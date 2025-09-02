Data publicării:

Organizația Meteorologică Mondială: Fenomenul La Nina ar putea afecta vremea începând din septembrie

Autor: Alexandra Curtache | Categorie: Stiri
Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Organizația Meteorologică Mondială (OMM) a anunțat marți posibilitatea revenirii fenomenului La Nina, care ar putea afecta modelele meteorologice globale începând cu luna septembrie.

Fenomenul La Niña presupune răcirea apei în centrul și estul Oceanului Pacific. Această situație crește riscul apariției inundațiilor și secetelor, cu efecte directe asupra culturilor agricole. De asemenea, poate influența modelele de precipitații și temperaturi la nivel global. În mod obișnuit, La Niña aduce precipitații abundente în regiunile vestice ale Pacificului și secetă în regiunile estice.

În ciuda răcirii asociate La Niña, OMM avertizează că temperaturile globale vor rămâne probabil peste medie în multe regiuni ale lumii. Acest fenomen se produce pe fondul schimbărilor climatice induse de activitățile umane, care determină o creștere a temperaturilor și intensificarea fenomenelor meteorologice extreme, conform The Guardian.


Tiparul La Nina și efectele asupra climei

Fenomenul La Nina presupune răcirea apei în centrul și estul Oceanului Pacific. Această situație crește riscul apariției inundațiilor și secetelor, cu efecte directe asupra culturilor agricole.

Condițiile neutre au persistat din martie, dar OMM estimează o tranziție spre La Nina în lunile următoare. Cele mai recente prognoze indică o probabilitate de 55% ca temperaturile de la suprafața mării în Pacificul ecuatorial să scadă la nivelul caracteristic La Nina în perioada septembrie-noiembrie, conform Reuters.

Previziunile sezoniere au efecte directe asupra economiei, în special în sectoarele agriculturii, energiei, sănătății și transporturilor. OMM subliniază că pregătirea din timp pentru răspunsuri rapide poate salva mii de vieți și poate preveni pierderi financiare semnificative.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Chifteluțe de pui la cuptor: rețeta dietetică, gustoasă și sănătoasă pe care o vei adora
02 sep 2025, 13:38
Fostul primar al New Yorkului, decorat de Trump cu Medalia Prezidenţială a Libertăţii. Ce legătură are Giuliani cu România
02 sep 2025, 13:20
De ce vine, de fapt, FMI în România. Chirieac arată care sunt riscurile pentru Guvernul Bolojan
02 sep 2025, 13:01
Organizația Meteorologică Mondială: Fenomenul La Nina ar putea afecta vremea începând din septembrie
02 sep 2025, 12:49
Începe sezonul eclipselor! Evenimente predestinate pentru două zodii - VIDEO
02 sep 2025, 12:38
Provocare pentru Occident: Xi Jinping îi primește cu fast pe Putin și Kim și își va etala viziunea pentru o nouă ordine mondială / video
02 sep 2025, 12:28
ParintiSiPitici.ro
Modurile prin care părinții mileniali își învață copiii să NU îi respecte. Expert parenting: „Le pun viitorul în pericol”
01 sep 2025, 23:31
Are România cea mai stufoasă birocrație și cel mai mare număr de bugetari raportat la populație? Răspunsul politologului / video
02 sep 2025, 13:13
UE ia măsuri de securitate, după ce semnalul GPS al avionului în care se afla Ursula von der Leyen a fost bruiat
02 sep 2025, 11:54
Spania în alertă: august aduce cea mai mare scădere a ocupării forței de muncă după pandemie
02 sep 2025, 12:04
Momentul ideal pentru a bea ceai. La ce trebuie să fii atent
02 sep 2025, 13:02
Sunt sau nu pisicile mai fericite dacă sunt ținute doar în casă?
02 sep 2025, 12:22
CEC Bank, programul de lucru cu publicul în data de 15 august 2025 - Sărbătoarea Sfânta Maria
12 aug 2025, 22:17
Jurnalista Luiza Dinică Diculescu, la Născuți în diaspora/ VIDEO
02 sep 2025, 11:03
Prețul aurului a atins un nou maxim istoric
02 sep 2025, 10:54
Tecuci: Echipamente performante pentru diagnostic rapid și prevenirea unor boli grave
02 sep 2025, 10:35
MApN: Atac aerian rus, la graniţa cu Ucraina. Patru aeronave militare au cercetat spaţiul aerian românesc
02 sep 2025, 10:29
PPC prezintă Power BOX - prima sa soluție de încărcare rapidă din România, cu stocare inclusă, alimentată 100% cu energie verde direct dintr-un parc fotovoltaic
02 sep 2025, 10:09
Ministerul Educației, precizări privind salariile profesorilor și bursele din educație în 2025
02 sep 2025, 10:05
Un oraș din România a interzis coroanele funerare artificiale. Primăria dă vina pe cheltuielile uriașe
02 sep 2025, 10:31
Angajarea răspunderii și administrația locală. Ilie Bolojan, conferință de presă / live / video
02 sep 2025, 09:56
Unde își petrece vacanța Gabriela Cristea: „Eu și Tavi ne-am simțit ca doi proaspăt căsătoriți”
02 sep 2025, 09:42
Atacul cu drone al Ucrainei forțează sute de oameni să evacueze locuințele dintr-un oraș rus
02 sep 2025, 09:52
Limba română, între TikTok și lipsa lecturii. Radiografia școlii românești, prin ochii Marianei Badea
02 sep 2025, 12:19
Liniile roșii peste care PSD nu a trecut: Trebuie să ne asigurăm că suntem alături de români, nu împotriva lor
02 sep 2025, 10:15
Europa își doboară propriul record. Ce cheltuieli pentru armament sunt anunțate în 2025
02 sep 2025, 08:49
Dragostea nu se măsoară în centimetri: Povestea unei femei de 1,90 m și a soțului ei de 1,62 m
02 sep 2025, 09:03
Gazprom crește livrările către China. Se construiesc noi conducte
02 sep 2025, 08:36
Schimbări majore în acordarea vizelor pentru Statele Unite ale Americii. Cine sunt cei care scapă de interviu
02 sep 2025, 08:35
Mesaj Ro-Alert în toiul nopții, în Tulcea. Update: MApN, reacție
02 sep 2025, 08:17
Centrul agrometeorologic construit de ANM, proiect de importanță europeană / video
02 sep 2025, 11:28
BANCUL ZILEI: Când dragostea nu are vârstă
02 sep 2025, 08:10
Răsturnare de situație cu incidentul din Cluj unde un tânăr a băgat un nepalez în spital, acesta din urmă fiind în comă
02 sep 2025, 08:28
Kim Jong Un a trecut granița în China cu trenul său special pentru a participa la celebrarea capitulării Japoniei
02 sep 2025, 08:26
DC Conducem. Cum a evitat Titi Aur un accident + analize video
02 sep 2025, 07:35
Noua casă a lui Kate Middleton este la doar câteva minute distanță de „cea mai bună prietenă a ei din Familie Regală”
02 sep 2025, 00:01
Copiii din Ucraina au început școala în săli aflate în subteran
01 sep 2025, 23:54
Sute de mii de români nu mai au, de astăzi, asigurare de sănătate. Cine sunt și ce e de făcut
01 sep 2025, 23:43
Proteste masive în Belgrad. Mii de sârbi cer alegeri anticipate după tragedia de la Novi Sad
01 sep 2025, 23:56
Bombă la conducerea Nestle. Directorul general, dat afară după relația cu o subordonată. Era în companie din 1986
01 sep 2025, 23:24
Plecare din Ministerul Transporturilor la conducerea Companiei Naționale Aeroporturi București. Cine este Bogdan Mîndrescu
01 sep 2025, 23:27
Băiat de 11 ani, împușcat mortal în timp ce făcea o farsă sunând la ușile vecinilor
01 sep 2025, 23:13
Aleșii locali trimiși la ”studiu” în Miami, ca să combată sărăcia din România. ”De oriunde se poate învăţa câte ceva”
01 sep 2025, 22:33
Kinetoterapie copii | Ghiozdane, ecrane, posturi greșite: Dragoș-Cristian Bogdan, la Părinți Prezenți / VIDEO
01 sep 2025, 22:11
Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?
01 sep 2025, 22:03
Proiectul reformei pensiilor speciale: Premierul și ministrul Justiției resping ideea unui atac la adresa magistraților
01 sep 2025, 22:04
Franța cere spitalelor să se pregătească pentru un posibil război major în Europa
01 sep 2025, 23:09
O hartă filmată în spatele lui Valeri Gherasimov dezvăluie ambițiile Rusiei: Următoarele ținte către granițele României
01 sep 2025, 20:57
Horoscop 2 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
01 sep 2025, 19:35
Germania respinge declarațiile Ursulei von der Leyen privind trimiterea de trupe în Ucraina
01 sep 2025, 20:12
Accident grav în Prahova, cu doi minori răniți. Este așteptat elicopterul SMURD
01 sep 2025, 19:02
Kim Jong Un, în drum spre China cu un tren blindat care are 90 de vagoane. Pe drum, se va delecta cu vinuri franțuzești și homar proaspăt
01 sep 2025, 19:52
Cele mai noi știri
acum 30 de minute
Fostul primar al New Yorkului, decorat de Trump cu Medalia Prezidenţială a Libertăţii. Ce legătură are Giuliani cu România
acum 38 de minute
Are România cea mai stufoasă birocrație și cel mai mare număr de bugetari raportat la populație? Răspunsul politologului / video
acum 48 de minute
Momentul ideal pentru a bea ceai. La ce trebuie să fii atent
acum 49 de minute
De ce vine, de fapt, FMI în România. Chirieac arată care sunt riscurile pentru Guvernul Bolojan
acum 1 ora 2 minute
Organizația Meteorologică Mondială: Fenomenul La Nina ar putea afecta vremea începând din septembrie
acum 1 ora 13 minute
Începe sezonul eclipselor! Evenimente predestinate pentru două zodii - VIDEO
acum 1 ora 22 minute
Provocare pentru Occident: Xi Jinping îi primește cu fast pe Putin și Kim și își va etala viziunea pentru o nouă ordine mondială / video
acum 1 ora 29 minute
Sunt sau nu pisicile mai fericite dacă sunt ținute doar în casă?
Cele mai citite știri
pe 1 Septembrie 2025
Taxele pentru români pe care Ilie Bolojan și le-a asumat în Parlament/ #Pachetul2. ”De mâine, căutați-vă alt premier”
pe 1 Septembrie 2025
Primarul care a anunțat că-și dă demisia și pleacă acasă. ”Eu cu șase oameni nu pot lucra”
pe 1 Septembrie 2025
Decizie în cazul lui Călin Georgescu, în dosarul privind cultul persoanelor vinovate de genocid
pe 1 Septembrie 2025
Ursula von der Leyen, la Constanța. Marele absent / Update: Aterizare manuală a avionului șefei CE, în Bulgaria
pe 1 Septembrie 2025
Cine conduce Camera Deputaților: Avocatele secretare. Nume noi, din Cluj și Oradea. La chestori, a rămas Mărgărit. Cine completează lista
Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel