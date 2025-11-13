Omul care s-a opus numirii Alinei Bica drept procuror-șef al DIICOT

Deși la acel moment a ignorat sfatul părintelui, considerând că merită funcția după ani de muncă și dedicare, Bica recunoaște acum că acesta a avut dreptate.

"Am fost selectată împreună cu colega mea să facem parte din colectivul care a contribuit la redactarea draftului de ordonanță de urgență. Practic, am scris la acest act normativ care a reprezentat actul de naștere al DIICOT - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

În cadrul acestei structuri, am primit o funcție de conducere, ca șef de birou pe o infracțiune particulară, și anume biroul care se ocupa cu combaterea infracțiunilor de spălare a banilor și a evaziunii fiscale.

Experiență în combaterea spălării banilor și evaziunii fiscale

În această calitate, în anul 2005, am fost desemnată să fac parte din delegația României care participa la lucrările Comitetului Manival, care funcționa pe lângă Consiliul Europei. Comitetul Manival este o structură care face parte dintr-un organism internațional, numit FATF. FATF-ul este structura internațională care emite recomandările și abordările unitare pe zona de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.

Am făcut parte din delegația României, pe care, la un moment dat, începând cu anul 2009, am și condus-o, din anul 2005 până în 2012. Da, am investigat dosare importante și complexe în zona economico-financiară. Am văzut că au existat poziționări în spațiul public în legătură cu anumite cazuri pe care le-am investigat, la care nu am dat replică niciodată.

Respectiv, persoanele care au fost trimise în judecată și care, la final, au primit condamnare, au avut poziții în spațiul public în care au contestat justiția rechizitoriului și a condamnărilor primite. Nu doresc să intru în această zonă.

Înainte să fiu numită în funcția de procuror-șef al DIICOT, am fost, pentru trei ani de zile, secretar de stat în Ministerul Justiției. O experiență interesantă, din care consider că am învățat multe lucruri, nu numai din punct de vedere profesional, dar și, acum privind retrospectiv, în a aprecia relațiile interumane.

Tatăl Alinei Bica, împotriva numirii fiicei sale în funcția de procuror-șef

În momentul în care mi s-a propus funcția de procuror-șef al DIICOT, îmi aduc aminte că tata n-a fost de acord și mi-a sugerat că nu este o idee bună să o accept. N-am fost de acord cu el, mi s-a părut, la vremea respectivă, că după cât am muncit și cât m-am dedicat profesiei mele, meritam acel post. Motiv pentru care l-am acceptat.

Constat acum că a avut dreptate. Nu cred că a fost cea mai bună idee că am acceptat postul respectiv. Consider că felul meu de a fi și lucrurile în care cred în viață nu erau compatibile nici cu structura și nici cu sistemul, pe care nu l-am simțit la vremea respectivă, dar l-am descoperit ulterior.

Nu pot să spun că mi-a plăcut foarte mult ce am văzut și ce am trăit, mai ales pentru că să ajung să mor cu dreptatea în mână este o situație nu tocmai plăcută", a explicat Alina Bica.



