. Regula halatului alb în publicitate, în Statele Unite, funcționează de la mijlocul secolului trecut, de la începuturile televiziunii, tocmai pentru că medicul se bucură de încredere. Un actor nu poate juca rol de medic într-o reclamă, nu poate apărea în halat alb să facă recomandări pentru niciun produs în Statele Unite. La noi, reglementarea e mai laxă. Nu merge atât de strict. Pe de cealaltă parte, așa cum spune domnul profesor, niciun medic nu a făcut până acum publicitate la niciun produs, nu doar la medicamente”, a completat Val Vâlcu.



„Medicina alopată, cea pe care o practicăm cu toții, are limitele ei și, uneori, comunicarea, în ce privește procedeele sau chiar tipurile de medicamente folosite, nu a fost cea mai adecvată. Aceste reacții ale populației, care devine ținta escrocilor de care vorbim, sunt de înțeles, pentru că omul când vede că nu găsește rezolvarea în tipul normal de medicină și în sistemul de sănătate, caută altceva și, câteodată, chiar pe disperarea pacientului se bazează acești escroci care încearcă să spună, și mai ales folosind imaginea unor medici: „Medicina oficială vă păcălește. Iată marele savant s-a ridicat împotriva sistemului. Luați ce vă dăm noi că asta vă face bine", ceea ce este sinistru și e un fenomen care dacă nu e controlat, riscă să creeze multe daune populației, și materiale, dar și medicale. Pur și simplu, unele din aceste așa-zise medicamente pot fi chiar toxice și să creeze confuzie în populație și neîncredere în medicina oficială.



Am încercat împreună cu domnul Val Vâlcu, de niște ani de zile, să promovăm și să aducem la cunoștința publicului care sunt ultimele noutăți, ce se poate face în diferite tipuri de boli, o misiune de informare, pe care nu numai noi ne-am asumat-o, ci multe alte posturi de televiziune sau radio. Cu toate astea, există o categorie de oameni care cade în plasa unor astfel de escroci și pentru care efortul mediatic ar trebui să fie mult mai mare. Am constatat că nu a fost de ajuns tot ce am încercat până acum, de aceea poate că ar trebui să încercăm mai mult”, a spus acad. prof. dr. Irinel Popescu la emisiunea Academia de Sănătate de pe DC News și DC Medical.

Video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News