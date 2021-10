Mourinho l-a convins cu prognoza meteo pe Tammy Abraham să lase Chelsea pentru AS Roma: Vrei să te bucuri și de niște soare sau vrei să stai numai în ploaie?

Mourinho l-a convins cu prognoza meteo pe Tammy Abraham ca să lase Chelsea pentru AS Roma: Vrei să te bucuri și de niște soare sau vrei să stai numai în ploaie?

Jose Mourinho a revenit în Serie A în această vară și o antrenează pe AS Roma. Tamy Abraham a dezvăluit cum l-a convins tehnicianul portughez să plece de la Chelsea Londra.

Atacantul englez, Tamy Abraham, a fost transferat de AS Roma de la Chelsea în această vară. Abraham, în vârstă de 23 ani, a câştigat în această vară trofeul Ligii Campionilor cu Chelsea, club care a acceptat să-l cedeze italienilor în schimbul sumei de 40 milioane euro şi a unui procent dintr-un viitor transfer, acordul incluzând şi o serie de clauze de performanţă, conform grupării de pe Stadio Olimpico.



Atacantul englez a semnat un contract pe cinci ani, valabil până la 30 iunie 2026, şi poartă tricoul cu numărul 9 la AS Roma, club aflat sub comanda portughezului Jose Mourinho, fost antrenor la Chelsea.

Fotbalistul a arătat cum a decurs conversația cu care Jose Mourinho l-a convins să semneze cu formația italiană.

'Vrei să te bucuri și de niște soare sau vrei să stai numai în ploaie?

'Cred că primul lucru pe care Mourinho mi l-a zis, atunci când am răspuns la telefon, a fost ceva de genul: 'Vrei să te bucuri și de niște soare sau vrei să stai numai în ploaie?' A fost amuzat.', a spus Tammy Abraham, conform si.com.

Ianis Hagi, transfer la AS Roma? Echipa antrenată de Jose Mourinho l-ar vrea pe mijlocaş.

Amintim faptul că Ianis Hagi ar putea deveni cel mai scump fotbalist român din istorie, după ce presa italiană a anunţat că AS Roma, echipa antrenată de Jose Mourinho, l-ar vrea pe mijlocaş.

"Roma a fost una dintre protagonistele din Italia în perioada de mercato și nu vrea să se oprească aici. Jose Mourinho a cerut un alt jucător ofensiv, considerând că Borja Mayoral nu mai face parte din planurile sale și va pleca din capitală în ianuarie.

Giallorossii au pus ochii pe Ianis Hagi, jucător care evoluează în Scoția, la Rangers. Negocierile dintre părți sunt foarte avansate și tânărul fotbalist, care poate juca atât ca atacant, cât și ca playmaker, poate deveni jucătorul Romei în ianuarie. Asta i-ar deschide drumul lui Mayoral către Celta Vigo.", scrie calciomercatoweb.it.

Suma de transfer avansată ar fi de 20 de milioane de euro, ceea ce l-ar face pe Ianis Hagi cel mai scump fotbalist român din istorie.

Topul fotbaliştilor români pe sume de transfer:

1. Adrian Mutu - de la Parma la Chelsea - 19 milioane de euro

2. Cristi Chivu - de la Ajax la Roma - 18 milioane de euro

3. Dennis Man - de la FCSB la Parma - 13 milioane de euro

4. Răzvan Marin - de la Standard Liege la Ajax - 12,5 milioane de euro

