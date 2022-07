Oana Zamfir: George Buhnici nu e la prima zicere. Sunt foarte mulți care aplaudă

„Eu am norocul că am o soție care arată ca o minoră. Asta e șansa vieții mele, jur. Uită-te la ea! Câți ani îi dai?”, a spus George Buhnici.

„M-a deranjat termenul de minoră, pentru că nu a zis puștoaică. De exemplu, auzim la multe cupluri din America că soțul îi spune soției puștoaică sau kid. Nu. El folosește termenul minoră. Dacă vrei să fii ce e dânsul, vloger, influencer, într-o țară care are o problemă serioasă în legătură cu fetele care nasc de la zece, 12 ani, atunci ești atent la cuvinte”, a spus Oana Zamfir, luni seară, la Antena 3, în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei”.

„Într-o societate ca a noastră, probabil sunt foarte mulți care aplaudă, foarte mulți care se regăsesc în această descriere, foarte mulți care merg la mare să vadă piele. Eu credeam că la mare se merge pentru mare, pentru distracție. Dânsul înțeleg că merge pentru piele”, a mai zis Oana Zamfir.

„Dacă ar fi încadrat, așa cum susține, chestiunea aceasta într-o zonă de problematică serioasă, legată de obezitate, inclusiv de celulită, care poate fi integrată în zona de afecțiune... Sunt foarte mulți termeni medicali care determină celulita. (...) Sigur că trebuie să te uiți și la cine zice. George Buhnici nu e la prima zicere. A produs un scandal similar destul de recent când s-a referit la situația din Ucraina, spunând că acum ce să facă, să nu mai mănânce el desert că mor alții pe acolo. Am înțeles despre cine e vorba și cred că mai multă atenție nu trebuie acordată lui, cât fenomenului, problematicii”, a conchis Oana Zamfir.

Postarea Centrului Filia:

„Am ascultat și noi declarațiile lui George Buhnici și am citit și reacțiile din ultimele zile de pe internet.

Explicăm mai jos de ce genul acesta de declarații nu fac decât să contribuie la un mediu toxic, misogin și periculos pentru femei și fete.

„Venim la mare ca să vedem piele - aș vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi, deci dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală. Putem fi de acord că e normal să ne uităm la țâțe și la buci? Aia vreau să văd la mare.”

Nu, George, nu e normal să vrei să vii la plajă să obiectifici femeile și să le arunci priviri libidinoase.

#feministreminder: corpurile noastre nu sunt obiectul plăcerii bărbaților, valoarea noastră ca femei nu este dată de felul în care ne percep bărbații în raport cu standardele lor. Nu mergem la „săliță” să ai după ce să întorci capul pe stradă, ci sunt alegerile noastre privind propriul stil de viață. Îți reamintim că genul acesta de reacții și comportamente se încadrează la hărțuire.

„Eu am noroc că am o nevastă care arată ca o minoră. Asta e șansa vieții mele, jur. Dacă îți spun vârsta adevărată o să înțelegi că e minoră. Că dacă scazi cât i-ai da tu cu cât are ea, minoră iese.”

Ne-a șocat inadecvarea acestei declarații și lejeritatea cu care George Buhnici promovează sexualizarea minorelor. La 41 de ani este mai mult decât problematic ca ”minorele” să fie standardul tău de frumusețe și atracție fizică. În România in fiecare săptămână sunt înregistrate în medie două cazuri de viol sau act sexual cu o victimă minoră în familie. Astfel de declarații nu fac decât să normalizeze violența împotriva fetelor și să contribuie la un mediu nesigur, mai ales când vine din partea unei persoane publice, al cărei discurs influențează opinia sutelor de mii de urmăritori pe care îi are.

În 2020 același George Buhnici posta o fotografie cu partenera sa cu descrierea ”Am corupt această minoră. Mă declar pierdut.”

Îl declarăm și noi o cauză pierdută, dar îi și recomandăm pe această cale să vorbească cu femeile din viața lui despre violență și agresiune, despre toate momentele în care s-au simțit în pericol sau inconfortabil din cauza presiunii pe care societatea o pune pe corpurile noastre și din cauza unor astfel de declarații care ne obiectifică și ne sexualizează. Poate ar trebui să îți petreci mai puțin timp justificându-ți declarațiile pe Twitter și mai mult timp educându-te cu privire la egalitate de gen și violența împotriva femeilor.”

