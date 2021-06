Narcisa Birjaru a CÂȘTIGAT Chefi la Cuțite. Scărlătescu, PRIMA reacție: Prima dată în istorie. Nu subestimați pe nimeni!

Narcisa Birjaru a câștigat Chefi la Cuțite și premiul de 30.000 de euro. După 9 sezoane, Narcisa este prima femeie care a câștigat Chefi la Cuțite.

"Sezonul 9 mi-a depãsit toate asteptãrile. Pentru prima datã în istoria @chefilacutite o femeie a reusit sã obtinã trofeul! Bravo, Narcisa! Te felicit!



În Narcisa am simtit cea mai mare luptã de-a lungul sezonului. Am simtit cã ar face orice ca sã învete mai mult, sã se autodepãseascã, sã câstige. Este un om care a muncit extrem de mult ca sã ajungã aici, un om care nu are multã încredere în fortele proprii, dar un om care dã un gust fabulos mâncãrii. Narcisa, te-ai nãscut sã gãtesti! Sã nu lasi pe nimeni sã îti ia asta. Sunt mândru de tine si mândru de echipa care ti-a dat putere sã câstigi trofeul! Vã multumesc tuturor!



Felicitãri si celorlalti finalisti! Cãtãlin, esti un bucãtar desãvârsit. Ai ridicat nivelul în bucãtãria noastrã! Elena, ti-am spus-o si o repet. Determinarea ta poate sã mute muntii! Vã felicit si mã bucur cã v-am cunoscut!



Si ca un ultim cuvânt…nu subestimati pe nimeni.

Ne vedem in #sezonul10… unde o sã am statuie!", a scris Cătălin Scărlătescu pe pagina de Instagram.

Narcisa Birjaru, prima reacție

Elena Matei, din echipa lui Sorin Bontea, Narcisa Birjaru, din echipa lui Cătălin Scărlătescu și Cătălin Amarandei, din echipa lui Florin Dumitrescu au luptat în Marea Finală pentru marele premiu.

"Am onoarea să fiu prima femeie care câștigă acest premiu frumos. Nu uitați băieți că dacă voi dominați, uneori femeile știu să gătească mai bine", a spus Narcisa după ce a fost desemnată câștigătoare.

Cine este Narcisa Birjaru, dată câștigătoare pe Internet

Narcisa Birjaru i-a impresionat pe cei trei chefi încă din preselecții, iar povestea sa este impresionantă. Mai mult, pe lângă talentul culinar, Narcisa s-a remarcat cu glumele sale și cu istorisirile despre viața ei.

"Provin din familie romă. La noi, tradiția este să te măriți de mică. Bineînțeles, dacă vrei, nu te obligă nimeni. Sunt alte etnii unde părinții te promit cuiva. La mine nu este așa, pur și simplu eu și cu iubitul meu ne-am întâlnit undeva, ne-am plăcut, am făcut școala generală și în primul an de liceu ne-am căsătorit.

Și de atunci suntem de nedespărțit, suntem împreună de nouă ani", așa s-a prezentat Narcisa în momentul în care a pășit în platoul Chefi la Cuțite pentru prima dată.