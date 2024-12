Dacă Elena Lasconi și Ilan Șor, oligarhul moldovean care a fugit la Moscova pentru a scăpa de pușcărie, „dușmanul democrației”, au avut aceeași abordare după decizia CCR privind alegerile prezidențiale, Nicușor Dan are o reacție firească.

Atât Elena Lasconi, președinta USR, cât și Ilan Șor, oligarhul moldovean refugiat la Moscova, au condamnat vehement decizia Curții Constituționale de anulare a alegerilor, folosind un limbaj extrem de dur și similar. Elena Lasconi a denunțat decizia ca fiind „ilegală și imorală”, considerând că a subminat democrația română. În același timp, Ilan Șor a făcut un comentariu extrem de provocator, afirmând că „democrația s-a terminat” și o numea „un cadavru”, subliniind că aceasta a fost distrusă de „hoardele europene (aproape naziste)”.

Primarul General însă a zis că a fost o zi bună pentru democrație.

„Astăzi a fost o zi bună pentru democrație. Cred că decizia CCR cu privire la alegerile prezidențiale este corectă.



Despre democrație am vorbit și eu la Cluj unde am primit cu mare bucurie premiul acordat de Asociația Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană. Mulțumesc Asociației pentru această recunoaștere.



Este o mare onoare pentru mine să mă alătur astfel personalităților și organizațiilor prestigioase din România și Republica Moldova, precum doamna Maia Sandu, Asociația Dăruiește Viață, doamna Laura Codruța Kövesi, doamna Emilia Șercan și Asociația VeDem Just, care au avut o contribuție decisivă la promovarea valorilor europene și la consolidarea democrației în societatea românească.



Pentru mine, acest premiu nu este doar o distincție personală, ci și un omagiu adus spiritului civic de care românii au dat dovadă de-a lungul vremii, în apărarea democrației. Este, de asemenea, o reafirmare a importanței implicării civice și a valorilor europene care ne-au adus în Uniunea Europeană.



Pentru România, Europa reprezintă mai mult decât un model de guvernare. Este dovada că, atunci când cetățenii și națiunile colaborează, valori precum demnitatea, solidaritatea, libertatea și respectul pot deveni realități palpabile. Astăzi, Europa este despre oameni care aleg, zi de zi, să-și unească resursele pentru un bine comun, dincolo de granițe.



În cadrul evenimentului, am împărtășit celor prezenți și câteva gânduri cu privire la sistemul de justiție din România, pentru că eu cred că una dintre cauzele crizei pe care noi o trăim vine din modul în care acest sistem de justiție a performat și din modul în care s-au raportat la el diverși actori.



Cred că, în activitatea noastră viitoare, trebuie să ne bazăm pe instanțele de judecată, pentru că ele funcționează mult mai bine decât multe zone ale administrației din România.



Ca primar al Bucureștiului, am încercat să aduc în administrația Capitalei valori europene precum transparența, respectul pentru banul public și sustenabilitatea. Știu că acest efort este doar o mică parte dintr-un tablou mai amplu, dintr-un puzzle mai mare, dar sunt convins că fiecare dintre noi are un rol clar în consolidarea democrației și în întărirea locului României în Europa”, a fost mesajul transmis de Nicușor Dan.

Elena Lasconi și Ilan Șor, oligarhul moldovean care a fugit la Moscova pentru a scăpa de pușcărie, „dușmanul democrației", au avut aceeași abordare după decizia CCR privind alegerile prezidențiale. Maia Sandu ar putea să-i explice Elenei Lasconi cine este Ilan Șor și de ce nu este bine să aibă aceeași abordare.

Elena Lasconi face jocul Rusiei prin declarațiile avute după decizia CCR.

Elena Lasconi face jocul Rusiei prin declarațiile avute după decizia CCR.

Atât Elena Lasconi, președinta USR, cât și Ilan Șor, oligarhul moldovean refugiat la Moscova, au condamnat vehement decizia Curții Constituționale de anulare a alegerilor, folosind un limbaj extrem de dur și similar. Elena Lasconi a denunțat decizia ca fiind „ilegală și imorală”, considerând că a subminat democrația română. În același timp, Ilan Șor a făcut un comentariu extrem de provocator, afirmând că „democrația s-a terminat” și o numea „un cadavru”, subliniind că aceasta a fost distrusă de „hoardele europene (aproape naziste)”.

Deși cei doi se află într-un context diferit—Elena Lasconi fiind un politician român și Ilan Șor un oligarh moldovean cu legături cu Rusia—retorica lor este similară: o respingere a autorităților interne și a proceselor legale în fața unei decizii care afectează procesul electoral. Asemănările în discurs sugerează o atitudine comună de contestare a legitimității autorităților constituționale și judiciare, ceea ce poate crea o tensiune politică în contextul geopolitic.

Discursul Elenei Lasconi, deși concentrat pe criticarea deciziei CCR, se poate interpreta, într-un context mai larg, ca un atac la adresa autorităților din România și a sistemului democratic. Deși nu susține direct o poziție pro-rusă, denunțarea unui „atac asupra democrației” și a „instituțiilor statului” poate, în mod indirect, să reflecte un tip de retorică care ar putea fi exploatată de forțe externe, inclusiv Rusia. Rusia a fost cunoscută pentru a încuraja retorica anti-establishment în țările europene, pentru a submina unitatea internă și sprijinul pentru valorile și instituțiile occidentale, cum ar fi Uniunea Europeană și NATO.

