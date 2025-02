Momentul în care Zelenski pare că îl înjură în rusă pe J.D. Vance, în timp ce vicepreședintele SUA îi vorbea / video viral

VEZI ȘI - Imaginile care au făcut înconjurul planetei. Ambasadoarea Ucrainei în SUA și-a pus mâna la cap în timpul disputei dintre Trump, Vance și Zelenski / video viral

În timpul disputei din Biroul Oval dintre Volodimir Zelenski, Donald Trump și J.D. Vance, președintele ucrainean a fost surprins de camere și s-a și auzit cum ar spune o înjurătură în limba rusă în momentul în care J.D. Vance a spus că a „văzut povești“ privitoare la ce s-a întâmplat în Ucraina.

Deși pe buzele președintelui ucrainean se poate citi întreaga expresie, se aude doar primul cuvânt „Su*a“, cuvânt ce se traduce „cur*ă” sau „târ*ă” în limba română.

„Ai fost în Ucraina?“, a întrebat la un moment dat Volodimir Zelenski.

„Am văzut niște povești“, a replicat vicepreședintele Statelor Unite ale Americii.

„Su*a bl*at“, a spus în șoaptă președintele ucrainean.

Întâlnirea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski cu Donald Trump a fost un dezastru din punct de vedere diplomatic, după ce cei doi lideri s-au angajat într-un meci de replici în fața presei mondiale la Casa Albă din cauza războiului cu Rusia, a notat Reuters.

Zelenski a ținut să meargă la Casa Albă pentru a-și ajuta țara să convingă Statele Unite să nu se alăture președintelui rus Vladimir Putin, care a ordonat invadarea Ucrainei în urmă cu trei ani.

În schimb, președintele Donald Trump și vicepreședintele J.D. Vance i-au reproșat liderului ucrainean că nu dă dovadă de respect și nu a mulțumit Statelor Unite pentru sutele de miliarde de dolari pe care le-au oferit Ucrainei.

Vance a subliniat necesitatea diplomației pentru a rezolva cel mai mare conflict din Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial, în timp ce Zelenski, cu brațele încrucișate, a replicat că nu se poate avea încredere în Putin în nicio discuție și a remarcat că Vance nu a vizitat niciodată Ucraina.

At the 12 second mark, Zelensky whispers "Suka Blyat" as Vance is speaking to him.



Suka Blyat is a common swear term in Russian and is roughly equivalent to the English “fucking shit” or “bitch whore.” pic.twitter.com/KhMXpvPhkD