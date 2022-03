Ovidiu Hațegan ratează Chelsea - Real Madrid, din Liga Campionilor, după ce a suferit un infarct

”Din ce știu eu, era delegat la meciul Chelsea-Real Madrid, dar UEFA deja i-a luat meciul. El a arbitrat meciuri multe. Eu mă aștept, și mă așteptam să prindă o finală. A avut delegări multe și le-a dus bine la cap. Merita să arbitreze o finala europeană. Să dea Dumenzeu să se facă repede bine și apoi, ce o vrea Dumnezeu”

”Trebuie să fii permanent aproape de minge. Și atunci, ca să faci asta, sigur că solicita un efort foarte mare. De aceea cred că și analizele făcute de arbitri sunt extrem de severe. Ori de câte ori iți cerea Comisia Centrală, trebuia să le faci. Testele, în special pentru inimă, erau foarte complexe. Vârsta admisă a scăzut până la 45 de ani. Repet, efortul pe care îl face un arbitru este foarte mare și o responsabilitate enormă”, a declarat Ion Crăciunescu, la Liga Digisport.

Arbitrul FIFA Ovidiu Haţegan a declarat, luni, după ce a fost supus unei intervenţii chirurgicale, că se află sub supraveghere medicală, dar că se simte bine.



"Acum mă simt bine, totul este în regulă, sunt în continuare sub supraveghere medicală. Doresc să mulţumesc staff-ului medical care m-a îngrijit şi tuturor celor care mi-au transmis mesaje şi gândurile lor bune. În momentele acestea am nevoie de linişte, aşa că am rugămintea să îmi fie respectată intimitatea", a declarat Ovidiu Haţegan, conform site-ul oficial al FRF.



Federaţia Română de Fotbal a anunţat că arbitrul a suferit o intervenţie chirurgicală într-un spital din Timişoara, fără a preciza natura afecţiunii.



"Arbitrul FIFA Ovidiu Haţegan, 41 de ani, a fost supus unei intervenţii chirurgicale la Timişoara. Federaţia Română de Fotbal şi Comisia Centrală a Arbitrilor îi urează lui Ovidiu Haţegan multă sănătate şi recuperare rapidă!", a anunţat FRF.



Conform presei locale, Haţegan ar fi fost internat în urma unor probleme cardiace, iar operaţia suferită ar fi constat în montarea unui stent.



În vârstă de 41 de ani, Haţegan face parte din categoria Elite a corpului de arbitri FIFA, având la activ numeroase meciuri internaţionale pe care le-a oficiat.

