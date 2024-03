Micutzu va presta muncă în folosul comunității. Vedeta a primit decizia instanței

După doi ani de așteptare, Judecătoria Sectorului 1 București a dat verdictul final în cazul actorului de comedie Cosmin Nedelcu, alias Micutzu, hotărând că acesta va executa muncă în folosul comunității. Decizia instanței vine în urma unui dosar penal în care Micutzu a fost implicat pentru infracțiunea de amenințare, iar acum trebuie să se supună rigorilor legii timp de 30 de zile.

Micutzu, cunoscut pentru talentul său comic, va fi nevoit să-și desfășoare activitatea pe străzile Capitalei, conform măsurii luate de judecători. Această sentință marchează un moment important în cazul său, după ce numele său a fost în centrul atenției din cauza unui incident petrecut acum doi ani.

În anul 2021, Micutzu a fost implicat într-un scandal pe Calea Victoriei din București, unde a avut un schimb de replici ce a escaladat într-un conflict cu un grup de tineri. În urma acestui incident, toți cei implicați au fost condamnați la muncă în folosul comunității, iar judecătorii au considerat că faptele nu au fost de o gravitate extremă.

Cu toate că Micutzu a scăpat de urmărirea penală, instanța a decis că măsura potrivită pentru el este munca în folosul comunității. Actorul trebuie să se prezinte la Serviciul de Probațiune pentru analizele medicale obligatorii, urmând ca apoi să înceapă să lucreze în folosul comunității timp de o lună.

Micutzu va trebui să execute cele 30 de zile de muncă la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din Sectorul 4.

”În baza art. 318 alin. 15 C.proc.pen. admite cererea formulată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Constată legalitatea şi temeinicia ordonanţei cu nr. 7329/160/P/2021, din data de 06.02.2024, emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti şi confirmă soluţia de renunţare la urmărirea penală faţă de suspectul Nedelcu Cosmin, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ameninţare, prev. de art. 206 alin. 1 C. pen., faţă de suspectul Şuiu Georgian, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovirea sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. 2 C. pen. şi faţă de suspectul Comănescu Nicolae Liviu, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovirea sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. 1 C. pen şi lovirea sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. 2 C. pen

În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, persoanei vătămate şi procurorului prin mijlocirea grefei astăzi, 14.03.2024”, a transmis judecătoria, relatează Spy News.

