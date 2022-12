Olimpiu Moruţan, lăudat de Andrea Pirlo: Mi-a spus că am luat un fenomen

Olimpiu Moruţan a fost lăudat de fostul mare mijlocaş italian Andrea Pirlo, a dezvăluit, pentru ziarul La Repubblica, Giovanni Corrado, preşedintele clubului Pisa, din Serie B, divizia a doua a campionatului Italiei, la care joacă fotbalistul român.



Mijlocaş ofensiv născut în 1999, Olimpiu Moruţan a venit la începutul lui august de la Galatasaray la Pisa, unde este coleg cu Marius Marin şi Adrian Rus. În Turcia, el a fost remarcat de Andrea Pirlo, care pregăteşte din luna iunie echipa Fatih Karagumruk.



"Anul trecut am avut puţini jucători pregătiţi pentru salt, anul acesta sunt mult mai mulţi. Toure este la mare căutare, la fel Beruatto şi Marin, în timp ce Moruţan îi surprinde doar pe cei care nu l-au cunoscut", a afirmat Giovanni Corrado.



El s-a referit la Moruţan: "La Forte dei Marmi l-am întâlnit pe Pirlo care antrenează în Turcia şi mi-a spus că noi am luat un fenomen."



"Nimeni nu va pleca acum în ianuarie, ca să învingem trebuie să-i ţinem pe cei mai buni, ne vom gândi la asta în vară", a adăugat Corrado.



După cum s-a anunţat, Olimpiu Moruţan este fotbalistul cu cele mai multe pase decisive, şapte, în turul Serie B, internaţionalul român fiind la egalitate cu Luca Tremolada. În afara celor şapte assist-uri, Moruţan are şi patru goluri în cele 17 meciuri disputate în campionat pentru actuala sa echipă.



Pisa, care are ca obiectiv promovarea în Serie A, este pe poziţia a 5-a a clasamentului, cu 29 de puncte, scrie Agerpres.

