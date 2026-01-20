€ 5.0929
|
$ 4.3442
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0929
|
$ 4.3442
 
DCNews Stiri Nou atac al lui Lavrov la adresa Marii Britanii. Cum a ironizat-o
Data actualizării: 15:43 20 Ian 2026 | Data publicării: 15:39 20 Ian 2026

Nou atac al lui Lavrov la adresa Marii Britanii. Cum a ironizat-o
Autor: Elena Aurel

serghei lavrov, ministrul afacerilor externe din rusia in timp ce vorbeste Serghei Lavrov, ministrul de Externe rus. Foto: Agerpres

Ministrul de Externe rus a ironizat Marea Britanie într-un discurs despre colonialism.

Ministrul de Externe rus Serghei Lavrov a declarat marţi că Marea Britanie nu ar trebui să se mai numească Mare, întrucât este singura din lume care se autointitulează oficial "Mare", relatează Reuters şi Agerpres. 

"Cred că Marea Britanie ar trebui să se numească pur şi simplu Britania, întrucât 'Marea Britanie' este singurul exemplu de ţară care îşi spune singură 'Mare'", a declarat Lavrov reporterilor, în timp ce vorbea despre colonialism în urma unor comentarii despre Groenlanda, teritoriu autonom din cadrul Regatului Danemarcei, jinduit de preşedintele american Donald Trump.

Lavrov a spus că un alt exemplu de ţară care s-a autointitulat "mare" a fost "Marea Jamahirie Arabă Socialistă Populară Libiană" a lui Muammar Gaddafi.

"Dar ea nu mai există", a remarcat sugestiv şeful diplomaţiei ruse.

VEZI ȘI: Trump provoacă Europa: O nouă imagine cu „anexarea” Groenlandei / foto

Regatul Unit s-a ales cu statutul de inamic public numărul unu al Rusiei

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord este de obicei numit "Velikobritania" adică Marea Britanie în limba rusă.

În timp ce SUA, sub preşedinţia lui Donald Trump, încearcă să reseteze legăturile cu Moscova şi să medieze pacea între Rusia şi Ucraina, Regatul Unit s-a ales cu statutul de inamic public numărul unu al Rusiei din cauza sprijinul ferm acordat Ucrainei, victima războiului declanşat de Kremlin cu aproape patru ani în urmă.

La televiziunea de stat rusă, "Perfidul Albion", un termen utilizat frecvent de moderatori, este prezentat ca o putere intrigantă de intelligence globală ce acţionează în culise - de la Washington până în Iran - într-o încercare duplicitară de a "submina interesele ruseşti din întreaga lume".

Pe fondul războiului din Ucraina, Rusia şi Occidentul s-au acuzat reciproc în mod repetat de desfăşurarea unor campanii de spionaj de o intensitate nemaiîntâlnită după momentele de intensitate maximă din perioada Războiului Rece. Regatul Unit insistă că Rusia reprezintă o ameninţare pentru Europa, notează Reuters. 

VEZI ȘI: Donald Trump publică harta care enervează pe toată lumea / foto în articol

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

serghei lavrov
marea britanie
ironie
regatul unit
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Absența lui Nicușor Dan la Davos, "un test de funcționare" pentru România
Publicat acum 33 minute
Războiul declarațiilor dintre Trump și Macron continuă: După amenințări cu taxe vamale impuse Franței, Macron îi răspunde lui Trump
Publicat acum 37 minute
De ce e PSD-ul nemulțumit de Ilie Bolojan, de fapt. Declarația lui Sorin Grindeanu
Publicat acum 37 minute
Indianul care a salvat o fetiță dintr-un lac înghețat, copleșit de donațiile românilor: Iubesc oamenii din România
Publicat acum 1 ora si 1 minut
România, exclusă de Ucraina de pe lista dublei cetățenii. Noua lege dată de Kiev inflamează comunitatea românească din Ucraina
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 23 ore si 40 minute
Ședință PNL la Vila Lac: Cine l-a făcut pe Rareș Bogdan să iasă din umbră. ”M-au expus și m-au lăsat de izbeliște. Nu mai e cazul să tac”
Publicat pe 18 Ian 2026
România, aproape de o criză fără precedent. Biriş: Anul din care pensiile riscă să nu mai poată fi plătite
Publicat pe 19 Ian 2026
Cătălin Măruță și-a găsit loc de muncă. Mihai Morar l-a dat de gol
Publicat acum 9 ore si 32 minute
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat acum 19 ore si 4 minute
”Hai să schimbăm lăutarul, că nu mai merge”. Anunțul făcut de Sorin Grindeanu în direct
 
chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close