NORAD trimite avioane la Baza Pituffik din Groenlanda

Avioanele NORAD vor ajunge în curând în Baza Spațială Pituffik din Groenlanda pentru a sprijini activități planificate anterior. Acțiunile fac parte din misiunile NORAD și se desfășoară în cooperare cu Statele Unite, Canada și Regatul Danemarcei.

"Avioanele Comandamentului Apărării Aerospațiale Nord-Americane (NORAD) vor sosi în curând la Baza Spațială Pituffik, Groenlanda. Împreună cu aeronavele care operează de la baze din Statele Unite continentale și Canada, acestea vor sprijini diverse activități planificate de mult timp de NORAD, prin consolidarea cooperării durabile în domeniul apărării dintre Statele Unite și Canada, precum și Regatul Danemarcei.

Această activitate a fost coordonată cu Regatul Danemarcei, iar toate forțele implicate operează cu aprobările diplomatice necesare. Guvernul Groenlandei este, de asemenea, informat cu privire la activitățile planificate.

NORAD desfășoară în mod curent operațiuni susținute și dispersate pentru apărarea Americii de Nord, prin una sau toate cele trei regiuni NORAD (Alaska, Canada și SUA continentală)", a transmis Comandamentul Apărării Aerospațiale Nord-Americane (NORAD) pe platforma X.