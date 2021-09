Ianis Hagi, transfer la AS Roma? Anunţul momentului în Italia

Ianis Hagi ar putea deveni cel mai scump fotbalist român din istorie, după ce presa italiană a anunţat că AS Roma, echipa antrenată de Jose Mourinho, l-ar vrea pe mijlocaş.

"Roma a fost una dintre protagonistele din Italia în perioada de mercato și nu vrea să se oprească aici. Jose Mourinho a cerut un alt jucător ofensiv, considerând că Borja Mayoral nu mai face parte din planurile sale și va pleca din capitală în ianuarie.

Giallorossii au pus ochii pe Ianis Hagi, jucător care evoluează în Scoția, la Rangers. Negocierile dintre părți sunt foarte avansate și tânărul fotbalist, care poate juca atât ca atacant, cât și ca playmaker, poate deveni jucătorul Romei în ianuarie. Asta i-ar deschide drumul lui Mayoral către Celta Vigo.", scrie calciomercatoweb.it.

Suma de transfer avansată ar fi de 20 de milioane de euro, ceea ce l-ar face pe Ianis Hagi cel mai scump fotbalist român din istorie.

Iată topul fotbaliştilor români pe sume de transfer:

1. Adrian Mutu - de la Parma la Chelsea - 19 milioane de euro

2. Cristi Chivu - de la Ajax la Roma - 18 milioane de euro

3. Dennis Man - de la FCSB la Parma - 13 milioane de euro

4. Răzvan Marin - de la Standard Liege la Ajax - 12,5 milioane de euro

5. Ionuț Radu - de la Genoa la Inter - 10,6 milioane de euro

Hagi, prima reacţie

”Acum mă gândesc la meci și sunt concentrat la maxim pentru a-mi îmbunătăți jocul la Rangers. Simt că am progresat foarte mult atât ca jucător cât și din punct de vedere tehnic, am adăugat multe jocului meu și încă mai am multe de adăugat. Sunt concentrat la indicațiile antrenorului, pentru a deveni mai bun.

Perioada în care am stat în izolare a fost una extrem de dificilă din punct de vedere mental. A fost destul de dificil să-mi privesc colegii jucând, fără să am posibilitatea de a-i ajuta. Mă bucur enorm că am revenit alături de Rangers.

O spun mereu. Fotbalul este mai bun cu suporterii în tribune. Simt ca o presiune care vine din tribune și asta mă face să dau mai mult în timpul meciurilor. Îmi face plăcere să joc pe Ibrox și mă bucur de fiecare dată când suporterii ne urmează atunci când jucăm în deplasare”, a spus Hagi, citat de Digisport.ro.