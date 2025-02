Imaginile care au făcut înconjurul planetei. Ambasadoarea Ucrainei în SUA și-a pus mâna la cap în timpul disputei dintre Trump, Vance și Zelenski / video viral

VEZI ȘI - Trump vs. Zelenski: De la Ucraina la Hunter Biden, o confruntare tensionată la Casa Albă

Ambasadoarea Ucrainei în Statele Unite ale Americii, Oksana Markarova, și-a pus mâna la cap în timpul confruntării de vineri din Biroul Oval al Casei Albe dintre președintele Donald Trump, vicepreședintele J.D. Vance și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Imaginile cu aceasta au făcut înconjurul planetei și s-au distribuit masive pe rețelele de socializare, fiind văzute de zeci de milioane de oameni în doar câteva ore.

O fotografie cu Markarova a fost distribuită de Kaitlan Collins de la CNN pe X și a fost vizualizată de aproape 940.000 de ori în numai două ore.

Gestul ambasadoarei Ucrainei la Washington a reflectat frustrarea profundă față de modul în care s-au desfășurat relațiile dintre SUA și Ucraina în ultimele săptămâni. Ea a fost vizibil deranjată de modul în care a decurs discuția și la amploarea la care a ajuns la momentul în care J.D. Vance i-a reproșat lui Volodimir Zelenski faptul că este „lipsit de respect față de SUA”.

Oksana Markarova este o politiciană și diplomată ucraineană, cunoscută pentru rolul său de ambasadoare a Ucrainei în Statele Unite ale Americii, poziție pe care o ocupă din februarie 2021. Născută pe 28 octombrie 1976 în orașul Rivne, Ucraina, ea provine dintr-o familie cu rădăcini armeano-ucrainene.

Markarova a avut o carieră impresionantă atât în sectorul public, cât și în cel privat. A obținut un master în ecologie la Academia Kyiv-Mohyla în 1999 și un alt master în finanțe publice și comerț la Universitatea Indiana din SUA în 2001. Înainte de a intra în serviciul public, a lucrat în sectorul privat, inclusiv la fondul de investiții Western NIS Enterprise Fund și ca președintă a companiei ITT-Invest. De asemenea, a efectuat un stagiu la Banca Mondială în 2000.

În 2015, ea a intrat în Ministerul Finanțelor al Ucrainei, inițial ca adjunct al ministrului, sub conducerea lui Natalie Jaresko și Oleksandr Danylyuk. Ulterior, a fost promovată prim-viceministru al finanțelor în aprilie 2016 și a devenit ministru interimar al finanțelor în iunie 2018, după demiterea lui Danylyuk. Pe 22 noiembrie 2018, Parlamentul Ucrainei a numit-o oficial ministru al finanțelor, funcție pe care a deținut-o până în martie 2020, sub guvernele Volodimir Groysman și Oleksiy Honcharuk. În timpul mandatului său, a inițiat proiecte precum portalul de date deschise E-data, contribuind la transparența finanțelor publice.

