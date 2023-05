Modificare Cod Penal. Ciucă, explicații

„Atunci când cetățenii au nevoie de protecție în fața actelor de violență, este datoria noastră să asigurăm cadrul legal necesar. Astăzi, Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat inițiativa legislativă de modificare a Codului Penal, pe care am inițiat-o alături de ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode”, a scris Nicolae Ciucă pe Facebook.

Potrivit acestuia, în urma dezbaterilor care au avut loc în spaţiul public, s-a ajuns la o formă a actului normativ care să întrunească consensul Legislativului şi al societăţii civile.

„Proiectul prevede înăsprirea pedepselor pentru infracțiunile săvârșite cu violență și își propune să descurajeze astfel de comportamente reprobabile. Aceste noi reglementări vin ca un răspuns la intensificarea incidentelor care aduc atingere integrității fizice a persoanelor și vin să protejeze suplimentar categoriile cele mai vulnerabile. În urma dezbaterilor din spațiul public, s-a ajuns la o formă care să întrunească consensul Legislativului și al societății civile.

Am clarificat, astfel, că modificările nu îi vizează nicidecum pe cetățenii care respectă regulile democratice ale exprimării publice pașnice, ci își propun să îi sancționeze mai dur pe cei care folosesc violența și să garanteze un spațiu mai sigur pentru copiii și familiile noastre”, a mai transmis Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă: Bună ziua! Vreau să încep prin a-mi cere scuze pentru întârziere, dar am considerat că este foarte important să avem o întâlnire cu reprezentanţii sindicatelor din învăţământ, împreună cu preşedintele Camerei Deputaţilor, cu domnul Marcel Ciolacu. Am avut, de asemenea, în echipă pe ministrul Educaţiei, ministrul Finanţelor şi pe domnul secretar de stat de la Ministerul Muncii. Am avut un dialog foarte bun şi apreciez, aşa cum am spus şi voi susţine de fiecare dată, că educaţia este şi va fi o prioritate pentru Guvernul României şi pentru actuala coaliţie de guvernare.

Ca atare, în urma discuţiilor, am prezentat foarte clar care sunt posibilităţile bugetare ale Guvernului în momentul de faţă şi în felul acesta ne-am angajat să închidem anexa 8 din Legea 153. Este o anexă şi o asumare care vizează toate categoriile profesionale care au rămas în acea anexă. Şi, de asemenea, am stabilit, ne-am asumat la nivelul coaliţiei că în programul de guvernare care va fi aprobat săptămâna viitoare şi cu care va intra în funcţiune noul guvern, împreună cu reprezentanţii sindicatelor, vom înscrie textul convenit din care să rezulte foarte clar că educaţia reprezintă prioritate naţională, de altfel, tot pachetul de legi şi măsurile pe care le-am luat până în acest moment astfel încât să avem legile educaţiei analizate şi aprobate de Parlament, inclusiv componenta de salarizare.

Este o abordare cât se poate de sinceră şi onestă, atât faţă de toţi cei care lucrează în învăţământ, de profesori, de personalul nedidactic şi este o abordare onestă faţă de noi, exprimând foarte clar, în momentul de faţă, care este, pe de o parte, posibilitatea financiară acum, când vorbim, care este abordarea pentru intrarea în vigoare a legilor educaţiei şi a noii legi a salarizării, aşa cum a fost ea asumată prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

De asemenea, am convenit şi am înţeles că este nevoie ca liderii de sindicat să meargă şi să prezinte conţinutul discuţiilor pe care le-am avut astăzi, urmând ca luni să avem o nouă întâlnire în acelaşi format şi în care să reuşim să concretizăm ceea ce am discutat. Pe agenda de lucru a Guvernului, în acest moment, avem câteva decizii pe care va trebui să le aprobăm. Consider că este important să comunicăm faptul că avem deja primele concluzii ale delegaţiei conduse de ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, domnul Marcel Boloş, aflat la Bruxelles şi, în acest moment, avem deja agreat împreună cu Comisia aprobarea pentru proiecte de investiţii în valoare de 10 miliarde de euro din cadrul financiar 2021-2027.

