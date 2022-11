O planetă are nume de vârf de munte din România

O planetă aflată la 500 de ani lumină faţă de Pământ are numele unui vârf de munte din România.

"După cum știți, noi ținem evidența corpurilor cerești cu nume românești, iar acum a venit timpul să vă anunțăm că pe cer există o planetă cu nume de vârf de munte românesc.



Planeta se rotește în jurul altei stele, una ca Soarele, ce-i drept, dar foarte îndepărtată de noi, pe la 500 de ani lumină.



Este o planetă ca Jupiter, dar foarte apropiată de steaua ei, adică total neprietenoasă cu viața, dar măcar are nume românesc.



Astronomii i-au dat inițial un nume... astronomic, XO-1b, dar în 2019 s-a organizat un concurs pentru denumirea câtorva planete, iar pasionații de astronomie din țara noastră au ales numele de Negoiu.



Steaua mamă a planetei Negoiu se află în constelația Corona Borealis, între stelele Arcturus și Vega, dar nu se vede cu ochiul liber.



Așadar, la sute de zeci de mii de miliarde de kilometri de noi se află o lume inospitalieră care are un nume românesc", scrie pe Facebook Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

NASA a imortalizat „zâmbetul“ Soarelui

Uneori, un zâmbet reprezintă tot ce este nevoie pentru a-ți schimba ziua. Astronomii de la NASA au văzut Soarele radiind un rânjet remarcabil, vesel, într-un spectacol însorit menit să vă aduă zâmbetul pe buze.

Desigur, „zâmbetul” pe care îl vedem aici nu este de fapt un zâmbet real. Ceea ce vedem sunt găurile coronale (petele întunecate), unde exploziile rapide de vânt solar țâșnesc în spațiu, după cum explică NASA.

Acest lucru se întâmplă în mijlocul tuturor fluctuațiilor solare pe care Soarele tinde să le manifeste, iar două dintre aceste găuri coronare arată ca niște ochi sclipitori, în timp ce o a treia seamănă izbitor cu un zâmbet exuberant.

Ceea ce se întâmplă cu adevărat aici este fenomenul pareidoliei, în care ne imaginăm că vedem lucruri precum chipuri în modele aleatorii. Este un truc al minții, doar că de data aceasta este jucat la o scară uimitoare, de mărimea Soarelui, conform Science Alert.

O minge de foc misterioasă, observată deasupra Marii Britanii. "A fost incredibil. S-au desprins bucăți mici din ea"

O minge de foc misterioasă a traversat cerul în timpul nopţii deasupra Scoţiei şi Irlandei de Nord, relatează joi dpa. Peste 200 de notificări au fost primite de la persoane care au raportat prezenţa acesteia, transmite Agerpres.

Reţeaua Meteor din Marea Britanie a anunţat că a început să primească notificări în legătură cu o "minge de foc" observată pe cer în timpul nopţii şi că "investighează pentru a stabili dacă obiectul a fost un meteorit sau resturi spaţiale", adăugând că majoritatea rapoartelor provin din Scoţia şi Irlanda de Nord.



Danny Nell, în vârstă de 21 de ani, îşi plimba câinele în Johnstone, la vest de Paisley şi Glasgow, când a văzut mingea de foc.



"Îmi plimbam câinele, era aproape ora 22:00, când am văzut o lumină puternică pe cer şi mi-am scos telefonul şi am filmat", a declarat bărbatul din Glasgow pentru agenţia de presă PA.



"La început m-am gândit că poate fi un foc de artificii pentru că sunt multe partide de fotbal în Scoţia, dar mi-am dat seama rapid că nu era vorba despre asta şi am scos telefonul să văd dacă pot să surprind momentul", a adăugat el. VEZI MAI MULTE AICI

