Niculina Stoican, tatuaj la ochi: Mi l-am făcut la o ungurioaică, la Oradea

"Eu, dacă nu mă demachiez seara, mă trezesc cu ochii umflați de zici că m-a bătut cineva. Demachierea a devenit pentru mine o obișnuință și cred că pentru fiecare femeie care ține la acest aspect este ceva firesc, un mod de viață. Eu nu cumpăr produse scumpe, ci folosesc cele mai ieftine demachiante, românești, pentru că eu sunt româncă get-beget. Am convingeri extremiste, nu folosesc altceva. E adevărat că am o genă bună și clar că aș putea să nu folosesc nimic și să arăt jalnic sau să folosesc cele mai scumpe produse și să arăt tot jalnic. Nu e o regulă, în primul rând ține de genă", a declarat Niculina Stoican, pentru viva.ro.

"Am un tatuaj permanent la ochi"

"Nu mă culc niciodată machiată, asta e literă de lege. Mie nu îmi place să mă machiez și de aceea am un singur lucru făcut, am un tatuaj permanent la ochi. Dar îl am de acum 20 de ani, când a apărut prima dată în România. Eu mi l-am făcut la o ungurioaică, la Oradea. Sigur că l-am retușat în 20 de ani de două ori, dar la aceeași persoană. Eu sunt foarte conservatoare. Mă apropii greu de oameni, dar, în momentul în care m-am apropiat, renunț greu la cineva", a mai spus vedeta.

"Nu mă regăsesc în imaginile acestea bine șlefuite"

"Nu prea îmi place să mă fardez în viața mea de zi cu zi mai mult de un fond de ten, un blush și un ruj și ăla nude sau un gloss și poate un rimel. Pe scenă este altceva, acolo sunt luminile. Scena e scenă și nici acolo nu-mi plac machiajele stridente, poate la o petrecere, la Revelion. Dar, în rest, mie îmi place să fiu cât mai naturală, deși multe sunt cele care spun că mi-ar sta foarte bina machiată mai pronunțat. Dar nu mă regăsesc în imaginea aia. Nu înseamnă că nu îmi place să văd la alte femei sau că nu le admir, doar că pentru mine nu sunt ok. Nu mă regăsesc în imaginile acestea bine șlefuite", a spus artista.

