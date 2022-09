Omrani a semnat cu FCSB. Becali îi oferă salariu de 20.000 de euro pe lună. Când va juca

Becali a anunțat că îl dorește pe Omrani încă de la începutul anului, când jucătorul intrase în ultimele 6 luni de contract cu CFR. Prioritatea lui Billel a fost inițial o aventură în afara României, însă, pentru că cel mai probabil n-a găsit altă echipă, a ales să revină în SuperLiga, scrie Gsp.ro.

Omrani la FCSB! Gigi Becali: „În două săptămâni poate juca”

„Da, Omrani vine la FCSB. Am cosiderat mereu că Omrani este cel mai bun atacant din România. E cel mai bun fotbalist, numai că nu era serios. Mereu am vrut să-l iau. Am vorbit cu el. Am făcut contract pe un an. Dacă îmi place de el, prelungim pe încă doi ani. Dacă nu vreau să prelungesc, la revedere, să fie sănătos! E tehnic, combinativ, foarte puternic, se pliază pe jocul nostru. Să vedem dacă vrea și el să fie serios la 29 de ani. A fost la mine acasă, am vorbit. I-am zis că poate fi cel mai mare din România, dacă vrea. Are 8, 9, 10 kilograme în plus, dar e foarte tehnic și foarte puternic, iar atunci poate repede să ajungă la 70-80% din potențialul lui, adică poate juca după pauza dedicată echipei naționale (n.r. - după 26 septembrie). Cred că a și semnat deja la ora asta. Salariul e 20.000 de euro pe lună, la semnătură nu i-am dat mult, era șomer până la urmă...”, a declarat Becali în emisiunea „Liga Digi Sport”.

Mijlocaşul moldovean Vadim Raţă a revenit la echipa de fotbal FC Voluntari de la FCSB.



Raţă (29 ani), care pe 12 august pleca la FCSB, a semnat un nou contract, pe o perioadă de 3 ani, cu FC Voluntari.



Internaţionalul moldovean a jucat în 38 de partide în sezonul trecut, fiind golgheterul echipei ilfovene, cu 8 goluri marcate.



La FCSB, Raţă a jucat doar trei meciuri, adunând 62 de minute. El a bifat 45 de minute cu Chindia (3-2), un minut cu FC Hermannstadt (2-2), în Superligă, şi 17 minute cu Viking Stavanger (1-2), în Europa Conference League.



Vadim Raţă s-a născut la 5 mai 1993, în Chişinău, Republica Moldova. A început fotbalul profesionist la Sheriff Tiraspol, club care l-a împrumutat, de-a lungul anilor la FC Tiraspol, Zaria Bălţi sau Speranţa Nisporeni, iar în 2018 a ajuns la Milsami Orhei. În februarie 2019 s-a transferat în România, la Chindia Târgovişte, pentru care a evoluat 89 de partide, a înscris 5 goluri şi a oferit două pase de gol.



În iulie 2021, el a semnat cu FC Voluntari, pentru care a marcat de 9 ori în 47 de jocuri oficiale. La nivel internaţional, Raţă a adunat 31 de meciuri şi un gol pentru echipa naţională a Republicii Moldova.

