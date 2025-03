O româncă a speriat Vestul! Metoda prin care a jefuit mai mulţi vârstnici bogaţi din cartiere exclusiviste ale Londrei i-a șocat pe anchetatori

Citește și - Cine este starleta OnlyFans, găsită în stare gravă la marginea unui drum în Dubai. Semnal de alarmă - Video

Luminița Ștefan are 29 de ani și își va petrece următorii 4 ani şi jumătate la închisoare, după ce a jefuit mai mulţi vârstnici bogaţi din cartiere exclusiviste din nordul Londrei, scrie The Standard. Sub pretextul că este gravidă, femeia reușea să le trezească compasiunea victimelor. Mai mult, intra în casele lor pentru a merge la toaletă ori pentru a bea apă.

Fura bani, bijuterii, inele de logodnă

Astfel, invocând această tactică, Luminița a reușit să fure bani, bijuterii scumpe, pe care victimele nu le-au mai recuperat, deși au solicitat ajutorul poliţiei metropolitane din Londra. Vârstnicii au fost jefuiți în 2023 şi în prima parte a anului 2024. Acum, principala suspectă care a fost condamnată deja este o româncă. Luminiţa Ştefan a pledat vinovată la nouă capete de acuzare de furt din locuințe.

Manevra prin care a acţionat i-a șocat pe anchetatori. Aveau în vizor locuințe aflate în zone exclusiviste din Londra și prefera victime în vârstă. Ea se prefăcea că este gravidă şi cerea mila acestora. Ea a furat de la bani și bijuterii scumpe, până la cadouri de la nuntă și inele de logodnă.

Luminiţa a fost arestată anul trecut pe aeroportul din Luton. Cea mai vârstnică victimă este un bărbat de 97 de ani. Mai mult, unii dintre ai au și murit până să li se facă dreptate. Luminiţa a mai fost condamnată pentru fapte asemănătoare în Olanda, Austria, Germania şi Italia, conform sursei citate.

