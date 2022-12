Neluţu Varga: Dan Petrescu este cam plângăcios

"Am venit de plăcere la CFR. În primul rând Arpi Paszkany mi-a sugerat că singurul care are puterea și nebunia să se bage în fotbal în locul lui sunt eu. Dacă te bagi la o asemenea luptă, înseamnă că îți dorești să fii campion! Altfel, nu are rost! Acesta a fost momentul care m-a convins să preiau CFR Cluj. Arpi era foarte bolnav în acea perioadă și era la pământ din punct de vedere financiar.

El mi-a propus să vin, iar eu stăteam foarte bine cu banii. M-a rugat să preiau, deoarece nu dorea să se distrugă brandul, mai ales că își pusese în joc viața, sănătatea și banii pentru CFR. Nu dorea să dea clubul la cineva în bătaie de joc ca să se distrugă tot ce a construit el în ani de zile", a declarat acesta, conform Fanatik.

Varga a jucat fotbal la CFR Cluj

"Am fost fotbalist la CFR, până la 19 ani, înainte de Revoluție. M-am lăsat pentru că m-am supărat după o selecție la lotul național. Fusesem selectat, dar după trei zile m-au anunțat că merge altul, un pilos gras, fiul unui director de bancă! Atunci am avut cea mai mare dezamăgire și am decis să mă las de fotbal. Eram căpitan de echipă la CFR și îl aveam antrenor pe Victor Ciocan. Începusem ca fundaș central, dar am ajuns apoi atacant. Îmi plăcea mai mult la banda dreaptă", mai declară Ioan Varga.

Cum a ajuns Dan Petrescu la Cluj

"L-am cunoscut prin Bogdan Mara și prin Marian Copilu. Ei au lucrat împreună cu Dan la Unirea Urziceni. Cei doi mi-au zis că Dan Petrescu este cea mai bună decizie dacă vreau să fac performanță. Că este cel mai bun și strict antrenor. Atunci am înțeles că Dan Petrescu este soluția pentru a-mi îndeplini visul de a fi campion și a juca în Europa.

Am avut o mare dezamăgire cu Dan imediat după ce am luat primul titlu, cel din 2018. Eu am aflat abia la petrecerea de titlu. Îmi promisese că rămâne pe viață la CFR, că facem echipă de Europa, ca să aflu la petrecere că el semnase deja de 2 săptămâni în China! A venit Edi atunci, pentru că Dan Petrescu nu s-a mai prezentat la reunirea echipei după vacanță…

(n.r. De ce s-a dus după Dan Petrescu în Dubai) M-am dus pentru că nu am mai avut încredere în conducere. Marian Copilu nu se mai suporta cu Petrescu. Acolo a fost și un ghimpe, una dintre problemele noastre. Unde sunt doi care nu se înțeleg lucrurile nu mai merg, dăunează. Nu se înțelegeau, se sabotau unul pe altul, fiecare lua decizia cum dorea. M-am dus personal la Dan Petrescu, mi-am dat seama că el era singura soluție pentru CFR, cum este și acum singura soluție pentru noi. El poate scoate totul din echipa lui. Cu Dan Petrescu nu mi s-a întâmplat niciodată să iau 3-0 sau 4-0! Exclus! Și dacă adversarul era mult mai bun, pierdeam 1-0, 2-1, nu mai mult, nu era o rușine!

S-a șocat! Atunci a fost un moment de declic pentru el. Și-a dat seama că este o chestie serioasă, că este dorit cu adevărat la CFR Cluj. A însemnat foarte mult pentru el că m-am dus personal să-l conving să revină", a punctat Varga.

Petrescu e "cam plângăcios"

"Sincer, e plângăcios! Dar am impresia că toate ieșirile astea ale lui au un substrat de inteligență. El își urmează foarte bine planul și cred că face exact ce trebuie. Îi ține permanent pe jucători agățați, motivați, indiferent cât de ușor ar părea meciul pentru unii. Nu-i place să piardă și nu-i place să vadă jucători care să trateze superficial vreo partidă", a concluzionat Ioan Varga.

