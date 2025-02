Moțiunea de cenzură și revocarea lui Toni Greblă, VOT în Parlament. Ultimele informații - LIVE TEXT

UPDATE 5:

Comisiile juridice ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au decis, vineri, prin vot, ca vicepreşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Zsombor Vajda, să preia funcţia de preşedinte interimar al instituţiei, după ce au dat raport de adoptare pentru cererea de revocare din funcţie a lui Toni Greblă, transmite Agerpres. Decizia urmează să fie supusă votului plenului comun al Parlamentului de vineri.

UPDATE 4:

Comisiile juridice ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au dat, vineri, raport de adoptare a cererii privind revocarea din funcţie a preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, Toni Greblă, transmite Agerpres. Au votat "pentru" 39 de parlamentari, patru "împotrivă", iar unul s-a abţinut. Raportul comisiilor urmează să intre în dezbatere şi să fie supus votului în plenul reunit al Parlamentului, care începe la ora 11:00.



UPDATE 3:

Toni Greblă a făcut noi declarații în fața jurnaliștilor. Acesta spune că nu a cerut o analiză în interiorul AEP pentru reluarea turului doi al alegerilor prezidențiale, negând astfel informațiile care au apărut pe surse săptămâna aceasta și care ar fi condus la decizia Coaliției de guvernare de demitere a sa din funcția de președinte a AEP.

"Ați văzut motivele pentru care eu consider că nu există niciun motiv temeinic pentru a dispune revocarea președintelui AEP. Prin ceea ce am spus comisiei eu apăr activitatea AEP și prestigiul carierei mele de peste 40 de ani. Am înțeles că ar fi vorba de un punct de vedere legal cu privire la posibilitatea reluării turul doi, așa s-a spus în spațiul public. Cui să cer eu la AEP un punct de vedere legal? Am fost judecător al CCR, am fost secretar general al Guvernului, am fost președinte al Consiliului Legislativ, am nevoie de vreo opinie ca să văd ceva despre reluarea alegerilor? Vă reamintesc și cunoașteți foarte bine că AEP este inițiator al Hotărârii de Guvern prin care s-a stabilit data de 4 mai ca dată de alegere a președintelui României. Eu v-am spus că probabil este și în legătură cu activitățile de control pe care le desfășoară AEP în ceea ce privește veniturile și cheltuielile din campaniile electorale, și probabil acesta să fi fost motivul", a declarat Toni Greblă.

UPDATE 2:

Parlamentarii POT au votat împotriva revocării din funcție a lui Toni Greblă, transmite Antena 3 CNN.

UPDATE 1:

Toni Greblă a ajuns la Parlament. El le-a prezentat parlamentarilor un dosar cu răspunsuri pentru motivele care stau la baza deciziei de revocare a sa din funcția de președinte al Autorității Electorale Permanente.

„Nu, nu mi se pare deloc normal ca președintele AEP, pentru niște alegații foarte vagi, să fie demis acum, când a început procesul electoral”, a declarat Toni Greblă vineri dimineață.



Știrea inițială:

Comisiile juridice ale Camerei Deputaţilor şi Senatului s-au reunit, vineri, pentru a discuta şi a elabora un raport cu privire la solicitarea de revocare din funcţie a preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, Toni Greblă, transmite Agerpres.



Şedinţa se desfăşoară cu accesul presei în sală, iar Toni Greblă este şi el prezent. Tot vineri, raportul urmează să intre la vot în plenul comun al Camerei Deputaţilor şi Senatului.



Potrivit unor surse parlamentare, Comisiile juridice urmează să îl propună pentru funcţia de preşedinte interimar al AEP pe vicepreşedintele instituţiei, Zsombor Vajda, după ce se va decide revocarea lui Greblă.

De ce se vrea revocarea din funcție a lui Toni Greblă

Precizăm că preşedintele Camerei Deputaţilor, Ciprian Şerban, a transmis marţi Birourilor permanente reunite propunerea de revocare a lui Toni Greblă din funcţia de preşedinte al AEP.

"Domnul Toni Greblă, în luna martie 2023, la 2 zile după ce a fost numit în această funcţie, şi-a stabilit indemnizaţia lunară cu nerespectarea legii, prin raportare la nivelul salariului minim brut în plată la data numirii (3.000 lei), deşi indemnizaţiile erau îngheţate la nivelul cuantumului de 2.080 lei, valoarea sumelor încasate necuvenit pentru anii 2023 - 2024 fiind constatată şi stabilită de către auditul Curţii de Conturi a României", se arată în solicitare. Vezi mai mult AICI.

Toni Greblă conducea AEP de doi ani, pentru un mandat de opt ani. El a fost propus de PSD, la momentul numirii. Anterior, Toni Greblă a fost judecător CCR, în locul Iuliei Motoc, care a lăsat atunci vacant postul pentru a deveni judecător CEDO. Și acea funcție a ocupat-o tot vreme de doi ani, plecând din Curtea Constituțională după o anchetă a DNA, sub acuzațiile de trafic de influență. Era acuzat că a cerut și primit o mașină de peste 56.000 de euro. După trei ani de la momentul acuzațiilor, respectiv 2018, Toni Greblă era achitat de Înalta Curte, în primă instanță, în 2019 fiind achitat definitiv.

Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Ciolacu, votată tot astăzi în Parlament

Totodată, moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Ciolacu, iniţiată de AUR, SOS România şi POT, va fi dezbătută şi votată azi în plenul reunit al Parlamentului, începând de la ora 11:00. Pentru a fi adoptată, este nevoie de votul majorităţii parlamentarilor, adică de 233 de voturi „pentru”.

„Premierul Marcel Ciolacu a fost impus de către preşedintele ilegitim Klaus Iohannis, în perioada în care acesta îşi încheiase deja mandatul constituţional. Prin urmare, acest Guvern şi acest prim-ministru sunt lipsiţi de orice urmă de legitimitate, reprezentând de fapt prelungirea abuzivă a unui regim respins categoric de cetăţeni. În ceea ce priveşte capacitatea sa executivă, într-o democraţie funcţională, nici măcar nu ar fi fost nevoie de o moţiune de cenzură pentru a-l înlătura - acest Guvern nu ar fi trebuit să existe vreodată”, se arată în moţiune.







DC NEWS va veni cu informații de ultimă oră în cadrul acestui articol.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News