DCNews Stiri Un pilot a refuzat să mai decoleze pentru că nu-și primise salariul de cinci luni. S-a închis în cabina de comandă
Data publicării: 17:05 20 Dec 2025

Un pilot a refuzat să mai decoleze pentru că nu-și primise salariul de cinci luni. S-a închis în cabina de comandă
Autor: Tiberiu Vasile

Un pilot a refuzat să mai decoleze pentru că nu-și primise salariul de cinci luni. S-a închis în cabina de comandă Avion. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Un zbor a fost blocat la sol după ce pilotul aeronavei a refuzat să decoleze, susținând că nu și-a primit salariul de mai bine de cinci luni.

Un pilot a refuzat să mai decoleze de pe aeroportul din Ciudad de México, pe un zbor programat spre Cancún, invocând faptul că nu și-a primit salariul de aproximativ cinci luni. Gestul său a dus la blocarea aeronavei la sol și a determinat autoritatea mexicană pentru aviație civilă să deschidă o anchetă oficială, potrivit presei spaniole.

Pilotul lucra pentru compania aeriană Magnicharters, cu sediul în Monterrey, și le-a transmis colegilor și pasagerilor că nu va continua cursa până când situația financiară nu va fi clarificată.

Pasagerii au filmat momentul. Clipurile au devenit virale

Mai mulți pasageri aflați la bord au înregistrat scena, iar imaginile au fost rapid distribuite pe rețelele sociale. În filmări se aude pilotul explicând motivele protestului său: „Avionul acesta nu pleacă până când nu ne plătesc ce ne datorează [...] Ca piloți investim mult în profesia noastră, ca într-o zi să ni se spună 'gata, pleacă' ”.

Conform relatărilor din presa mexicană, pilotul s-a închis în cabina de comandă, tocmai pentru a preveni decolarea aeronavei și pentru a forța o reacție din partea companiei.

S-a închis în cabina de comandă. Autoritățile au intervenit

Publicația Reforma scrie că, după mai multe ore de tensiune, autoritățile de pe Aeroportul Internațional din Ciudad de México au intervenit și l-au scos pe pilot din avion. În tot acest timp, pasagerilor li s-a comunicat inițial că întârzierea este cauzată de „detalii tehnice”, fără a li se explica situația reală.

Compania Magnicharters nu a oferit până acum un punct de vedere oficial legat de neplata salariilor sau de incidentul produs la sol.

Problemele din aviația mexicană se acumulează

Cazul nu este singular într-un context deja dificil pentru aviația din Mexic. În ultimele luni, mai multe companii aeriene s-au confruntat cu perturbări majore. La finalul lunii noiembrie, o actualizare de software pentru un model de aeronave Airbus a provocat întârzieri în lanț pentru zborurile Viva Aerobus și Volaris. Potrivit datelor oficiale, problema a afectat cel puțin 6.000 de avioane la nivel global, conform El Pais.

Incidentul în care un pilot a refuzat să mai decoleze readuce în prim-plan problemele legate de condițiile de muncă, siguranță și stabilitatea financiară din industria aviației, într-un moment în care încrederea pasagerilor este deja pusă la încercare.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

pilot
aeroport
Comentarii

