Marian Olteanu, actorul care îl interpretează pe David Pribeagu în Clanul, a vorbit despre relația pe care o are cu ceilalți actori din serial.

"Încă din facultate ni s-a spus să vedem în personajele pe care le interpretăm ce au de ascuns (Florin Zamfirescu). Acest personaj, David Pribeagu, nici măcar nu există, există, de fapt, Pavel Achim, ceea ce deja e o provocare în a conține toată povestea asta.

Acum, din sezonul 2, am început să găsesc firimituri de informații care-mi dau hint-uri în a afla cine e acest David/Pavel cu adevărat și toate lucrurile astea nu ar fi fost posibile dacă textul nu ar fi fost unul foarte bun, care să mă hrănească ca actor. Totul pleacă de la text/poveste, care face ca serialul „Clanul să fie cel mai bun serial românesc din toate punctele de vedere. Castingul a fost împărțit, pentru mine, în patru etape, plecând de la prima unde dădeam proba cu Domnica Cîrciumaru, care mă filma în același timp… până la ultima, unde am stat patru ore și am pregătit trei secvențe pe care le-am dat cu 15 actrițe", a spus Marian Olteanu, într-un interviu pentru viva.ro.

"Cu domnul George Ivașcu am avut emoții mari"

"La filmări mă simt exact ca în facultate. Joc alături de foștii colegi mai mari și mai mici din ani diferiți. Cu Șerban Pavlu, Mădălina Craiu și Denis Hanganu am mai jucat în trecut în alte seriale, așadar relațiile noastre colegiale sunt deja formate și ne înțelegem de minune pe set. Silviu Mircescu a fost prezent la prima mea zi de facultate, unde domnul Zamfirescu ne-a pus să facem o improvizație, vă dați seama că mă simt ca în anul 1 cu el.

Pe lângă Silviu, mai fac echipă în brigada de polițiști cu Vladimir Drăghia, Alice Halpert și talentatul Eduard Trifa (îi spun talentatul pentru că așa e și că prima oară când l-am văzut jucând, acum vreo 5 ani, m-am dus direct la el și i-am spus că abia aștept să joc cu el, și uite că s-a întâmplat). Față de doamna Carmen Tănase aveam, de dinainte să o cunosc în acest context, un respect enorm și trebuie să recunosc că aici m-am îndrăgostit iremediabil!

Cu domnul George Ivașcu am avut emoții mari la început, deși ne știam din facultate. Poate că, în mintea mea, trebuia să demonstrez ceva și după, ce m-am relaxat, am început să mă distrez foarte tare cu dânsul. Într-o zi, l-am lăsat pe domnul George Mihăiță acasă cu mașina și pe drum i-am recunoscut că filmul "Reconstituirea" e unul dintre preferatele mele și că mie nu-mi vine să cred că am ajuns să joc cu puștiul ăla care striga în film: "De ce dai, mă? De ce, mă?". Unele visuri ți se întâmplă, nu trebuie să speri la ele!", a mai spus actorul.

