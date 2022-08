Obiectivele lui Săndoi la naționala de tineret. Stoichiță: Am hotărât să începem un nou drum cu doi antrenori valoroşi

El a explicat că în pregătirea lotului pentru participarea la EURO 2023, Emil Săndoi va fi ajutat şi de noul selecţioner al reprezentativei U20, Daniel Pancu.



"În urma discuţiilor cu foştii selecţioneri de la U21 şi U20 nu am ajuns la un acord pentru a continua contractele. Iar atunci am hotărât să începem un nou drum cu doi antrenori valoroşi, Emil Săndoi şi Daniel Pancu, doi antrenori din două generaţii diferite care şi-au demonstrat capacitatea de a gestiona o astfel de situaţie. Contractele sunt confidenţiale. Dar vă pot spune că Daniel Pancu îşi încheie activitatea de antrenor la U20 în luna martie a anului viitor. După aceea, el se va alipi staff-ului condus de Emil Săndoi la naţionala U21, pentru că vor fi jucători de la U20 care vor face pasul la U21. Ei vor pregăti şi vor construi împreună echipa naţională de tineret pentru Campionatul European U21 din vara viitoare. Dreptul de renegociere a contractelor este după Campionatul European U21. Obiectivul lor este o calificare în semifinale la Campionatul European de tineret. Să fie foarte clar. Nu poţi să-ţi impui un obiectiv mai jos decât ai fost acum 2 sau 3 ani. Şi la CE din Ungaria am fost la un pas, cred că 2-3 goluri, de calificarea în semifinale, de fapt în faza următoare a turneului. La Campionatul European jucăm acasă, iar dacă va fi emulaţia de la ediţia din Italia în jurul naţionalei de tineret eu cred că nu o să avem probleme (n.r. - în a atinge faza semifinalelor)", a spus Stoichiţă la conferinţa de presă în care au fost prezentaţi selecţionerii U21 şi U20, Emil Săndoi, respectiv Daniel Pancu.

"Emil a avut rezultate notabile la nivelul la care a antrenat, el a mai avut ocazia să antreneze la federaţie în această postură, deci nu e o noutate pentru el. Ultimii antrenori la tineret nu au avut experienţă, dar au confirmat. Probabil că şi alegerea unui selecţioner cu experienţă, cum este cazul lui Emil Săndoi, este una bună. Nu ştiu dacă e o regulă, dacă un antrenor are experienţă sau nu. Fiecare a început meseria de undeva, Emil a început mai demult, dar Daniel are şansa să ajungă acolo unde au ajuns şi cei de dinaintea lui, care deşi nu aveau experienţă acum par antrenori indispensabili în Liga I", a adăugat Mihai Stoichiţă.



Directorul tehnic a menţionat că FRF nu a avut o nemulţumire la adresa fostului selecţioner U21, Florin Bratu.



"Contractul cu Florin Bratu era unul cu drept de prelungire după un an după o analiză făcută împreună. Nu ne-am înţeles pentru a merge împreună în continuare, ne-am despărţit prieteni. Nu e vorba despre nicio nemulţumire vizavi de activitatea lui. Dacă se leagă cineva de rezultatele lui, să nu uităm că el a fost într-o situaţie ingrată, a trebuit să dea mereu jucători la echipa mare", a explicat el.

Directorul tehnic al FRF a menţionat că nu înţelege de ce jucătorii români cu rezultate la tineret nu reuşesc aceleaşi performanţe şi la seniori.



"Pentru mine marea problemă a jucătorilor români este reprezentată de ce se întâmplă cu ei după ce ies de sub umbrela U21. Pentru că dacă reuşeşti la tineret să întreci cele mai bune echipe de pe continent cum e Anglia, să fii egalul Germaniei, Olandei... de ce nu se întâmplă acelaşi lucru şi în continuare (n.r. - la naţionala de seniori). Asta e pentru mine o mare enigmă. Sper să depăşim acest lucru, pentru că e principalul ţel al strategiei emise de Federaţia Română de Fotbal anul trecut. Să vedem, sper să nu fi muncit degeaba", a mai spus Stoichiţă.



Antrenorii Emil Săndoi şi Daniel Pancu au fost prezentaţi oficial, marţi, într-o conferinţă de presă, la conducerea tehnică a echipelor naţionale ale României Under 21, respectiv Under 20, notează Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News