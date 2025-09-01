Data actualizării: | Data publicării:

Noua schemă de fraudă care îți poate goli contul. Cum se prezintă atacatorii

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Stiri
Sursa: Pexels
Sursa: Pexels

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNS) avertizează asupra unor apeluri false în care potenţialele victime sunt apelate de atacatori care se prezintă ca angajaţi ai instituţiei şi oferă servicii de recuperare a banilor pierduţi în tentative de fraudă. 

"Utilizatorul primeşte un apel de la un număr de telefon aleatoriu, sau unul care pare a fi asociat DNSC. În realitate, de cele mai multe ori, numărul afişat pe ecranul destinatarului nu este numărul real al apelantului. Atacatorii folosesc o tehnică numită spoofing, în care utilizează tehnologia Voice over IP (VoiceIP) pentru a suna victima, afişând informaţiile de contact fără acordul instituţiei sau al persoanei fizice. Este suficient să cunoască numărul de telefon sau alte detalii de contact ale victimei. Din acest motiv, aceste iniţiative nu pot fi blocate la nivelul furnizorului de servicii telecom. În alte cazuri, atacatorii folosesc conturi de WhatsApp compromise, ori unele nou create, care au la imaginea de profil sigla DNSC şi nume ale unor angajaţi DNSC", arată DNSC într-o postare pe propria pagină de Facebook.

Potrivit sursei citate, atacul începe cu un apel de la o persoană care pretinde că este angajat al Directoratului. În realitate, în spatele apelurilor se află atacatori care se dau drept angajaţi DNSC.

În context, DNSC reaminteşte că o autoritate nu va solicita niciodată utilizatorilor să furnizeze telefonic date personale, de autentificare, sau de carduri bancare, în urma unor apeluri efectuate de instituţie.

"Verificaţi întotdeauna autenticitatea apelurilor de la o autoritate sau instituţie, printr-un canal de comunicare separat, în special dacă vi se solicită date cu caracter sensibil. Raportaţi mereu astfel de apeluri sau mesaje către organizaţia a cărei identitate este folosită în mod fraudulos (în acest caz DNSC) pentru a atrage atenţia cât mai rapid asupra noilor scenarii folosite de atacatori în astfel de iniţiative frauduloase", sunt principalele recomandări ale Directoratului. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Un băiețel de 1 an și 8 luni, înecat în timpul unei plimbări cu grădinița
01 sep 2025, 16:40
Mădălin, băiatul de 11 ani din Sălaj dispărut de acasă, căutat cu elicopterul și câini de urmă. Au fost emise și mesaje RO-ALERT
01 sep 2025, 16:49
Scandal pe ruta Bruxelles–București: Pasager beat, încătușat pe aeroport și amendat cu 4.000 de lei
01 sep 2025, 15:43
Noua schemă de fraudă care îți poate goli contul. Cum se prezintă atacatorii
01 sep 2025, 15:29
Sectorul 4 rămâne fără apă caldă. Ce blocuri din capitală sunt afectate
01 sep 2025, 12:28
Ministerul Mediului relansează Rabla pentru persoane fizice. Ce buget va avea programul
01 sep 2025, 09:59
ParintiSiPitici.ro
Școala începe sau nu pe 8 septembrie? Daniel David, MESAJ IMPORTANT pentru părinţi şi profesori
01 sep 2025, 17:52
Explozie violentă la o fabrică din Sebeş. Patru persoane au fost rănite / Update: Planul roşu de intervenţie a fost dezactivat
01 sep 2025, 08:27
În culisele campionatului mondial al câinilor: Cum construiește România echipa om-câine pentru marea competiție de Mondioring
31 aug 2025, 11:12
Avertismentul sumbru al climatologilor pentru România: Vom fi iarăși „lanterna roșie” a Europei, dacă nu ne mișcăm rapid
01 sep 2025, 14:03
Blocaje la granița cu Bulgaria. DN 5, sufocat de trafic duminică dimineață
31 aug 2025, 08:49
România se pregătește pentru Campionatul Mondial de Mondioring 2025. Câinii români de elită ce vor lupta pentru o medalie și legătura om–câine, în centrul atenției
31 aug 2025, 08:14
Incendiul de la „Dragonul Roșu”, lichidat după patru zile. Fumul a sufocat sudul Capitalei
29 aug 2025, 23:15
CFR SA amână suspendarea trenurilor CFR Călători și Transferoviar, după plata parțială a datoriilor
29 aug 2025, 21:29
Unu din cinci bucureșteni, expus zilnic la zgomot excesiv. Primăria Capitalei va monitoriza nivelul de poluare fonică prin 30 de stații de măsurare
29 aug 2025, 16:33
De la pasiune la proiect: Importanța organizării și a uneltelor potrivite
29 aug 2025, 16:10
Numărul urșilor crește semnificativ în zonele de câmpie
29 aug 2025, 15:59
Consiliul General al Capitalei alocă milioane pentru consolidarea seismică și energetică a patru imobile
29 aug 2025, 15:58
Agenția de turism Cocktail Holidays, acuzată că a dat zeci de țepe. Precizările Ministerului Turismului
29 aug 2025, 15:28
Cum reușesc rromii să se înțeleagă în orice colț al lumii? Originea neașteptată a limbii rromani. Sorin Aurel Sandu: M-a izbit treaba asta
29 aug 2025, 15:38
Cazul copilului de 2 ani ucis de tatăl vitreg. Psihologul Liviu Chesnoiu explică de ce mama nu l-a salvat pe micuț: "Câtă conștiință, atâta durere"
29 aug 2025, 16:05
Update: Bărbatul care și-a ucis fiul vitreg, prins / Celălalt copil, salvat ca prin minune
29 aug 2025, 13:19
Fără banii statului, Poșta Română ar intra în faliment, susține SLPR. Gheorghiu: Așa-zisul „profit” nu există! - VIDEO
29 aug 2025, 13:42
Țara în care fiecare cetățean va primi câte 3,20 euro pentru a sărbători Ziua Națională
29 aug 2025, 13:26
Primarii din țară intră în grevă, nemulțumiți de măsurile luate de Guvern
29 aug 2025, 12:43
Ministerul Mediului organizează o dezbatere publică privind programul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi
29 aug 2025, 12:38
Bucureștiul și provocarea apei: de ce trebuie să lăsăm orașul să absoarbă apa
29 aug 2025, 12:20
Moment istoric pentru București: „Esplanada” devine domeniu public al orașului și va găzdui un parc central pentru oameni și animale
29 aug 2025, 12:32
Trei ucraineni, salvați din Munții Maramureșului. S-au rătăcit și nu aveau provizii
29 aug 2025, 11:16
Scandal în ședința CGMB, după ce USR a spus că proiectul de regenerare a Gării de Nord îi aparține lui Clotilde Armand
29 aug 2025, 12:13
Controverse în CGMB. USR retrage planul de bazin de înot care afecta Centrul Replika: "Dacă s-ar fi putut evita coșmarul". Val de critici în online
29 aug 2025, 11:18
Pasageri răniți în Timișoara, după ce două tramvaie s-au ciocnit
29 aug 2025, 10:59
Alertă în Sinaia! Un urs a apărut pe o stradă din staţiunea prahoveană
29 aug 2025, 10:17
Un trend online a pus polițiștii în alertă. O adolescentă a apelat fals la 112 spunând că a fost răpită 
29 aug 2025, 09:52
SUA au aprobat vânzări de arme de 825 de milioane de dolari către Ucraina
29 aug 2025, 10:07
Proiecte majore pentru București, în ședința CGMB: Consolidări antiseismice, protecția animalelor, combaterea zgomotului și altele
29 aug 2025, 09:50
Pieton lovit mortal în Buzău. Cinci tineri răniți într-un alt accident produs noaptea trecută
29 aug 2025, 08:23
Prof. Ovidiu Pânișoară, despre scandalul cu livratorul străin agresat: Tentația generalizării este mare 
29 aug 2025, 08:44
Rovinieta și taxele de pod se scumpesc. Șoferii vor plăti aproape dublu pentru un an de circulație
28 aug 2025, 18:09
Incendiu puternic în centrul Capitalei: Un restaurant a luat foc. A fost emis mesaj RO-Alert
28 aug 2025, 14:47
Bărbat arestat preventiv după ce a violat o fată de 11 ani
28 aug 2025, 14:25
Cât de sigură e apa din avion? Pilotul Cezar Osiceanu, semnal de alarmă: E nasol!
28 aug 2025, 15:15
Pacientă internată la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași, jefuită chiar pe masa de operație
28 aug 2025, 12:40
A murit compozitorul Costin Miereanu
28 aug 2025, 10:48
Patru bărbați care ar fi dat zeci de spargeri în Austria, prinşi de poliţiştii arădeni
28 aug 2025, 11:06
CFR Călători rămâne fără trenuri: zeci de curse anulate din cauza datoriilor
28 aug 2025, 10:19
Accident cu 5 răniți pe DN 1B. Printre victime se află și un copil
28 aug 2025, 08:23
Livrator asiatic, lovit pe o trecere de pietoni în Capitală. Agresorul, reținut imediat: „Pot s-o sun pe mama?” /video
27 aug 2025, 21:56
Mircea Badea, reacție în cazul livratorului nepalez agresat de un român
27 aug 2025, 20:03
Nu arunci gunoiul unde trebuie? Riști să primești atenționare prin difuzoare în Sectorul 6
27 aug 2025, 16:24
Un adolescent de 16 ani și-a luat viața după ce a fost încurajat de ChatGPT
27 aug 2025, 15:53
Satul uitat parcă de lume, dar cu speranțe încă vii. Are doar 10 locuitori și niciun copil nu s-a mai născut aici de multă vreme
27 aug 2025, 13:08
Cele mai noi știri
acum un minut
Lege mai dură la volan! Robert Cazanciuc: Șoferii care ucid și părăsesc victimele să nu mai scape cu suspendare
acum 7 minute
Mutare politică în Parlament. Ce fac demisionarii POT și SOS
acum 10 minute
Răspunsul lui Sorin Grindeanu la o nouă majorare de TVA
acum 21 de minute
Nicușor Dan, alături de Ursula von der Leyen la Constanța: „România are o importanță strategică pentru securitatea europeană”
acum 23 de minute
Incendiu de proporții în vestul Turciei. Locuitorii fug din calea flăcărilor - VIDEO
acum 23 de minute
Captură spectaculoasă: Bijuterii de 10 milioane de euro ascunse…în lenjerie! Bărbat arestat la Paris
acum 44 de minute
Putin va pleca din Tianjin spre Beijing cu mașina. Între timp, Kremlinul se laudă că președintele rus a comunicat cu mulți lideri străini
acum 48 de minute
Revine canicula la început de toamnă, în mai multe județe din țară
Cele mai citite știri
pe 31 August 2025
Îți lași încărcătorul în priză? Dar becul aprins? Nu o s-o mai faci de acum / video
pe 31 August 2025
Adrian Câciu: ”Noi scoatem taxa pe cifra de afaceri a multinaționalelor, tocmai când Europa o va introduce?!”
pe 31 August 2025
Gestul făcut de Putin la fotografia de grup de la summitul de la Tianjin / video
pe 31 August 2025
Dispariții în serie la BIAS 2025. Enigma care s-a repetat din 40 în 40 de minute / foto
acum 6 ore 55 minute
Decizie în cazul lui Călin Georgescu, în dosarul privind cultul persoanelor vinovate de genocid
Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel