George Mihăiță, actorul care îl interpretează pe Bebe Măcelaru în serialul Clanul, oprit pe stradă de oameni: Dumneata, la cimitir o să pleci, Tătuțu!

"M-a oprit cineva și mi-a zis: ”Dumneata, la cimitir o să pleci, Tătuțu”. Nu ai cum să reacționezi. Eu mă știu... Când am început filmul, mă gândeam că este cam antipatic personajul acesta și, când mi-a spus Anghel Damian ”V-am ales pe dumneavoastră”, am vrut să fie un personaj iubibil. Într-adevăr, nu mă așteptam ca publicul să iubească personajul, să-mi spună oamenii pe stradă că tot farmecul este acest personaj.

Eu am încercat de multe ori să ofer personajelor și din datele mele, ale lui George Mihăiță, acolo unde se putea, am vrut să fac om până la urmă. Situațiile în care intră sunt delicate, dar el, probabil, când era mic copil, era cum eram eu când eram mic", a spus George Mihăiță, într-un interviu pentru ciao.ro.

"Am terminat deja 8 episoade din sezonul 2"

Întrebat dacă citește mult textul, actorul a spus: "Foarte mult, câte 8-10 ore pe zi. Topica, agramatismele, scenele sunt extraordinar scrise și am terminat deja 8 episoade din sezonul 2, iar eu nu am schimbat niciun cuvânt. Uneori sunt 4-5 pagini de text, vă dați seama că este greu să reții atâtea pagini de text așa cum sunt scrise. Dacă nu le înveți așa cum le-au scris Lia și Anghel Damian, cred că tu greșești ca actor. Te gândești uneori să îți faci și un fel de regie a personajului și te confrunți cu regizorul. Sunt regizori extraordinari, aici, și modești, super profesioniști, dar asta se vede în audiența pe care o are serialul".

George Mihăiță interpretează rolul unui interlop, în serialul Clanul - Bebe Măcelaru (Tătuțu). Serialul a revenit, ieri, la PRO TV cu un nou sezon, iar episoadele vor putea fi urmărite în fiecare duminică, de la ora 20.00.

Serialul "Clanul” este o producție românească, de acțiune, bazat pe formatul Icerde, al celor de la Ay Yapim, distribuit de Eccho Rights și la nivel internațional. CLANUL reprezintă o adaptare care are în centru o poveste captivantă în care puteți descoperi lupta clasică dintre Poliție și Mafie. Tensiunea atinge cote înalte când poveștile de iubire condimentează eterna bătălie dintre bine și rău. Producătorul creativ este Anghel Damian, iar distribuția îi include pe: Denis Hanganu, Marian Olteanu, George Mihăiță, Theo Rose, Cătălina Grama, Mădălina Craiu, Carmen Tănase, Șerban Pavlu și mulți alții.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News