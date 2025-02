Ce caută Laura Vicol în dosarul Nordis, deși nu este acționar? Elena Cristian: Abia aici apar încrengăturile. Clădirile nu existau!

Anchetatorii DIICOT, alături de agenți ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au lansat o operațiune de amploare pentru demantelarea unei rețele infracționale. În cadrul acestei acțiuni, au fost executate 65 de percheziții domiciliare, atât pe teritoriul României, cât și în Principatul Monaco. Majoritatea descinderilor – 63 la număr – s-au desfășurat în Capitală și în județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița-Năsăud și Prahova. Perchezițiile au vizat suspecți implicați în dosarul Nordis.

Ancheta procurorilor vizează o serie de fapte grave, inclusiv formarea unei rețele infracționale, deturnare de fonduri cu impact major, operațiuni de spălare a banilor, fraudă fiscală, evaziune și înșelăciune cu efecte severe. Potrivit autorităților, suspecții au pus bazele acestui mecanism ilegal încă din 2018, dezvoltând o schemă infracțională sofisticată, organizată pe trei niveluri, similar unei structuri piramidale.

Curtea de Apel București a dispus miercuri măsura arestului preventiv pentru Laura Vicol în dosarul Nordis. De asemenea, soțul acesteia, Vladimir Ciorbă, acționarul principal al firmei Nordis, a fost plasat în detenție provizorie. Hotărârea instanței nu este finală și poate fi contestată.

Totuși, ziua de astăzi nu a fost marcată doar de acest caz. DNA a făcut percheziții în afacerea CryptoDATA, iar patronul Ovidiu Toma și Bogdan Mărunțiș, finul generalului Florian Coldea, au fost vizați. CryptoDATA ar fi utilizat inteligența artificială pentru a crea un articol fals, pretinzând că echipamentele sale au fost folosite în conflictul din Ucraina. Conform investigației, compania a manipulat un material publicat de Reuters și a falsificat identitatea a doi jurnaliști ai agenției. În plus, Mărunțiș ar fi prezentat un contract falsificat, care sugera că firma CryptoDATA ar fi încheiat o înțelegere cu o companie ucraineană pentru achiziția unor figurine cu Vladimir Putin. Ulterior, el a admis că documentul a fost creat chiar de ei. Mai mult, Ionuț Mircea Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, a fost reținut miercuri la Istanbul. El a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în forma complicității.

Elena Cristian, jurnalist și analist DC Business, a comentat evenimentele din Justiție de astăzi, venind cu mai multe concluzii într-o intervenție la România TV.

"Tot ceea ce vedem azi parcă ne amintește de alte vremuri"

"Tot ceea ce vedem azi parcă ne amintește de alte vremuri. Sunt plângeri și dosare care au fost susținute de astfel de acțiuni. Ne amintim de momentele în care erau luați oameni de pe stradă, arestați, prin acea ofensivă a DNA-ului. Sigur, acum lucrurile au fost duse la un alt nivel, dar deja vorbim despre celebrul dosar Nordis. Astăzi au venit aceste informații în legătură cu Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, dar și din celălalt dosar, care par să mai acopere puțin scandalul Nordis. Mie, cel puțin, așa mi se pare. Cumva încearcă să se abată atenția publică de la ceea ce se întâmplă în acest mega dosar Nordis, unde vedem lucruri halucinante. Sigur, trebuie probate. Sperăm că anchetatorii au dovezi clare în acest dosar. Sunt vremuri interesante acum, înainte de alegeri, cu o lună, fix o lună înainte de depunerea candidaturilor. Apar dosare peste dosare, dosare pe bandă, dosare care scutură și clasa politică destul de serios. Am văzut-o pe doamna Vicol extrem de supărată pe presă, părea că presa este vinovată de tot ceea ce îi se întâmplă acum.

Eu vreau să vă spun ceva foarte important. Afacerea Nordis nu are probleme de ieri, de azi, are de foarte multă vreme. Nu doar cei care au plătit aceste apartamente și nu le-au mai primit sunt păgubiți, sunt și parteneri de afaceri care nu și-au primit facturile de foarte mult timp. Afacerea Nordis este în insolvență de foarte mult timp, cred că de aproape un an. Oricum, acolo erau probleme. Nu e ca și cum procurorii au dărâmat o afacere prosperă și s-au gândit brusc să se agațe de familia Ciorbă-Vicol. Acum, sigur că ne întrebăm ce caută doamna Vicol acolo, nefiind în acționariatul niciuneia dintre firme. Abia aici apar aceste încrengături politice de care se tot vorbește. Ce este de făcut în continuare ca afacerile imobiliare să nu aibă de suferit? Păi, ne-ar trebui o lege care să înființeze acel așa-zis registru pentru înscrierea promisiunilor de vânzare în cazul proprietăților care nu sunt intabulate, care nu au cadastru. Aici era problema. Promisiunile de vânzare nu puteau fi înscrise la cadastru pentru că acele clădiri nu existau, deci nu exista nici cadastru. Dacă legea, despre care s-a vorbit de foarte multă vreme, ar fi fost acum în vigoare, atunci aceste probleme nu ar fi existat", a spus Elena Cristian.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News