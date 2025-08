O tânără a supravieţuit după ce a căzut de la etajul nouă al unui bloc lovit de o rachetă rusească. Medicii consideră că a fost miracol

După peste trei ani de război, în timp ce negocierile de pace rămân blocate, Rusia şi-a intensificat atacurile asupra civililor. Oraşele ucrainene sunt din ce în ce mai vulnerabile în pofida eforturilor de amploare ale apărării antiaeriene, o realitate pe care Kievul a trăit-o din nou în timpul acestui atac nocturn, unul dintre cele mai sângeroase din ultima vreme.



Supravieţuirea tinerei, pe care media ucrainene o prezintă sub numele de Veronica, în vârstă de 23 de ani, i-a surprins chiar şi cei mai experimentaţi lucrători din serviciile de urgenţă.



Explozia a fost într-atât de puternică încât a aruncat-o, cu tot cu pat, direct pe fereastra apartamentului său de la etajul nouă. A "aterizat" în afara clădirii cu un picior rupt, o comoţie cerebrală, un dinte lipsă şi un şoc sever. Medicii consideră supravieţuirea ei drept "un adevărat miracol".



"Am auzit o explozie şi, o secundă mai târziu, eram la pământ", a declarat ea pentru postul de televiziune ucrainean 1+1. Ea presupune că patul a salvat-o de la cădere, atenuând impactul teribil cu solul.



Directorul spitalului unde a fost internată, Serhii Dubrov, a declarat pentru Reuters: "Este extraordinar. Să cazi de la etajul nouă şi să te alegi doar cu răni relativ minore... Dar ea se află într-o stare profundă de şoc psihologic şi încă nu ştie ce s-a întâmplat cu părinţii ei".



Ambii părinţi ai fetei şi-au pierdut viaţa, trupurile lor fiind recuperate de sub dărâmăturile blocului turn, distrus parţial de racheta ruseasacă, potrivit informaţiilor confirmate vineri.



Conform media ucrainene, bilanţul atacului rusesc din noaptea de miercuri spre joi la Kiev este de 31 de morţi, dintre care 28 numai în blocul în care locuia Veronica. Printre victime sunt cinci copii, dintre care cel mai mic avea doar doi ani. Alte aproximativ 160 de persoane au fost rănite, între care 16 copii.



Primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, a declarat că "este cel mai mare număr de copii răniţi într-o singură noapte la Kiev de la începutul războiului pe scară largă" declanşat de Rusia în Ucraina.

