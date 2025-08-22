Data actualizării: | Data publicării:

O femeie bătută de soț până la inconștiență, dusă intubată la spital. Bărbatul s-a sinucis/ Cei doi erau în divorț

Autor: Irina Constantin | Categorie: Stiri
O femeie de 50 de ani a ajuns în stare de inconștiență, la spital, astăzi. Soțul său, cel care a bătut-o până aceasta nu a mai reacționat, s-a sinucis. 

O femeie de 50 de ani, din localitatea Topa de Criş, a fost transportată, vineri, în stare de inconştienţă la Spitalul Judeţean din Oradea, după ce a fost bătută crunt de soţul cu care se afla în divorţ, iar agresorul s-a sinucis după atac, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bihor.

Potrivit sursei citate, incidentul a avut loc în localitatea Gheghie, pe fondul unui conflict spontan. Femeia, domicilată în Topa de Criş, venise cu maşina trei kilometri în vizită la o familie de prieteni, mai în vârstă, pe care îi căuta frecvent, în satul Gheghie, localitatea de domiciliu a agresorului. Locuinţa prietenilor este situată la aproximativ 500 de metri de domiciliul soţului.

Văzând autoturismul, bărbatul a atacat femeia în casa prietenilor, lovind-o de mai multe ori cu pumnii, picioarele, precum şi cu un obiect contondent.

Victima a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Clinic Judeţean, în stare de inconştienţă, fiind intubată. La faţa locului au fost direcţionate mai multe echipaje de poliţie şi o grupă SAS, în zona unde se afla agresorul.

Autorul a fost găsit de poliţişti, pe un câmp, spânzurat, la aproximativ 700 de metri de locul faptei. Poliţiştii care l-au depistat i-au aplicat manevre de resuscitare, până la sosirea echipajelor medicale, iar ulterior, în urma continuării efectuării manevrelor de resuscitare de către personalul medical, a fost constatat decesul, la faţa locului.

Comunicatul IPJ Bihor arată că din investigaţiile efectuate, până la acest moment, s-a stabilit că, în 16 decembrie 2024, faţă de autor a fost emis ordin de protecţie, de către instanţă, fără monitorizare electronică, ordin care a expirat în data de 16 iunie 2025. Victima nu a mai solicitat instanţei prelungirea ordinului de protecţie.

Totuşi, în cele şase luni cât era obligat să păstreze distanţa faţă de soţie, bărbatul a încălcat în repetate rânduri măsurile, fiind trimis în judecată pentru patru fapte de încălcare a ordinului şi două de ameninţare.

În acest an, el a stat o perioadă în arest la domiciliu, apoi în arest preventiv, iar din 8 martie se afla sub control judiciar cu monitorizare electronică - măsură care era încă activă la momentul atacului.

La data de 26 martie 2025, instanţa a înlocuit măsura arestării preventive cu cea a controlului judiciar, activă până în cursul zilei de vineri, fiind prelungită de instanţă la data de 21 iulie 2025.

”Precizăm că de fiecare dată când bărbatul a încălcat ordinul de protecţie, poliţiştii au dispus faţă de acesta măsura reţinerii, pentru 24 de ore, în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor. Menţionăm că, în cursul acestui an, bărbatul a fost trimis în judecată pentru săvârşirea a patru infracţiuni de încălcare a ordinului de protecţie şi două infracţiuni de ameninţare”, se mai arată în comunicat.

În cauză, poliţiştii continuă cercetările, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.

