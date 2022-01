Mugur Mihăescu: Toată familia mea are Omicron. M-am testat, am şi eu

Mugur Mihăescu a spus că familia sa are Omicron.

"Eu m-am vaccinat, nevasta-mea s-a vaccinat... Nevastă-mea a făcut Omicron. Fratele meu tocmai a făcut Omicron, fie-mea a făcut Omicron, toată lumea, toţi vaccinaţi. Este un guturai, atât”, a spus, joi seara, la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu, Mugur Mihăescu, într-o intervenţie prin Skype.

Întrebat dacă şi el este infectat, Mugur Mihăescu a spus: "Eu da, am Omicron. Eu m-am testat, am făcut un test acasă cred că am şi eu Omicron".

Bilanţ Covid România: 6.018 cazuri noi de COVID-19 și 44 de decese în 24 de ore

În ultimele 24 de ore au fost raportate 6.018 cazuri de COVID-19 și 44 de decese. Numărul cazurilor noi este cu peste 1.100 mai mare decât cel raportat anterior.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 6.018 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, cu 1.125 mai multe decât în ziua anterioară. Un număr de 768 de cazuri noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Până joi, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.827.867 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 12.789 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 1.753.835 de pacienți au fost declarați vindecați.

Până joi, 58.940 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În ultimele 24 de ore, au fost raportate de către INSP 44 de decese (19 bărbați și 25 de femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Bacău, Bihor, Brașov, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș și municipiul București.

Dintre cele 44 de decese, 4 au fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 ani, 11 la categoria de vârstă 60-69 ani, 16 la categoria de vârstă 70-79 ani și 13 la categoria de vârstă peste 80 ani.

41 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru trei pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

Din totalul de 44 de pacienți decedați, 36 erau nevaccinați și opt vaccinați. Cei opt pacienți decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între grupele de vârstă 60-69 ani și peste 80 ani. Toți pacienții vaccinați care au decedat prezentau comorbidități.

Nu au fost raportate decese anterioare intervalului de referință.

În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 2.365, cu 106 mai mult decât în ziua anterioară.

De asemenea, la ATI sunt internate 400 persoane, cu 9 mai puțin decât în ziua anterioară. Dintre cei 400 de pacienți internați la ATI, 31 au certificat care atestă vaccinarea.

Din totalul pacienților internați, 95 sunt minori, 87 fiind internați în secții, cu 5 mai mult decât în ziua anterioară și 8 la ATI, cu 2 mai mult decât în ziua anterioară.



Până joi, la nivel național, au fost prelucrate 11.135.429 de teste RT-PCR și 6.214.394 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 20.161 de teste RT-PCR (9.562 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.599 la cerere) și 42.681 de teste rapide antigenice.

Pe teritoriul României, 13.652 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 2.775 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 47.044 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 70 de persoane.

