Nordis Group devine sponsor al echipei naționale Under 21 a României

Noul parteneriat, cel referitor la România U21, va începe în 2023 și se va întinde pe durata a 3 ani de zile, acoperind Campionatele Europene de U21 din 2023 și 2025. Este încă un pas în extinderea parteneriatului dintre Nordis Group și FRF. După ce în decembrie 2020, Nordis Group a devenit partenerul Federației Române de Fotbal și a început să susțină Comisia Centrală a Arbitrilor, printr-un contract de sponsorizare care are ca scop sprijinirea arbitrilor din România, grupul de firme s-a implicat din 2021 și în susținerea loturilor naționale U19 și U20.

Echipa națională Under 21 a României va participa la EURO U21 2023, fiind calificată din postura de țară gazdă. Va fi a treia participare consecutivă a selecționatei României la acest nivel de vârstă la un turneu final european, după prezențele din 2019 și 2021 care au reprezentat o performanță istorică.

“Tricolorii U21 vor avea parte de sprijinul unui brand românesc de prestigiu. Mă bucur că Nordis Group a ales să extindă din nou parteneriatul, o dovadă clară a angajementului de a susține generațiile tinere de jucători în drumul lor spre înalta performanță, astfel încât EURO U21 găzduit de țara noastră să reprezinte o oportunitate unică pentru toți jucătorii care vor juca sub tricolor”, a declarat Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal.

„Susținem performanța realizată în România și cu atât mai mult motivația de a reuși pe care o remarcăm în rândul noilor generații de sportivi. Această valoare pentru excelență are rădăcini puternice în cultura Nordis Group, tocmai de aceea am ales să fim alături de tinerii fotbaliști români. În continuarea parteneriatului fructuos cu Federația Română de Fotbal, susținând Comisia Centrală a Arbitrilor și echipele U19 și U20 de mai bine de un an, suntem bucuroși că vom sprijini în 2023 echipa națională U21 în drumul lor spre victorie”, a spus Emanuel Poștoacă, președinte și fondator Nordis Group.

Despre Nordis Group



Nordis Group reprezintă un grup de firme cu capital 100% românesc, specializat în dezvoltarea de ansambluri hoteliere și rezidențiale de lux. Nordis Group este format din 7 entități: Nordis Hotels, Nordis Development, Nordis Construct, Nobileo (membru Nordis Group), Nordis Architecture, Nordis Travel și Nordis Property Management. Grupul are o experiență de 14 ani pe piața de real estate și se concentrează pe dezvoltarea de proiecte care ridică potențialul turistic al României, dar și cel rezidențial.

