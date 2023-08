O nouă carte indică legătura puternică dintre rasism și morțile cauzate de caniculă. „Sunt văzuți drept sacrificabili”

Autorul unei noi cărți despre încălzirea globală afirmă că eșecul guvernului american de a combate amenințarea în creștere a caniculelor mortale este cauzat de rasism, potrivit The Guardian. Jeff Goodell, un jurnalist climatic premiat, a declarat pentru publicație că persoanele de culoare - inclusiv milioane de lucrători migranți care suportă temperaturile record ca lucrători agricoli, constructori și curieri - nu beneficiază de măsuri salvatoare de viață, cum ar fi pauze de apă și umbră, pentru că sunt considerați sacrificabili.

Totul a pornit de la moartea unui guatemalez din 2021

În cartea „The Heat Will Kill You First: Life and Death on a Scorched Planet” (Prima oară te va ucide căldura: Viața și moartea pe o planetă arsă, n.r.), Goodell relatează moartea tragică și evitabilă a lui Sebastian Perez, un lucrător guatemalez la o grădină botanică care s-a prăbușit și a murit în Portland, Oregon, în prima zi a valului de căldură brutal din nord-vestul Pacificului în iunie 2021. În SUA, nu există reguli federale privind expunerea la căldură pentru lucrători - în interior sau în exterior.

Pe politicieni nu-i interesează acest tip de electorat

“Ca să fiu sincer, oamenii cei mai afectați de căldură nu sunt genul de electorat care îi face pe politicieni să se îngrijoreze. Sunt oameni fără adăpost, săraci, lucrători agricoli și din construcții. Oameni ca Sebastian Perez sunt văzuți ca sacrificabili. Nu sunt văzuți ca ființe umane care trebuie protejate. Rasismul este absolut esențial pentru incapacitatea guvernului de a proteja persoanele vulnerabile”, a explicat scriitorul.

Câteva state americane au implementat reguli privind expunerea la căldură, dar luna trecută, în mijlocul unui val de căldură, guvernatorul Texasului Greg Abbott a promulgat o lege care interzice oricărui oraș sau județ din stat să adopte legi care să impună pauze de apă și umbră pentru lucrătorii în aer liber. Marea majoritate a lucrătorilor agricoli și din construcții din Texas sunt migranți din Mexic și America Centrală. “Adică, asta este nebunie și emblematic pentru ideologia ‘Cruelty is the Point’ din atât de multe dintre politica noastră acum.”

Credința falsă cum că cei de culoare suportă căldura mai bine

Potrivit lui Goodell, riscurile cu care se confruntă în principal lucrătorii de culoare dezvăluie și elemente persistente ale rasismului științific folosit anterior pentru a justifica forțarea sclavilor africani să facă munci agricole epuizante în sudul cu temperaturi foarte mari.

"Existau tot felul de idei rasiste nebunești cum ar fi faptul că africanii au oase mai groase în craniu care îi izolează de căldură. Deși nimeni nu vorbește despre asta explicit acum, este absolut un curent subteran că faptul că mexicanii asfaltează drumuri în Austin la 107F [42C] este bine pentru că sunt din Mexic și obișnuiți cu asta.

Nu este vorba doar despre aceste persoane vulnerabile care nu pot vota sau despre incompetența guvernului, este vorba despre rasism pur și simplu”, a mai spus el.

Căldura este motorul haosului

Deși căldura este “motorul haosului planetar, pericolele sale rămân puțin înțelese. Reportajele lui Goodell se întind de la Antarctica, California și Arctica, până la Paris, Chennai și Marea Barieră de Corali, împletind povești despre lucrători agricoli, drumeți, locuitori urbani și urși polari cu analize științifice și critici politice, și astfel conectând punctele între tragediile personale legate de căldură și riscurile încălzirii globale la scara planetară.

Obiectivul său principal a fost să facă vizibilă căldura și să o facă să se simtă urgentă, ceea ce nu ar trebui să fie atât de greu având în vedere că zeci de mii de oameni mor deja din cauza căldurii extreme în fiecare an. Iulie a fost cea mai fierbinte lună înregistrată vreodată pe planetă și cel puțin două treimi dintre americani au fost sub un fel de avertizare pentru căldură.

Fema nu poate răspunde căldurii ca în cazul unui uragan

Cu toate acestea, în prezent, Agenția Federală pentru Situații de Urgență (Fema) nu poate declara sau răspunde la căldura extremă ca la un dezastru, așa cum poate face pentru o furtună severă sau un tornadă. Și mesajele și avertismentele privind căldura sunt confuze, cu birouri locale ale serviciului meteorologic care emit alerte sau avize după cum consideră necesar.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News