Olympiakos Pireu, Fenerbahce, Ferencvaros şi Sheriff Tiraspol, calificate în grupele Europa League

Olympiakos a trecut cu emoţii de echipa Apollon Limassol, 3-1 la loviturile de departajare, francezul Hervin Ongenda (ex-FC Botoşani) ratând pentru ciprioţi din punctul cu var. Scorul a fost egal, 1-1, după prelungiri, la fel ca în prima manşă.

Fenerbahce a reuşit o victorie dublă cu Austria Viena, 4-1 la Istanbul, după 2-0 în deplasare. Ferencvaros, care a pierdut în Irlanda, 0-1 cu Shamrock Rovers, avea practic calificarea asigurată din tur, când s-a impus cu 4-0 la Budapesta.

Campioana Republicii Moldova, Sheriff Tiraspol, care anul trecut a făcut furori în grupele Ligii Campionilor, a câştigat cu 3-2 în faţa formaţiei Piunik Erevan, la loviturile de departajare.

Armenii, care au eliminat-o pe CFR Cluj din preliminariile Champions League, vor juca în grupele Europa Conference League, la fel ca şi campioana României. Cipru va avea două echipe în grupele Europa League, pe AEK Larnaca, după două victorii cu Dnipro (2-1 şi 3-0), şi pe Omonia Nicosia, tot după două succese cu KAA Gent, 2-0 în ambele manşe.

Rezultate:

(+) AEK Larnaca (Cipru) - SC Dnipro-1 (Ucraina) 3-0 (în prima manşă 2-1)

Zalgiris Vilnius (Lituania) - (+) Ludogoreţ Razgrad (Bulgaria) 3-3, după prelungiri (în prima manşă 0-1)

Silkeborg IF (Danemarca) - (+) HJK Helsinki (Finlanda) 1-1 (în prima manşă 0-1)

(+) Omonia Nicosia (Cipru) - KAA Gent (Belgia) 2-0 (în prima manşă 2-0)

(+) Fenerbahce Istanbul (Turcia) - Austria Viena (Austria) 4-1 (în prima manşă 2-0)

Sivasspor (Turcia) - (+) Malmoe FF (Suedia) 0-2 (în prima manşă 1-3)

(+) FC Sheriff Tiraspol (R. Moldova) - Piunik Erevan (Armenia) 0-0, după prelungiri; 3-2, la loviturile de departajare (în prima manşă 0-0)

Heart of Midlothian (Scoţia) - (+) FC Zurich (Elveţia) 0-1 (în prima manşă 1-2)

Shamrock Rovers (Irlanda) - (+) Ferencvaros Budapesta (Ungaria) 1-0 (în prima manşă 0-4)

(+) Olympiakos Pireu (Grecia) - Apollon Limassol (Cipru) 1-1, după prelungiri; 3-1, la loviturile de departajare (în prima manşă 1-1)

Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în grupele Europa League. Tragerea la sorţi va avea loc vineri 26 august, la Nyon (14:00).

Învinsele vor juca în grupele Europa Conference League, notează Agerpres.

FCSB, CFR Cluj şi Universitatea Craiova au disputat meciurile retur din playoff-ul Conference League.

FCSB s-a calificat joi în grupele Europa Conference League la fotbal, după ce a învins cu scorul de 3-1 (1-1) formaţia norvegiană Viking Stavanger, joi seara, pe Viking Stadion din Stavanger, în manşa secundă a play-off-ului, după ce vicecampioana României pierduse în tur cu 2-1.

CFR Cluj merge şi ea în grupe, după ce a eliminat-o pe Maribor, din Slovenia. Scorul general a fost 1-0, după ce ardelenii au marcat în minutul 90 al meciului din Gruia, prin Cvek.

”E cel mai bun moment din cariera mea, mă bucur că ne-am calificat! De când a venit Mister s-a văzut o schimbare în atitudinea noastră. Primul an pentru mine a fost unul foarte greu, a fost de acomodare. Am zis că anul ăsta nu mai am nicio scuză și trebuie să ajut echipa să câștige. Le mulțumesc suporterilor, ne-au susținut, nu erau neapărat steliști, ci români.

Mister ne-a zis în vestiar că a venit de o lună de zile și este fericit, vine cu drag la antrenamente pentru că are niște copii de clasă. Avem șanse foarte mari la titlu, suntem o echipă foarte bună, omogenă, trebuie să-l câștigăm neapărat. Vezi știrea aici!

