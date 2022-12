Momente dificile pentru celebrul artist Rod Stewart: ”Anunț cu mare tristețe...”

Rod Stewart este în doliu după ce ambii frați ai săi, Don și Bob Stewart, au murit recent. Icoana britanică, în vârstă de 77 de ani, a anunțat pe Instagram vestea morții fratelui său Bob.

”Anunț cu mare tristețe pierderea fratelui meu Bob, care se alătură fratelui meu Don pe marele teren de fotbal de pe cer”, a scris Rod Stewart pe contul său de Instagram, alături de o imagine cu mesajul ”Odihnește-te în pace”.

În luna septembrie, fratele său Don a murit la vârsta de 94 de ani.

”Mi-am pierdut doi dintre cei mai buni prieteni ai mei în decurs de două luni. RIP Don și Bob, amici de neînlocuit”.

Potrivit Fox News, Rod Stewart este cel mai mic dintre cei cinci frați și mai are două surori supraviețuitoare: Peggy și Mary.

