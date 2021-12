O sportivă din Cehia ce candida la proba de snowboard și-a rupt ambele glezne (VIDEO)

Cehoaica Eva Samkova, campioană olimpică la snowboard cros în 2014, a suferit o fractură la cele două glezne sâmbătă, cu două luni înaintea debutului Jocurilor Olimpice de iarnă de la Beijing, a anunţat antrenorul său pentru postul de radio ceh, citat de AFP și Agerpres.

Samkova, în vârstă de 28 de ani, a căzut pe linia de sosire a unei probe mixte de Cupă Mondială, disputată sâmbătă la Montafon, în Austria, unde s-a clasat pe locul 2, pereche cu compatriotul său Jan Kubicik.



"Când am alergat spre ea, ea deja plângea de durere, apoi am dus-o la spital", a povestit Kubicik.



"Ea va fi operată în curând", a transmis antrenorul său, Marek Jelinek, într-un comunicat dat publicităţii.



Samkova a obţinut medalia de bronz la PyongChang în 2018. Cursa de snowboard cros de la JO de la Beijing este prevăzută pentru 9 februarie.

Tragedie în lumea sporturilor de iarnă în martie 2021

Julie Pomagalski, fostă campioana mondială de snowboard, și-a pierdut viața, după ce a fost prinsă de o avalanşă în cantonul elveţian Uri. Alături de Julie Pomagalski (40 de ani), a murit şi un francezul, Bruno Cutelli, ghid şi salvator, informează Le Matin.

Julie a devenit campioană mondială de snowboardcross în 1999, la Berchtesgaden (Germania). Ea a câştigat şi o medalie mondială de argint la slalom paralel, în 2003, la Kreischberg (Austria), şi a obţinut nouă victorii în Cupa Mondială, în care a triumfat în 2004.

Franțuzoaica Julie Pomagalski a concurat la Jocurile Olimpice de iarnă din 2006 de la Torino, terminând pe locul 6 la slalom paralel, la fel ca în 2002, la Salt Lake City. Pomagalski s-a retras în 2007.

Julie Pomagalski era nepoata lui Jean Pomagalski, cel care a inventat teleschiul, în 1934, şi a fondat marca Poma, în 1947.

Parrot, câştigător de cinci ori al Winter X Games, evenimentul de referinţă al sporturilor de iarnă extreme, a precizat că renunţă la sezonul 2018-2019, inclusiv la Campionatele Mondiale 2019 de la Utah (SUA), din luna februarie.

'Primele simptome au apărut în această toamnă, când am început să am nişte iritaţii ale pielii. Am primit diagnosticul cu puţin înainte de Crăciun, când am aflat că sufăr de limfomul Hodgkin', a explicat el, conform unor declaraţii publicate pe site-ul postului de televiziune CBC.

'Este un nou tip de provocare şi de competiţie, dar am intenţia de a face totul pentru a câştiga', a asigurat Parrot, care a început deja chimioterapie. 'Ştiu că va dura şi că va fi greu, dar mergem înainte. Mai am 11 şedinţe de chimioterapie, câte două pe săptămână, şi totul merge bine. Sper ca totul să fie în regulă în luna iunie', a adăugat Parrot, considerat unul dintre cei mai spectaculoşi snowboarderi din circuit în special în probele de Big Air În afara medaliei de argint cucerită la JO de la PyeongChang (Coreea de Sud), el are şi şase victorii în Cupa Mondială de specialitate.