O.J. Simpson a murit, dar dezbaterile despre cazul său încă rămân

Anunțul decesului a fost făcut pe contul oficial al lui Simpson, precizând că a murit miercuri în urma unui cancer de prostată. Avocatul lui Simpson a confirmat pentru TMZ că decesul a avut loc în Las Vegas, relatează Associated Press.

Simpson a devenit celebru și a acumulat o avere considerabilă prin cariera în fotbal și cinematografie, însă moștenirea sa a fost umbrită de uciderea cu un cuțit, în iunie 1994, a fostei sale soții, Nicole Brown Simpson, și a prietenului acesteia, Ronald Goldman, în Los Angeles. O.J. Simpson a părut să transceandă barierele rasiale prin ascensiunea sa ca vedetă sportivă la sfârșitul anilor '60, apoi în reclamele din anii '70 și ulterior prin mariajul cu o fostă regină a balului din liceu.

Procesul său a captivat atenția publicului, fiind transmis în direct și generând dezbateri aprinse legate de rasă, gen, abuz domestic, statutul celebrităților și greșelile poliției. Deși a fost declarat nevinovat de acuzațiile de crimă în 1995, o instanță civilă separată l-a găsit ulterior responsabil pentru moartea celor doi și l-a obligat să plătească 33,5 milioane de dolari familiilor lui Brown și Goldman.

Un deceniu mai târziu, Simpson a condus un grup de bărbați într-o confruntare cu doi dealeri de obiecte sportive într-o cameră de hotel din Las Vegas. A fost condamnat pentru jaf armat și alte infracțiuni. La vârsta de 61 de ani a primit o pedeapsă de 9 ani de închisoare într-un penitenciar izolat din Nevada.

Controversatul personaj a continuat să captiveze fascinația publicului. În 2016, cazul său a fost subiectul unei mini-serii FX și a unui documentar ESPN.

O.J. Simpson a negat mereu acuzațiile de crimă, iar în 1995 declara pentru The New York Times: "Nu cred că majoritatea Americii crede că am făcut-o". Totuși, familia lui Goldman, dornică să obțină despăgubirile stabilite de instanță, a preluat controlul unei cărți cu mărturisiri ipotetice despre crimă, pe care Simpson o publicase sub titlul "If I Did It" (Dacă aș fi făcut-o). Familia a redenumit cartea "If I Did It: Confessions of the Killer" (Dacă aș fi făcut-o: Mărturisirile ucigașului).

Orenthal James Simpson, născut în 1947 în San Francisco, a devenit vedetă la USC, câștigând prestigiosul trofeu Heisman în 1968. A jucat 11 sezoane în NFL, în mare parte pentru Buffalo Bills, unde a devenit cunoscut drept "The Juice" (Sucul). De-a lungul carierei sale sportive excepționale a câștigat de patru titluri în NFL, a alergat peste 11.000 de yarzi, a marcat 76 de touchdown-uri și a jucat în cinci Pro Bowls.

