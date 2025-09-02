Organizația Meteorologică Mondială: Fenomenul La Nina ar putea afecta vremea începând din septembrie

Organizația Meteorologică Mondială (OMM) a anunțat marți posibilitatea revenirii fenomenului La Nina, care ar putea afecta modelele meteorologice globale începând cu luna septembrie.

Fenomenul La Niña presupune răcirea apei în centrul și estul Oceanului Pacific. Această situație crește riscul apariției inundațiilor și secetelor, cu efecte directe asupra culturilor agricole. De asemenea, poate influența modelele de precipitații și temperaturi la nivel global. În mod obișnuit, La Niña aduce precipitații abundente în regiunile vestice ale Pacificului și secetă în regiunile estice.

În ciuda răcirii asociate La Niña, OMM avertizează că temperaturile globale vor rămâne probabil peste medie în multe regiuni ale lumii. Acest fenomen se produce pe fondul schimbărilor climatice induse de activitățile umane, care determină o creștere a temperaturilor și intensificarea fenomenelor meteorologice extreme, conform The Guardian.



Tiparul La Nina și efectele asupra climei

Fenomenul La Nina presupune răcirea apei în centrul și estul Oceanului Pacific. Această situație crește riscul apariției inundațiilor și secetelor, cu efecte directe asupra culturilor agricole.

Condițiile neutre au persistat din martie, dar OMM estimează o tranziție spre La Nina în lunile următoare. Cele mai recente prognoze indică o probabilitate de 55% ca temperaturile de la suprafața mării în Pacificul ecuatorial să scadă la nivelul caracteristic La Nina în perioada septembrie-noiembrie, conform Reuters.

Previziunile sezoniere au efecte directe asupra economiei, în special în sectoarele agriculturii, energiei, sănătății și transporturilor. OMM subliniază că pregătirea din timp pentru răspunsuri rapide poate salva mii de vieți și poate preveni pierderi financiare semnificative.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News