"Ne-au lipsit banii. Patinele mele erau două bucăți de sârmă groase". George Mihăiță, amintiri din copilărie: Râdeau profesorii și curgeau notele de 4. O bucurie!

"Copilăria a fost cea mai frumoasă perioadă a vieții mele. Eram "peste toate stăpân". Râdeau profesorii, la școală, și curgeau notele de 4. O bucurie! Cântam la acordeon… Activam ca actor amator pe scena casei de cultură. Ce treburi gospodărești? Eram artistul familiei… cum să-mi rup degetele? Țin minte, fratele meu mai mare săpa o groapă de 1 metru și ceva… W.C în curte. El în groapă, la sapă, eu, pe mal, la acordeon", își amintește actorul.

"Ne-au lipsit banii. Patinele mele erau două bucăți de sârmă groase"

"Primii bani i-am câștigat dând spectacole de păpuși în curtea casei, în cotețul câinelui (l-ați văzut cumva pe zdreanță?). Primii bani adevărați i-am câștigat la 19 ani, la filmul Reconstituirea. Ne-au lipsit banii (n.r în copilărie). La 10 ani, mergeam iarna, pe aproape, prin poiană să patinăm în câte-o băltoacă înghețată. Patinele mele? Două bucăți de sârmă, groase, îndoite, de la vârf, la călcâi. Copiii mei nu duc grija zilei de mâine", a spus George Mihăiță pentru unica.ro.

"Val de admiratoare era la Găitan. La mine… pârâiaș. Dar mă scăldam"

"Succesul l-am gestionat prin muncă… muncă și iar muncă. Am rămas țăranul ăla modest, cu frică să nu greșească, pentru că mama lui i-a zis să n-o facă de râs. Valul de admiratoare? Val era la Găitan. La mine… pârâiaș. Dar mă scăldam", a mai spus actorul.

Repetiții în curțile bisericilor

"Am repetat și repet mult în curțile bisericilor pe unde ajung din întâmplare. Da… liniștea din curtea bisericii mă apropie de Domnul, atunci când repet pentru Clanul. Îl văd pe părinte cum iese, îmi zâmbește și intră la loc în biserică. Repet într-o liniște dumnezeiască. N-ați fost la biserica Schitul Darvari? Vă rog, mergeți primăvara și stați pe bancă, în curte. Ești înconjurat de o grădină mirifică. Aici am aprins lumânări înainte de sezonul unu și, apoi, înainte de doi, la Clanul. Am aprins pentru familie, pentru Lia Bugnar, Anghel Damian, echipă. Urmează să merg. Voi aprinde și pentru telespectatori", a spus George Mihăiță.

George Mihăiță interpretează rolul unui interlop, în serialul Clanul - Bebe Măcelaru (Tătuțu). Serialul "Clanul” este o producție românească, de acțiune, bazat pe formatul Icerde, al celor de la Ay Yapim, distribuit de Eccho Rights și la nivel internațional. CLANUL reprezintă o adaptare care are în centru o poveste captivantă în care puteți descoperi lupta clasică dintre Poliție și Mafie. Tensiunea atinge cote înalte când poveștile de iubire condimentează eterna bătălie dintre bine și rău. Producătorul creativ este Anghel Damian, iar distribuția îi include pe: Denis Hanganu, Marian Olteanu, George Mihăiță, Theo Rose, Cătălina Grama, Mădălina Craiu, Carmen Tănase, Șerban Pavlu și mulți alții.

