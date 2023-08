Nouă metodă de fraudă. Ai fost sunat de acest număr / „S-a emis un mandat de arestare pe numele tău”

O nouă metodă de înșelăciune din categoria „Accidentul” a început să fie folosită pentru a păcăli și păgubi oamenii, conform Biz Brașov.

Mai multe persoane au povestit pe rețelele sociale că au fost abordate, telefonic, de persoane care pretindeau că reprezintă Poliția Română. Vocea de la celălalt capăt al firului anunță de obicei că numele persoanei în cauză apare în dosare aflate în stadiul de cercetare.

„Azi am primit al treilea telefon în care intră un mesaj înregistrat, în engleză. Zice, more or less (mai mult sau mai puțin – n.r.), așa: Bună, suntem de la Poliția Română. Datele tale de identificare apar într-o operațiune de spălare de bani și s-a emis un mandat de arestare pe numele tău. Ca să intri în legătură cu un agent, apasă tasta 1”, a scris, pe Facebook, o utilizatoare a aplicației, Ruxandra Rusan.

Același lucru pățise un alt utilizator, așa cum a scris într-un comentariu. „Acum 10 minute am primit același apel cu același mesaj, de pe un alt număr! Intenționez să trec pe la o secție de poliție și să-i pun pe ei să sune!”, a scris Elias Ferchin, anunțând și numărul în cauză: 0723.455.276.

„Planul de acțiune” al IGPR

Reprezentanții IGPR au transmis tuturor cetățenilor care primesc astfel de apeluri suspecte să nu dea curs niciunei solicitări și să sesizeze cât mai repede poliția.

IGPR a întocmit un „plan de acțiune” de prevnire a înșelăciunilor.

Cum trebuie să procedaţi:

1. Solicitaţi persoanei care v-a sunat cât mai multe detalii privind unitatea medicală, de poliţie sau parchet unde s-ar afla ruda implicată în accident, urmând a suna la aceste instituţii pentru confirmare;

2. Nu vă bazaţi pe cele relatate de un necunoscut! Escrocii mizează tocmai pe reacţia emoţională puternică de moment. Întrerupeţi imediat convorbirea şi încercaţi să apelaţi imediat pe telefonul mobil ruda la care face referire apelul sau persoane din anturajul ei, pentru a afla adevărul;

3. Chiar dacă cel care să sună ,,vă recomandă” să fiţi discret sau vă spune că nu puteţi lua legătura direct cu ruda dumneavoastră, deoarece autorităţile i-au ridicat telefonul, nu vă încredeţi în el! Trebuie să ştiţi că reprezentanţii Poliţiei sau ai Parchetului nu confiscă telefoanele mobile ale celor implicaţi în accidente rutiere;

Anunţaţi Poliţia la numărul de urgenţă 112, pentru a primi sprijin de specialitate. În nici un caz nu acceptaţi o întâlnire directă cu persoana care v-a apelat, înainte de a discuta cu un poliţist!

