Noi imagini cu Sanna Marin. Premierul finlandez dansează cu un cunoscut muzician. ”Suntem doar prieteni. Nu s-a întâmplat nimic nepotrivit”

Dezbaterea despre imaginile care îl surprind pe premierul finlandez Sanna Marin dansând și cântatând la petrecerile private continuă să suscite interesul oamenilor, mai ales având în vedere că au apărut noi imagini care o arată dansând cu muzicianul finlandez Olavi Uusivirt într-un club din Helsinki, scrie Radio DCNews, care citează Daily Mail.

Marin ar fi părăsit clubul în jurul orei 4:30 a.m, iar a doua zi a dat o serie de declarații în presă în care vocea ei era vizibil răgușită.

Sanna Marin (36 de ani) s-a confruntat cu critici din ce în ce mai puternice din partea publicului, odată cu publicarea unui videoclip în care o arată dansând cu mai multe persoane foarte cunoscute în Finlanda.

Imaginile au fost surprinse într-un apartament privat, înainte de a merge în alte două baruri.

În cel mai recent videoclip, Marin este filmat dansând cu muzicianul Olavi Uusivirta (39 de ani). La un moment dat, muzicianul se aplecă înainte de parcă ar vrea să-i șoptească ceva la ureche sau, după cum scriu criticii premierului, ar vrea să o sărute pe gât .

A new video of Prime Minister Sanna Marin’s “party scandal” appeared in Finland today.



Seiska writes that Marin, who is married and has been in that relationship for 18 years, was seen in many questionable situations.



