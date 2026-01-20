Nou atac al lui Lavrov la adresa Marii Britanii. Cum a ironizat-o

Ministrul de Externe rus Serghei Lavrov a declarat marţi că Marea Britanie nu ar trebui să se mai numească Mare, întrucât este singura din lume care se autointitulează oficial "Mare", relatează Reuters şi Agerpres.

"Cred că Marea Britanie ar trebui să se numească pur şi simplu Britania, întrucât 'Marea Britanie' este singurul exemplu de ţară care îşi spune singură 'Mare'", a declarat Lavrov reporterilor, în timp ce vorbea despre colonialism în urma unor comentarii despre Groenlanda, teritoriu autonom din cadrul Regatului Danemarcei, jinduit de preşedintele american Donald Trump.

Lavrov a spus că un alt exemplu de ţară care s-a autointitulat "mare" a fost "Marea Jamahirie Arabă Socialistă Populară Libiană" a lui Muammar Gaddafi.

"Dar ea nu mai există", a remarcat sugestiv şeful diplomaţiei ruse.

VEZI ȘI: Trump provoacă Europa: O nouă imagine cu „anexarea” Groenlandei / foto

Regatul Unit s-a ales cu statutul de inamic public numărul unu al Rusiei

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord este de obicei numit "Velikobritania" adică Marea Britanie în limba rusă.

În timp ce SUA, sub preşedinţia lui Donald Trump, încearcă să reseteze legăturile cu Moscova şi să medieze pacea între Rusia şi Ucraina, Regatul Unit s-a ales cu statutul de inamic public numărul unu al Rusiei din cauza sprijinul ferm acordat Ucrainei, victima războiului declanşat de Kremlin cu aproape patru ani în urmă.

La televiziunea de stat rusă, "Perfidul Albion", un termen utilizat frecvent de moderatori, este prezentat ca o putere intrigantă de intelligence globală ce acţionează în culise - de la Washington până în Iran - într-o încercare duplicitară de a "submina interesele ruseşti din întreaga lume".

Pe fondul războiului din Ucraina, Rusia şi Occidentul s-au acuzat reciproc în mod repetat de desfăşurarea unor campanii de spionaj de o intensitate nemaiîntâlnită după momentele de intensitate maximă din perioada Războiului Rece. Regatul Unit insistă că Rusia reprezintă o ameninţare pentru Europa, notează Reuters.

VEZI ȘI: Donald Trump publică harta care enervează pe toată lumea / foto în articol